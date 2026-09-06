Vláda do konce září rozhodne o růstu důchodů i podobě rozpočtu

Vláda do konce září rozhodne, jestli průměrný důchod od ledna vzroste víc než o zatím plánovaných 300 korun měsíčně, řekl ČT premiér Andrej Babiš (ANO). Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) přitom zatím v návrhu státního rozpočtu na příští rok – který už předpokládá nečekaně vysoký schodek 389 miliard korun – počítá s valorizací podle zákona. Zároveň se v návrhu objevují další díry: někteří ministři totiž tvrdí, že jim Schillerová nedala do jejich rozpočtů zákonné výdaje v řádech miliard korun. I tyto otázky budou muset během září vyřešit koaliční strany. Koncem měsíce je pak vláda povinna předložit svůj návrh rozpočtu sněmovně k posouzení.
Vláda může sama – bez schválení sněmovnou – přidat zhruba dvojnásobek. Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) to připouštěl ještě na začátku týdne.
„Důchodci chtějí víc peněz, čemuž rozumím a ta možnost tam je a uvidíme, jestli ji využijeme,“ řekl premiér. Schillerová argumentuje tím, že vyšší částku, než zaručuje platný zákon, si zatím nemůže rozpočet dovolit. „Vzhledem k tomu, že jsme na maximu schodku, tak já tam prostě prostor nevidím,“ řekla ministryně.
Místopředseda sněmovny Jan Skopeček (ODS) k tomu uvedl, že by akceptoval a respektoval zákonný valorizační mechanismus, který mluví o 300 korunách navíc. „Cokoli nad ten rámec půjde prostě na dluh.“
Obě koaliční strany, Motoristé i SPD, daly již najevo, že navržený deficit ve výši 389 miliard korun je pro ně příliš vysoký. Motoristé o svých návrzích, jak ho snížit, již s ministryní financí jednali ve čtvrtek a další schůzky mají pokračovat. Požadují, aby navržený schodek klesl o zhruba 20 miliard. SPD předloží Schillerové své návrhy v pondělí.
Školství chce z rozpočtu víc
Ministři školství a zdravotnictví ale zároveň naopak varují, že jim v rozpočtu ministerstva financí ještě miliardy chybí. A to na povinné výdaje, které vláda podle zákona zaplatit musí.
„Chybí tři miliardy korun na mandatorní zákonný výdaj soukromým a církevním školám,“ tvrdí ministr školství Robert Plaga (za ANO). Ministryně oponuje, že ministr myslel tři miliardy na platy. „A ty nejsou v kapitole logicky, protože pokud vláda nerozhodla o platech, tak je nemohu nikomu dát do kapitol.“
Plaga potvrzuje, že mu chybí i miliardy na platy. Dotace pro soukromé a církevní školy ale označuje za další potřebné peníze. „V tuto chvíli je to nepokrytý zákonný výdaj, to je holá skutečnost,“ domnívá se. Podle Babiše je zvláštní, že stát dává na soukromé a církevní školy 20 miliard ročně. „To mi nepřipadá jako normální, když tady máme veřejné školství,“ míní.
Více do zdravotnictví
Na platby zdravotním pojišťovnám pak Alena Schillerová navrhla pro příští rok poslat přes 175 miliard, tedy o 18 miliard víc než letos. Jenže ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) upozorňuje, že koaliční zákon projednávaný ve sněmovně počítá s částkou o tři miliardy vyšší. „Já v tuto chvíli vycházím z návrhu zákona, který tedy prošel výborem pro zdravotnictví, jde do druhého čtení, kde je nárůst 21 miliard,“ říká.
Alena Schillerová přitom v Nedělní debatě ČT ubezpečovala, že čísla v rozpočtu jsou správná. „Ten rozpočet v podstatě odpovídá pravdě, tvrdému vyjednávání, kdy vám mohu garantovat, že téměř žádný rozpočet neodešel spokojený,“ uvedla.
Ušetřit v příštím roce oproti letošku dvě a půl miliardy naopak ministryně financí hodlá na podporách v nezaměstnanosti. Lidé by první dva měsíce bez práce dostávali podporu maximálně 65 procent předchozí mzdy místo osmdesáti. V pondělí to schválila vláda.
„My jsme domluveni a rozhodnuti, protože tam ty argumenty jsou, takže uvidíme, jak půjde legislativní proces,“ dodává Schillerová.
Předseda hnutí SPD Tomio Okamura ale upozorňuje, že jeho hnutí tento škrt nepodpoří. Koalice tak nemá jistotu, že ho ve sněmovně prosadí. „To je problém. Výplata podpory v nezaměstnanosti se netýká nepracujících nebo nepřizpůsobivých lidí, výplata podpory v nezaměstnanosti se týká pouze pracujících lidí,“ říká Okamura.
Už v pondělí ráno budou mluvit ve Strakově akademii o rozpočtu na příští rok Motoristé s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem a s ministrem školství Robertem Plagou. Rozpočet následně projednají i ministři na zasedání vlády a večer ho proberou také šéfové vládních stran na jednání koaliční rady.
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