Poslanci by se měli věnovat snížení podpory v nezaměstnanosti

Debatou o vládním návrhu na snížení podpory v nezaměstnanosti by měla v úterý odpoledne pokračovat řádná schůze sněmovny. Jde o úvodní kolo pro tuto normu. Poslanci mají také projednat ve druhém čtení novelu o zvýšení pokut za týrání zvířat a novelu o rostlinolékařské péči, do níž by se mohl dostat zákaz lovu norováním. Zákonodárci si již hlasy vládní koalice odhlasovali, že v úterý mohou jednat i po 21. hodině. Úterní jednání začalo vystoupením řečníků s přednostním právem.
Jako první se ke slovu dostal předseda Pirátů Zdeněk Hřib, který kritizoval vládní návrh státního rozpočtu na příští rok a jeho několikasetmiliardový deficit, kterým se má dolní parlamentní komora zabývat tuto středu.
Předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob následně požadoval projednání návrhu, podle něhož by vláda měla odstoupit od záměru zrušit poplatky pro Českou televizi a Český rozhlas a do budoucna je financovat ze státního rozpočtu. Podle opozice by to znamenalo faktické zestátnění obou veřejnoprávních médií.
Předseda ODS Martin Kupka připomenul „úplné fiasko“, které podle něj vládní tábor zaznamenal při letošních senátních volbách, v nichž nezískal ani jeden mandát. Podle Kupky je to důsledek kroků nynější vlády arogance, nekompetence a chaosu. Také Kupka, podobně jako jeho předřečníci, kritizoval chystaný rozpočtový schodek, rušení rozhlasových a televizních poplatků.