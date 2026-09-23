Nemyslím si, že by Česku hrozila válka, říká Libor Vondráček

„Jedna věc je hovořit o míru, usilovat o mír a druhá věc je neustále vyvolávat dojem, že nám tady nějak bezprostředně hrozí válka. A to si rozhodně nemyslím, že by České republice hrozila válka,“ řekl v pořadu Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti Libor Vondráček (Svobodní, klub SPD), podle kterého by se všichni měli pokoušet ukončit ruskou válku na Ukrajině. „Agresivita jakékoliv velmoci je ohrožením bezpečnosti pro všechny, zejména pro státy, které velmocemi nejsou,“ sdělil také poslanec, který se domnívá, že Rusko je bezpečnostní hrozbou pro Evropu.
Vondráček se vyjádřil i k hybridní válce. „Nemyslím si, že by Rusko vedlo apriori hybridní válku proti Česku. Určitě vede hybridní válku proti NATO a dotýká se to území České republiky. Stejně tak mnoho jiných hybridních válek má dopad na území České republiky,“ míní poslanec, který v pořadu hovořil i o soudržnosti NATO či reformě OSN.
O tom, že Česko čelí ze strany Ruska hybridní válce, mluvil minulý týden ve čtvrtek premiér Andrej Babiš (ANO). Řekl to v reakci na varování předsedy polské vlády Donalda Tuska, podle něhož Moskva plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu.