Vláda schválila návrh se snížením podpory v nezaměstnanosti

Vláda v pondělí schválila návrh se snížením podpory v nezaměstnanosti. V prvních dvou měsících má klesnout z 80 procent výdělku na 65 procent, maximálně má činit 60 procent průměrné mzdy místo 80 procent. Snížit se má i při rekvalifikaci či pro rodiče malých dětí a ty, co v poslední době pečovali o blízké, informoval resort na svém webu. Ušetřit chce asi pět miliard korun ročně. Uvedl, že je pracovní trh stabilizovaný a vyšší podpora není potřebná. Podpora se upravila od letoška. Opozice, odbory, zaměstnavatelé i experti návrat k předchozímu modelu kritizují.
Změny prosadila minulá vláda Petra Fialy (ODS). V prvních měsících se částka zvedla, při delší době bez práce poklesla. Úprava měla podle Fialova kabinetu a expertů rozhýbat strnulý pracovní trh, usnadnit změnu místa a firmám zajistit nové lidi. Hnutí ANO změny podpořilo. Jeho lídr a premiér Andrej Babiš (ANO) před nedávnem po jednání o rozpočtu řekl, že podpory vzrostly nelogicky, je výhodné nepracovat a Česku zaměstnanci chybí.
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