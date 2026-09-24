Pákistán ostřeloval cíle v Afghánistánu, reagoval údajně na útok drony

Pákistán brzy ráno oznámil, že provedl letecké údery na deset cílů v Afghánistánu, které byly podle něj ve středu využity k útokům bezpilotních letounů proti Pákistánu. Napsala to agentura AP, podle níž se jedná o výrazné vyhrocení napětí mezi sousedními zeměmi ohrožující zprostředkovatelské snahy regionálních mocností o mír.
Oznámení pákistánského ministra informací Attaulláha Tarára přišlo poté, co síly afghánského islamistického hnutí Taliban podle úředníků vystřelily osm dronů a ostřelovaly pákistánské pohraniční stanoviště po zmaření údajného pokusu ozbrojenců překročit hranice do Pákistánu. Bezpečnostní síly měly drony zničit ještě předtím, než se mohly dostat do měst Kohat na severozápadě Pákistánu a Tórcham na hranicích. V reakci měly pákistánské síly udeřit na stanoviště Talibanu. Tyto informace není možné nezávisle ověřit. Podle agentury AFP bylo vysláno 23 dronů.
Jeden z místních obyvatel podle AFP řekl, že cílem úderů byl afghánský Kandahár nacházející se asi sto kilometrů severozápadně od hranic.
Kábul se k tomu zatím nevyjádřil, mluvčí vlády Zabíhulláh Mudžáhid už ale ve středu popřel, že by afghánské síly provedly jakékoli útoky.
Nová eskalace
Tato protichůdná prohlášení přichází poté, co pákistánské stíhačky v pondělí zasáhly cíle na východě Afghánistánu, kde se podle Islámábádu ukrývali militanti, a zabily nejméně 28 ozbrojenců. Podle Kábulu ale zemřeli nejméně tři civilisté, což potvrdila mise OSN v Afghánistánu.
Nejnovější eskalace ohrožují zprostředkovatelské snahy Číny, Turecka, Kataru a Saúdské Arábie o vyjednání trvalého míru mezi Kábulem a Islámábádem.
Mise OSN v Afghánistánu ve své poslední zprávě uvedla, že kvůli konfliktům bylo mezi loňským říjnem a koncem letošního června 499 civilistů zabito a 1216 zraněno.
V Pákistánu v posledních týdnech narůstá počet násilných útoků, které tamní úřady přičítají členům pákistánské odnože Talibanu známé jako Tehríke Taliban Pákistán (TTP). Ta sdílí ideologii s afghánským hnutím, které se k moci vrátilo v roce 2021, není s ním však propojena personálně ani organizačně a působí nezávisle na něm. Jejím cílem je svrhnout pákistánskou vládu a nahradit ji režimem radikálního islámu. Islámábád dlouhodobě tvrdí, že se ozbrojenci cvičí v sousedním Afghánistánu, odkud také plánují útoky na pákistánském území, a že je financuje a podporuje Indie. To ale vlády v Kábulu i v Dillí popírají.