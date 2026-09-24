Izraelský úřad zakázal účast všech arabských stran ve volbách


před 1 hhodinou|Zdroj: Times of Israel, ČTK

Izraelská ústřední volební komise ve středu hlasovala pro přijetí návrhů na úplné vyloučení kandidátní listiny izraelské politické aliance tří stran izraelských Arabů, píše server Times of Israel (ToI). Jedná se konkrétně o strany Balad, Chadaš a Ta'al. Další arabské straně Ra'am, známé v češtině jako Sjednocená arabská kandidátka, byla rovněž účast ve volbách zakázána. Očekává se, že rozhodnutí zvrátí nejvyšší soud.

Volební komise svým krokem fakticky znemožnila všem stranám s arabskou většinou účastnit se voleb, podotýká ToI. Komise sestává téměř zcela jen z politiků zastupujících jednotlivé strany současného Knesetu, jak se nazývá izraelský jednokomorový zákonodárný orgán.

Návrh zakázat účast Sjednocené kandidátky, jak se aliance Balad, Chadaš a Ta'al nazývá, podala vládní strana Likud premiéra Benjamina Netanjahua. Podle ní strany porušují základní zákony Izraele, kapitoly nepsané izraelské ústavy: konkrétně zákon o Knesetu, který zakazuje stranám vyjadřovat podporu ozbrojenému boji proti Státu Izrael. Návrh proti Ra'am byl přijat s podobným odůvodněním.

Desetitisíce Izraelců míří do vlasti volit. Netanjahu chce projekt zastavit
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu

Nejvyšší soud tyto zákazy pravděpodobně zruší – znemožnit účast politické strany ve volbách vyžaduje podle platné legislativy významné právní důvody. Rozhodovat v této věci by měl příští týden.

Komise také významnou většinou hlasů specificky diskvalifikovala z účasti na volbách předsedu strany Balad Sámího Abúa Šehádea, jinak číslo tři Sjednocené kandidátky. Pro se vyjádřili i zástupci všech opozičních stran v Knesetu. Abú Šeháde je viněn z toho, že vyjádřil podporu teroristické organizaci Hamás po jejím útoku na Izrael dne 7. října 2023. Podle ToI je možné, že rozhodnutí ho vyloučit nejvyšší soud naopak podpoří.

„Je hluboce politováníhodné, že ti, kdo tvrdí, že usilují o nahrazení Netanjahua, opět upadají do rasistické pasti nastražené Netanjahuem a (ministrem národní bezpečnosti Itamarem) Ben Gvirem a poskytují podporu této politické kampani,“ uvedla Sjednocená kandidátka směrem k opozičním stranám, jež podpořily zákaz Šehádehovy kandidatury, přičemž je obvinila z „prohlubování rasismu“ a z toho, že pomáhají upevnit vládu premiéra Netanjahua. Parlamentní volby se v Izraeli konají 27. října.

Smotrič chce judaizovat dva regiony v Izraeli, kde žije vysoký počet Arabů
Izraelský ministr financí Becal’el Smotrič

Výběr redakce

Náraz na dluhovou brzdu očekává Národní rozpočtová rada už v roce 2034

Náraz na dluhovou brzdu očekává Národní rozpočtová rada už v roce 2034

11:03Aktualizovánopřed 1 mminutou
Průmyslový palác v Praze je po rekonstrukci

Průmyslový palác v Praze je po rekonstrukci

13:04Aktualizovánopřed 4 mminutami
Kvůli mrtvému novorozenci chystá policie v Rovensku plošný test DNA u žen

Kvůli mrtvému novorozenci chystá policie v Rovensku plošný test DNA u žen

před 13 mminutami
Poslanci poslali návrh na zmrazení platů vrcholných politiků do druhého čtení

ŽivěPoslanci poslali návrh na zmrazení platů vrcholných politiků do druhého čtení

04:30Aktualizovánopřed 41 mminutami
Izraelský úřad zakázal účast všech arabských stran ve volbách

Izraelský úřad zakázal účast všech arabských stran ve volbách

před 1 hhodinou
Kreml podle CIA chystá dronové útoky na Španělsko, Francii či Itálii, píše deník

Kreml podle CIA chystá dronové útoky na Španělsko, Francii či Itálii, píše deník

12:33Aktualizovánopřed 1 hhodinou
K přípravě jídla ve škole v Újezdu nad Lesy použili prošlá vejce

K přípravě jídla ve škole v Újezdu nad Lesy použili prošlá vejce

11:42Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Soud podmíněně propustil Čermáka z vězení

Soud podmíněně propustil Čermáka z vězení

10:00Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Izraelský úřad zakázal účast všech arabských stran ve volbách

Izraelská ústřední volební komise ve středu hlasovala pro přijetí návrhů na úplné vyloučení kandidátní listiny izraelské politické aliance tří stran izraelských Arabů, píše server Times of Israel (ToI). Jedná se konkrétně o strany Balad, Chadaš a Ta'al. Další arabské straně Ra'am, známé v češtině jako Sjednocená arabská kandidátka, byla rovněž účast ve volbách zakázána. Očekává se, že rozhodnutí zvrátí nejvyšší soud.
před 1 hhodinou

Kreml podle CIA chystá dronové útoky na Španělsko, Francii či Itálii, píše deník

Rusko připravuje dronové útoky v Evropě, zaměří se na středomořské země, informovala podle tvrzení deníku El Mundo evropské státy americká Ústřední zpravodajská služba (CIA). Před možností ruského útoku na jejich území byly varovány vlády Španělska, Francie a Itálie, uvedl deník. Podle informací italské agentury ANSA však Řím žádné varování ohledně možných útoků neobdržel.
12:33Aktualizovánopřed 1 hhodinou

