Ve středu zemřelo na českých silnicích šest lidí. Jde o jeden ze dvou nejtragičtějších letošních dnů na českých silnicích. A právě teď začala kampaň České asociace pojišťoven s názvem Normální řízení zabíjí. Upozorňuje na nejčastější příčiny smrtelných srážek, jako jsou příliš vysoká rychlost nebo třeba používání telefonu za volantem. Snímek odkazuje na 346 loňských obětí, ty podle tvůrců zabilo právě chování řidičů, kteří si zvykli považovat přestupky za „normální“.
Za loňský rok eviduje policie přes 40 tisíc nehod. Kvůli nevěnování se řízení zahynulo 62 lidí, rychlost zabíjela ve 124 případech, po nedání přednosti zemřelo 58 lidí. I přes tragická čísla si řada řidičů rizika stále nepřipouští.