„Bojíme se možného osekávání svobod.“ Část členů nové rady vlády čelí kritice

Poprvé od změny fungování vládních rad a výborů a po odchodu desítek jejich členů jednala Rada vlády pro lidská práva. K jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) zasedlo i sedm nováčků. Proti třem z nich se vymezily některé neziskové organizace a chtějí po předsedovi vlády, aby jejich jmenování zrušil. Dotyční svou odbornost hájí a zmocněnkyně pro lidská práva Taťána Malá (ANO) uvedla, že jejich výběr respektuje a že v poradním orgánu tak bude názorová pluralita.
Jednání Rady vlády pro lidská práva v obměněném složení začalo ve středu v osm hodin ráno. Kromě plánovaných témat příchozí zajímalo i to, jestli se bude řešit jmenování nových členů, které kritizovala část lidskoprávních organizací.
„Ráda bych se zeptala na odůvodnění, proč tam vlastně jsou, protože to je i něco, čeho se nám nedostalo,“ řekla k výběru členka rady vlády pro lidská práva a předsedkyně Díky, že můžem Bára Stárek.
Jde o právníka protipotratového Hnutí pro život Jakuba Kříže, zastánce zákazu medicínské změny pohlaví Daniela Blacka a někdejší Miss World Taťánu Kuchařovou. I oni ve středu podle programu projednávali třeba téma umělého oplodnění pro ženy bez partnera nebo segregaci romských dětí ve vzdělávání.
Na jednání rady vlády jdu se seniorskými tématy, řekla před jejím zahájením zakladatelka nadace Krása pomoci a nová členka orgánu Kuchařová. Na dotaz ohledně jejích postojů k probíraným tématům řekla: „Poslechnu si to a budu hlasovat podle svého svědomí, srdce a selského rozumu.“
Obáváme se omezení lidských práv, zní od části organizací
Organizace na ochranu lidských práv v úterý vyzvaly premiéra Babiše, aby jmenování tří členů zrušil. Poukazují na jejich přístup k právům menšin či žen. „Máme obavy o to, že by mohlo dojít k omezování práv LGBT osob – třeba transgender osob a jejich přístupu k medicínské péči,“ řekl Karel Nodes z české pobočky Amnesty International.
„Ta obava z možného osekávání svobod a nebo rušení již zavedených práv bude stále přetrvávat, pokud se s těmi nominacemi nic nestane,“ míní právnička a ředitelka iniciativy Jsme fér Lucia Zachariášová.
Malá vyzdvihuje názorovou rozmanitost
„Já se jich nechci zastávat, protože to nejsou lidé, za které bych kopala, na druhou stranu je pravda, že rada vlády bude barevná,“ řekla předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Malá.
Podle Kříže má každý právo na svobodu názoru. Výhrady proti své osobě nepovažuje za věcné. „Jsem člověk, který se dlouhodobě zabývá tématem lidských práv (...) Každý člověk, který se věnuje lidským právům nemusí řešit otázku genderové rovnosti v intersekcionální perspektivě,“ uzavřel.
Black s novináři mluvit nechtěl a na dotazy ohledně kritiky týkající se jeho působení v radě vlády nereagoval. V obměněném složení ve středu proběhlo i jednání rady vlády pro záležitosti romské menšiny – ta má deset nových členů.