„Bojíme se možného osekávání svobod.“ Část členů nové rady vlády čelí kritice


před 55 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Poprvé od změny fungování vládních rad a výborů a po odchodu desítek jejich členů jednala Rada vlády pro lidská práva. K jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) zasedlo i sedm nováčků. Proti třem z nich se vymezily některé neziskové organizace a chtějí po předsedovi vlády, aby jejich jmenování zrušil. Dotyční svou odbornost hájí a zmocněnkyně pro lidská práva Taťána Malá (ANO) uvedla, že jejich výběr respektuje a že v poradním orgánu tak bude názorová pluralita.

Jednání Rady vlády pro lidská práva v obměněném složení začalo ve středu v osm hodin ráno. Kromě plánovaných témat příchozí zajímalo i to, jestli se bude řešit jmenování nových členů, které kritizovala část lidskoprávních organizací.

„Ráda bych se zeptala na odůvodnění, proč tam vlastně jsou, protože to je i něco, čeho se nám nedostalo,“ řekla k výběru členka rady vlády pro lidská práva a předsedkyně Díky, že můžem Bára Stárek.

Jde o právníka protipotratového Hnutí pro život Jakuba Kříže, zastánce zákazu medicínské změny pohlaví Daniela Blacka a někdejší Miss World Taťánu Kuchařovou. I oni ve středu podle programu projednávali třeba téma umělého oplodnění pro ženy bez partnera nebo segregaci romských dětí ve vzdělávání.

Z lidskoprávních rad vlády rezignovalo kvůli přesunu agend 53 expertů
Premiér Andrej Babiš (ANO)

Na jednání rady vlády jdu se seniorskými tématy, řekla před jejím zahájením zakladatelka nadace Krása pomoci a nová členka orgánu Kuchařová. Na dotaz ohledně jejích postojů k probíraným tématům řekla: „Poslechnu si to a budu hlasovat podle svého svědomí, srdce a selského rozumu.“

Obáváme se omezení lidských práv, zní od části organizací

Organizace na ochranu lidských práv v úterý vyzvaly premiéra Babiše, aby jmenování tří členů zrušil. Poukazují na jejich přístup k právům menšin či žen. „Máme obavy o to, že by mohlo dojít k omezování práv LGBT osob – třeba transgender osob a jejich přístupu k medicínské péči,“ řekl Karel Nodes z české pobočky Amnesty International.

„Ta obava z možného osekávání svobod a nebo rušení již zavedených práv bude stále přetrvávat, pokud se s těmi nominacemi nic nestane,“ míní právnička a ředitelka iniciativy Jsme fér Lucia Zachariášová.

Malá vyzdvihuje názorovou rozmanitost

„Já se jich nechci zastávat, protože to nejsou lidé, za které bych kopala, na druhou stranu je pravda, že rada vlády bude barevná,“ řekla předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Malá.

Podle Kříže má každý právo na svobodu názoru. Výhrady proti své osobě nepovažuje za věcné. „Jsem člověk, který se dlouhodobě zabývá tématem lidských práv (...) Každý člověk, který se věnuje lidským právům nemusí řešit otázku genderové rovnosti v intersekcionální perspektivě,“ uzavřel.

Black s novináři mluvit nechtěl a na dotazy ohledně kritiky týkající se jeho působení v radě vlády nereagoval. V obměněném složení ve středu proběhlo i jednání rady vlády pro záležitosti romské menšiny – ta má deset nových členů.

Výběr redakce

Incident v letadle z Dubaje do Tel Avivu byl zřejmě pokusem o teroristický čin, řekl Kac

Incident v letadle z Dubaje do Tel Avivu byl zřejmě pokusem o teroristický čin, řekl Kac

11:05Aktualizovánopřed 6 mminutami
Novým šéfem hasičů bude Martin Legner

Novým šéfem hasičů bude Martin Legner

21:29Aktualizovánopřed 29 mminutami
Sněmovna opět přerušila debatu k nedůvěře vládě

Sněmovna opět přerušila debatu k nedůvěře vládě

03:39Aktualizovánopřed 31 mminutami
Spojené státy a jejich koaliční partneři oficiálně ukončili vojenskou misi v Iráku

Spojené státy a jejich koaliční partneři oficiálně ukončili vojenskou misi v Iráku

