Izraelský úřad zakázal účast všech arabských stran ve volbách

Izraelská ústřední volební komise ve středu hlasovala pro přijetí návrhů na úplné vyloučení kandidátní listiny izraelské politické aliance tří stran izraelských Arabů, píše server Times of Israel (ToI). Jedná se konkrétně o strany Balad, Chadaš a Ta'al. Další arabské straně Ra'am, známé v češtině jako Sjednocená arabská kandidátka, byla rovněž účast ve volbách zakázána. Očekává se, že rozhodnutí zvrátí nejvyšší soud.
Volební komise svým krokem fakticky znemožnila všem stranám s arabskou většinou účastnit se voleb, podotýká ToI. Komise sestává téměř zcela jen z politiků zastupujících jednotlivé strany současného Knesetu, jak se nazývá izraelský jednokomorový zákonodárný orgán.
Návrh zakázat účast Sjednocené kandidátky, jak se aliance Balad, Chadaš a Ta'al nazývá, podala vládní strana Likud premiéra Benjamina Netanjahua. Podle ní strany porušují základní zákony Izraele, kapitoly nepsané izraelské ústavy: konkrétně zákon o Knesetu, který zakazuje stranám vyjadřovat podporu ozbrojenému boji proti Státu Izrael. Návrh proti Ra'am byl přijat s podobným odůvodněním.
Nejvyšší soud tyto zákazy pravděpodobně zruší – znemožnit účast politické strany ve volbách vyžaduje podle platné legislativy významné právní důvody. Rozhodovat v této věci by měl příští týden.
Komise také významnou většinou hlasů specificky diskvalifikovala z účasti na volbách předsedu strany Balad Sámího Abúa Šehádea, jinak číslo tři Sjednocené kandidátky. Pro se vyjádřili i zástupci všech opozičních stran v Knesetu. Abú Šeháde je viněn z toho, že vyjádřil podporu teroristické organizaci Hamás po jejím útoku na Izrael dne 7. října 2023. Podle ToI je možné, že rozhodnutí ho vyloučit nejvyšší soud naopak podpoří.
„Je hluboce politováníhodné, že ti, kdo tvrdí, že usilují o nahrazení Netanjahua, opět upadají do rasistické pasti nastražené Netanjahuem a (ministrem národní bezpečnosti Itamarem) Ben Gvirem a poskytují podporu této politické kampani,“ uvedla Sjednocená kandidátka směrem k opozičním stranám, jež podpořily zákaz Šehádehovy kandidatury, přičemž je obvinila z „prohlubování rasismu“ a z toho, že pomáhají upevnit vládu premiéra Netanjahua. Parlamentní volby se v Izraeli konají 27. října.