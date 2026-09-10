Zvýšil se počet lidí bez práce, zdůvodňuje Juchelka plánované snížení podpory


před 23 mminutami|Zdroj: ČTK

Vláda chce podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO) snížit podporu v nezaměstnanosti, neboť vyšší podpora prosazená minulým kabinetem trh práce nerozhýbala a počet lidí bez práce se zvýšil. Juchelka to řekl poslancům při interpelacích. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) uvedla, že návrh zasazuje výši podpor do kontextu reální situace na českém trhu práce. Vyšší podpora může motivovat lidi k delšímu setrvání na této dávce, dodala.

„Příliš štědré a dlouho poskytované sociální dávky nejsou ekonomicky efektivní,“ prohlásila Schillerová. „Snížením podpory dáváme jasný signál, že pasivita se nevyplácí,“ dodala. Vyšší podpora podle ministryně může vést lidi k tomu, že si novou práci začnou hledat až těsně před koncem doby, po kterou dávku dostávají.

Předsedkyně pirátských poslanců Olga Richterová označila návrh za „politický zločin“ a připomenula, že zvýšení podpory od letošního roku loni podpořilo i ANO v době, kdy ještě bylo v opozici.

Od ledna by se podpora v nezaměstnanosti v prvních dvou měsících měla podle návrhu vlády, který má ještě projednat parlament, snížit z 80 procent výdělku či vyměřovacího základu na 65 procent. Nejvýš by mohla činit 60 procent průměrné mzdy místo 80 procent. Částka 29 tisíc korun měsíčně, na kterou se má podle letošních dat podpora snížit z dosavadních zhruba 38 500 korun, je podle Schillerové „stále velmi důstojná záchranná síť“. Proti snížení se postavila opozice, odbory, zaměstnavatelé i vládní SPD.

Vláda schválila snížení podpory v nezaměstnanosti, SPD nesouhlasí
Úřad práce ČR, ilustrační foto

Juchelka: Počet uchazečů o zaměstnání vzrostl

Juchelka uvedl, že po zvýšení podpory od letošního ledna meziročně vzrostl počet uchazečů o zaměstnání a o pět miliard korun stouply výdaje státu na podporu v nezaměstnanosti. „Ke konci letošního července evidoval úřad práce celkem 367 346 uchazečů o zaměstnání, což bylo o 37 845 více než loni,“ řekl ministr. Podle něj se přitom počet volných pracovních míst zvýšil z 95 tisíc na 101 tisíc. Průměrná délka vyplácení podpory se zvýšila z 86 na 97 dní, dodal.

Ke snížení podpory vládu vedlo podle Juchelky i to, že z 33 procent na 35 procent vzrostl počet lidí hledajících práci více než rok. Z loňských zhruba 15 miliard korun by se v roce 2029 mohly až na 30,5 miliardy korun zvýšit výdaje na podporu v nezaměstnanosti, varoval ministr.

Návrh vlády počítá s tím, že po dvou měsících by nezaměstnaní pobírali stejně jako nyní 50 procent výdělku, poté 45 procent místo nynějších 40 procent. Lidem nad 52 let se mají doby s nejvyšší a prostřední částkou zkrátit ze tří měsíců na dva. Při rekvalifikaci se má vyplácet 60 procent výdělku místo 80 procent. Juchelka naznačil, že se vyjednává o výši podpory pro nezaměstnané ve vyšších věkových kategoriích, kteří si novou práci hledají hůře. Jako příklad uvedl ženy nad 55 let věku.

Po interpelacích zářijová schůze Sněmovny skončila. V pátek se poslanci sejdou k dokončení srpnového zasedání, na němž mají schvalovat kvarteto zákonů.

Vláda do konce září rozhodne o růstu důchodů i podobě rozpočtu
Ilustrační snímek

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