06:18Aktualizovánopřed 51 mminutami
„Bojíme se možného osekávání svobod.“ Část členů nové rady vlády čelí kritice

„Bojíme se možného osekávání svobod.“ Část členů nové rady vlády čelí kritice

před 55 mminutami
Senát schválil méně vojáků na východním křídle NATO. Naopak odmítl přesun lidskoprávních agend

Senát schválil méně vojáků na východním křídle NATO. Naopak odmítl přesun lidskoprávních agend

10:01Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ve vodovodní síti u Odoleny Vody se objevil další nadlimitní nález olova

Ve vodovodní síti u Odoleny Vody se objevil další nadlimitní nález olova

16:10Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Vláda v rozpočtu na rok 2027 zvýšila výdaje pro vnitro či školství

Vláda v rozpočtu na rok 2027 zvýšila výdaje pro vnitro či školství

před 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Novým šéfem hasičů bude Martin Legner

Novým generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru ČR bude plukovník Martin Legner. Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) ho do funkce jmenuje k 1. říjnu, vybral ho ze tří kandidátů na základě výběrového řízení. Informovala o tom mluvčí resortu Adéla Dittmannová. Dosavadnímu řediteli sboru Vladimíru Vlčkovi skončil mandát v polovině července, zastupoval ho náměstek Petr Ošlejšek.
21:29Aktualizovánopřed 29 mminutami

Sněmovna opět přerušila debatu k nedůvěře vládě

Sněmovna ve středu druhým dnem jednala o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a Motoristů. Úterní debatu ovládli členové kabinetu v čele s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Další představitelé koalice vystoupili ve středu. Po nich se ke slovu dostali i opoziční zástupci. K běžné debatě se ale zákonodárci dostali až odpoledne, kdy se do ní hlásilo téměř šest desítek poslanců. Sněmovna přerušila schůzi ve 21 hodin a tématu se bude věnovat i ve čtvrtek. V běžné debatě chce vystoupit ještě 37 zákonodárců, většinou z řad opozice.
03:39Aktualizovánopřed 31 mminutami

„Bojíme se možného osekávání svobod.“ Část členů nové rady vlády čelí kritice

Poprvé od změny fungování vládních rad a výborů a po odchodu desítek jejich členů jednala Rada vlády pro lidská práva. K jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) zasedlo i sedm nováčků. Proti třem z nich se vymezily některé neziskové organizace a chtějí po předsedovi vlády, aby jejich jmenování zrušil. Dotyční svou odbornost hájí a zmocněnkyně pro lidská práva Taťána Malá (ANO) uvedla, že jejich výběr respektuje a že v poradním orgánu tak bude názorová pluralita.
před 55 mminutami

Senát schválil méně vojáků na východním křídle NATO. Naopak odmítl přesun lidskoprávních agend

Na obranu východního křídla NATO bude moci být v příštích dvou letech vysláno nejvýše 1600 českých vojáků, o 400 méně než dosud, schválil Senát. Zároveň dal šanci novému pokusu o ústavní zakotvení práva na život off-line. Dva obdobné návrhy na doplnění Listiny základních práv a svobod přitom v minulosti odmítl. Dále schválil vlastní návrh na uzákonění nepromlčitelnosti trestného činu vraždy a také daňovou úlevu pro aktivní dobrovolné hasiče. Naopak odmítl přesun lidskoprávních agend z Úřadu vlády na ministerstva jako netransparentní.
10:01Aktualizovánopřed 1 hhodinou

VideoRozpočet je prorůstový a proinvestiční, míní Havlíček. Pádu vlády se nebojí

„Musí si sehnat podporu ti, kteří nám chtějí vyjádřit nedůvěru,“ řekl v pořadu Interview ČT24 ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) k jednání o vyslovení nedůvěry vládě. Předpokládá, že kabinet v hlasování vyvolaném sněmovní opozicí podpoří všichni koaliční poslanci, aniž by si od jednotlivých zákonodárců zjišťovali jasné stanovisko. Spory uvnitř koalice ohledně navrhovaného rozpočtu vnímá jako běžné neshody, které se daří řešit. „My se domníváme, že to, na čem jsme se dohodli s Motoristy i s SPD, tedy, že se to v průběhu příštího roku i v důsledku určitých změn v legislativě stáhne o dvacet miliard, že to je dělatelné,“ dodal. Zopakoval, že vláda dělá prorůstovou a proinvestiční fiskální politiku, což podle něho nedávno ocenily i ratingové agentury. Pořad moderoval Daniel Takáč.
před 2 hhodinami