El Niňo může do února přispět k úmrtí více než 450 tisíc lidí, varují vědci

Letošní silný klimatický jev El Niňo může do února příštího roku přispět k úmrtí více než 450 tisíc lidí v důsledku veder, odhadují klimatologové. Vyplývá to ze závěrů studie vědců z Climate Impact Lab a několika univerzit, uvedl list The Guardian.
před 2 hhodinami

Pákistán ostřeloval cíle v Afghánistánu, reagoval údajně na útok drony

Pákistán brzy ráno oznámil, že provedl letecké údery na deset cílů v Afghánistánu, které byly podle něj ve středu využity k útokům bezpilotních letounů proti Pákistánu. Napsala to agentura AP, podle níž se jedná o výrazné vyhrocení napětí mezi sousedními zeměmi ohrožující zprostředkovatelské snahy regionálních mocností o mír. Podle afghánské vlády mají letecké údery čtyři civilní oběti.
08:19Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Mezi oběťmi Epsteina podle policie nebyly ženy z Česka

Tuzemská policie svým šetřením nezjistila, že by mezi oběťmi amerického finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina byly i ženy z Česka, uvedl mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Věcí se zabývali v rámci mezinárodní spolupráce, a to zejména s úřady Spojených států amerických.
10:32Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Ukrajina hlásí po ruských útocích nejméně osm mrtvých

Ruské invazní jednotky podnikly ve čtvrtek ráno sérii útoků na Ukrajinu. Dva mrtvé a šest raněných hlásí po raketovém úderu Kyjev. Útoky už odsoudil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, podle nějž k nim dochází opakovaně kvůli nedostatečnému tlaku na Moskvu. Později udeřilo Rusko na zemědělský podnik v Charkovské oblasti, tamní úřady hlásí šest obětí a dalších dvanáct zraněných.
09:14Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Čínského prezidenta v USA přivítal Trump za výstřelů děl a přeletu bombardérů

Americký prezident Donald Trump s manželkou Melanií osobně přivítali na letecké základně Andrews u Washingtonu čínského prezidenta Si Ťin-pchinga s manželkou Pcheng Li-jüan. Informovala o tom média. Si ve středu pozdě večer SELČ zahájil třídenní státní návštěvu USA a ve čtvrtek bude s Trumpem v Bílém domě jednat o obchodních otázkách nebo umělé inteligenci (AI).
01:02Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Soud zablokoval Trumpovo vypovězení CNN, MS NOW a Politico z Bílého domu

Federální soudce v USA nařídil prezidentovi Donaldu Trumpovi obnovit novinářům stanic CNN, MS NOW a zpravodajského serveru Politico přístup do Bílého domu. Prezidentovo rozhodnutí vypovědět trojici médií z Bílého domu bylo podle soudce „zřejmě protiústavní“. Informuje o tom agentura Reuters. Podle agentury AP bude nařízení platit čtrnáct dní a má zachovat dosavadní stav, dokud soud případ podrobněji neprozkoumá.
před 6 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

včera v 14:05
„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

včera v 11:33
Hrstka velkých zemědělských společností postupně ovládla světovou produkci potravin

Hrstka velkých zemědělských společností postupně ovládla světovou produkci potravin

22. 9. 2026
Ukrajinci představili nový stíhací dron „Zorelit v5“

Ukrajinci představili nový stíhací dron „Zorelit v5“

22. 9. 2026
Zbrojení: Švýcarsko chce spojenectví s Evropskou unií

Zbrojení: Švýcarsko chce spojenectví s Evropskou unií

21. 9. 2026
Rozpočet na rok 2027: růst, zadlužení, schodek, nezaměstnanost… Jaká je ekonomická situace ve Francii?

Rozpočet na rok 2027: růst, zadlužení, schodek, nezaměstnanost… Jaká je ekonomická situace ve Francii?

21. 9. 2026
Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

18. 9. 2026
Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

18. 9. 2026
Absence ve škole mezi znevýhodněnými žáky v Irsku narůstá, ukázala studie

Absence ve škole mezi znevýhodněnými žáky v Irsku narůstá, ukázala studie

17. 9. 2026
Švýcarsko mezi USA a Čínou. Dokáže si v závodě o AI zachovat neutralitu?

Švýcarsko mezi USA a Čínou. Dokáže si v závodě o AI zachovat neutralitu?

17. 9. 2026
AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

16. 9. 2026
Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

16. 9. 2026
Litva zvažuje postupné ukončení výuky v ruštině na školách pro menšiny

Litva zvažuje postupné ukončení výuky v ruštině na školách pro menšiny

15. 9. 2026
AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

14. 9. 2026
Neslyší sirény, drony ani výbuchy. Jak se žije lidem se sluchovým postižením v Kramatorsku

Neslyší sirény, drony ani výbuchy. Jak se žije lidem se sluchovým postižením v Kramatorsku

14. 9. 2026
„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

11. 9. 2026
Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

11. 9. 2026
Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

10. 9. 2026
Studie spojuje nadměrné noční osvětlení se změnami ve struktuře a funkci srdce

Studie spojuje nadměrné noční osvětlení se změnami ve struktuře a funkci srdce

10. 9. 2026
EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

9. 9. 2026
Estonští vědci odhalili nebezpečné výkyvy vody mezi Varenským jezerem a Černým mořem

Estonští vědci odhalili nebezpečné výkyvy vody mezi Varenským jezerem a Černým mořem

9. 9. 2026
Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska

Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska

8. 9. 2026
Polsko má nejplnější zásobníky plynu v Evropské unii

Polsko má nejplnější zásobníky plynu v Evropské unii

8. 9. 2026
Růst, restrukturalizace a propouštění. Co se děje v herním průmyslu?

Růst, restrukturalizace a propouštění. Co se děje v herním průmyslu?

7. 9. 2026