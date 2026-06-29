Pákistán na hranicích s Afghánistánem zabil 29 ozbrojenců


před 32 mminutami|Zdroj: ČTK

Pákistánské bezpečnostní síly v neděli uskutečnily pozemní operaci podél pákistánsko-afghánské hranice a při následných „precizních úderech“ zabily 29 ozbrojenců z řad pákistánského Talibanu. Informovala o tom v noci na pondělí agentura AP s odvoláním na představitele pákistánské vlády.

Pákistánský ministr informací Attáulláh Tarár na síti X oznámil, že nejnovější operace, provedená na základě zpravodajských informací, byla reakcí na řadu útoků ozbrojenců po celé zemi a zaměřila se na jejich úkryty a útočiště v příhraničních oblastech. Kábul se k těmto událostem dosud nevyjádřil.

V Pákistánu se v posledních letech množí útoky radikálů proti policii a bezpečnostním složkám. Tamní úřady většinu násilných činů přisuzují pákistánské odnoži Talibanu, známé jako Tehríke Tálibán Pákistán (TTP), a spřízněným militantním skupinám. TTP chce svrhnout pákistánskou vládu a nahradit ji režimem radikálního islámu. TPP je sice oddělená od afghánského Talibanu, který se v Afghánistánu vrátil k moci v roce 2021, ale je jeho spojencem.

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Příslušníci pákistánské armády, snímek z 21. dubna

V sobotu zaútočili ozbrojenci vybavení zbraněmi a výbušninami na místní velitelství polovojenské jednotky Rangers v přístavu Karáčí na jihu Pákistánu a zabili při tom tři vojáky. Bezpečnostní síly tři útočníky zabily a jednoho zadržely. Armáda jej označila za zraněného afghánského občana. K útoku se později přihlásila jedna z odštěpených frakcí TTP.

Poslední operace pravděpodobně dále zhorší již tak napjaté vztahy mezi Islámábádem a Kábulem, poznamenala agentura AP. Ty se vyhrotily loni v říjnu, kdy při pohraničních střetech zahynuly desítky vojáků, civilistů a ozbrojenců. Příměří zprostředkované Katarem a Tureckem se dosud víceméně dodržovalo, ale rozhovory nevedly k oficiální dohodě.

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