Ve vodovodní síti u Odoleny Vody se objevil další nadlimitní nález olova

Voda v oblasti Odolena Voda nadále není pitná, nadlimitní množství olova se při kontrole distribuční sítě objevilo v Postřižíně při úterním odběru v Datlové ulici. Laboratoř ve vzorku naměřila 28,9 mikrogramu olova na litr, téměř trojnásobek hygienického limitu. Výsledek zveřejnily Středočeské vodárny. V úterý přitom zveřejnily výsledky 33 jiných úterních odběrů, z nichž žádný limit nepřekročil. Všechna dosavadní opatření zůstávají v platnosti. Omezení pro dvanáct obcí se zhruba patnácti tisíci obyvateli platí od minulého čtvrtka.
16:10Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Vláda v rozpočtu na rok 2027 zvýšila výdaje pro vnitro či školství

Vláda při projednávání státního rozpočtu na příští rok zvýšila proti původnímu návrhu ministerstva financí výdaje zejména u ministerstev vnitra, práce a sociálních věcí, školství a průmyslu a obchodu. Snížily se zejména výdaje v kapitole všeobecná pokladní správa, která zahrnuje mimo jiné vládní rozpočtovou rezervu. Vláda návrh státního rozpočtu schválila minulý týden, podrobnosti o něm zveřejnila v knihovně legislativních materiálů ve středu. Odpoledne už návrh obdrželi poslanci.
před 5 hhodinami

Ministerstvo financí stanovilo maximální ceny pohonných hmot na čtvrtek

Maximální prodejní cena nafty bude ve čtvrtek 48,72 koruny za litr, u benzinu bude 46,14 koruny za litr. V cenovém věstníku to ve středu nařídilo ministerstvo financí. Vláda k regulaci cen pohonných hmot přistoupila kvůli jejich výraznému zdražení v posledních týdnech. Cenové stropy na jednotlivé dny zatím bude ministerstvo financí určovat do konce října.
14:07Aktualizovánopřed 7 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

před 6 hhodinami
Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

včera v 16:04
Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

včera v 14:14
Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

25. 9. 2026
Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

25. 9. 2026
Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

24. 9. 2026
Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

24. 9. 2026
Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

23. 9. 2026
„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

23. 9. 2026
Hrstka velkých zemědělských společností postupně ovládla světovou produkci potravin

Hrstka velkých zemědělských společností postupně ovládla světovou produkci potravin

22. 9. 2026
Ukrajinci představili nový stíhací dron „Zorelit v5“

Ukrajinci představili nový stíhací dron „Zorelit v5“

22. 9. 2026
Zbrojení: Švýcarsko chce spojenectví s Evropskou unií

Zbrojení: Švýcarsko chce spojenectví s Evropskou unií

21. 9. 2026
Rozpočet na rok 2027: růst, zadlužení, schodek, nezaměstnanost… Jaká je ekonomická situace ve Francii?

Rozpočet na rok 2027: růst, zadlužení, schodek, nezaměstnanost… Jaká je ekonomická situace ve Francii?

21. 9. 2026
Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

18. 9. 2026
Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

18. 9. 2026
Absence ve škole mezi znevýhodněnými žáky v Irsku narůstá, ukázala studie

Absence ve škole mezi znevýhodněnými žáky v Irsku narůstá, ukázala studie

17. 9. 2026
Švýcarsko mezi USA a Čínou. Dokáže si v závodě o AI zachovat neutralitu?

Švýcarsko mezi USA a Čínou. Dokáže si v závodě o AI zachovat neutralitu?

17. 9. 2026
AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

16. 9. 2026
Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

16. 9. 2026
Litva zvažuje postupné ukončení výuky v ruštině na školách pro menšiny

Litva zvažuje postupné ukončení výuky v ruštině na školách pro menšiny

15. 9. 2026
AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

14. 9. 2026
Neslyší sirény, drony ani výbuchy. Jak se žije lidem se sluchovým postižením v Kramatorsku

Neslyší sirény, drony ani výbuchy. Jak se žije lidem se sluchovým postižením v Kramatorsku

14. 9. 2026
„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

11. 9. 2026
Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

11. 9. 2026