Desetitisíce Izraelců míří do vlasti volit. Netanjahu chce projekt zastavit

O výsledku klíčových parlamentních voleb v židovském státě mohou koncem října rozhodnout i desítky tisíc Izraelců pobývajících v cizině. Strana Likud premiéra Benjamina Netanjahua požádala ústřední volební komisi o zablokování americké iniciativy, která pomáhá Izraelcům dostat se rychle a levně do vlasti, aby mohli hlasovat. Likud mluví o „volební korupci“ a nelegální operaci financované z ciziny. Organizace America Israel Democracy (AID), která za projektem stojí, ale tvrdí, že zákon neporušuje a trvá na své nezávislosti.
Odhaduje se, že mimo židovský stát žije na 600 tisíc Izraelců. V posledních letech se zvyšovaly počty lidí, kteří se rozhodli usadit v cizině. Jedná se zejména o mladé a sekulárně smýšlející Izraelce.
S výjimkou diplomatů, státních zaměstnanců a vybraných vyslanců různých organizací ale nemohou hlasovat v zahraničí a na rozdíl od velké části demokratického světa se musejí vrátit, upozornil server Ynet News s tím, že náklady často dosahují tisíců dolarů. Izraelci si navíc musejí zařídit volno v práci.
Zásadní hlasování
Desítky tisíc krajanů si proto už rezervují letenky do židovského státu. Politolog Jonathan Grossman z Bar-Ilanovy univerzity v Ramat Ganu řekl webu Religion News, že někteří se vracejí do vlasti tradičně, pro mnohé jsou však tyto volby obzvláště zásadní kvůli tomu, jak současná vláda přistupuje k válce v Gaze, a také proto, že upřednostňuje rozšiřování nelegálních osad, zatímco násilí páchané osadníky na Západním břehu v zásadě ignoruje.
Mnozí v izraelské diaspoře se podle něj stále cítí „velmi propojeni“ s vlastí. „Někteří by se sem mohli vrátit žít, pokud se Izrael opět stane demokratičtějším,“ míní politolog. Jiní krajané se naopak obávají, že politicky a nábožensky umírněnější vláda by obětovala bezpečnost Izraele a donutila ultraortodoxní muže k vojenské službě, popsal úvahy expatů Grossman.
Levnější letenky a logistická podpora
Likud podal minulou středu stížnost k ústřední volební komisi s cílem zablokovat iniciativu „Fly & Vote“ (Přileť a vol), která Izraelcům v zahraničí s návratem k volbám pomáhá. Tuto iniciativu spustila nezisková organizace AID Coalition se sídlem v USA, která byla založena před třemi lety.
Projekt využívá technologie k vyhledávání cenově dostupných komerčních letů a poskytuje služby, jako je pomoc s obnovou cestovních pasů a další logistická podpora pro Izraelce žijící v zahraničí, včetně zařízení převozů z letiště, popisuje CNN.
Organizace uvádí, že se zaregistrovalo již více než 35 tisíc Izraelců, přičemž její interní průzkumy naznačují, že vrátit se do vlasti odvolit plánuje celkem přes 50 tisíc lidí.
„V minulosti mnoho Izraelců mělo pocit, že pokud v zemi nežijí, nemají na dění vliv a neměli by volit,“ řekl bývalý obyvatel kibucu David Hill, který má firmu v Montrealu. „Pravdou je, že v posledních několika letech, kdykoli někdo učiní nějaké prohlášení, ovlivňuje to židovské komunity po celém světě,“ podotkl Izraelec.
Politická organizace, míní Likud
Likud pod vedením Netanjahua obvinil iniciativu AID z toho, že jde o nelegální, ze zahraničí financovanou operaci či o „volební korupci“. Strana tvrdí, že je iniciativa napojena na opoziční Demokratickou stranu a že by projekt mohl vážně narušit integritu voleb. AID i demokraté ale vazby popírají, uvádí CNN.
Spor přichází v době, kdy v izraelských volbách mohou rozhodovat relativně těsné rozdíly, kvůli čemuž se voliči ze zahraničí stávají předmětem politických a právních debat, podotýká server Jordan News.
Parlamentní volby plánované na 27. října budou prvním celostátním hlasováním v Izraeli po čtyřech turbulentních letech pod vedením Netanjahuovy silně pravicové koalice podporované extremisty. Toto období provázely masové protesty proti soudní reformě, brutální útok palestinského Hamásu ze 7. října 2023 a následná vleklá válka v Gaze.
Poslední průzkumy veřejného mínění ukazují, že ani Netanjahuova koalice, ani roztříštěná opozice nemají jistou většinu 61 křesel potřebných k sestavení vlády. Některé sondáže uvádějí, že by těsně mohla zvítězit strana Jašar, kterou vede bývalý náčelník generálního štábu Gadi Eisenkot. Likud se obává, že pokud bude souboj těsný, příliv nových voličů by mohl narušit rovnováhu mezi soupeřícími politickými bloky.
Údajné zakázané výhody
Netanjahuova strana argumentuje mimo jiné tím, že projekt poskytuje výhody spojené s hlasováním, píší izraelská média. Likud tvrdí, že i když si účastníci zaplatí vlastní letenky, přednostní přístup k letům a skupinové slevy jsou podle izraelského práva zakázané výhody, které se rovnají úplatkářství při volbách.
Ve stížnosti rovněž poukazuje na samostatný projekt AID s názvem „Fly and aid“ (Leť a pomož), který nabízí dárkové poukazy v hodnotě 250 dolarů (5310 korun) pro dobrovolníky v Izraeli. „Jedná se o výrazně politický subjekt, který se snaží ovlivnit volební systém,“ uvádí se v této souvislosti ve stížnosti. Organizátoři projektu však tvrdí, že možnost voucherů nikdy neaktivovali, píše CNN.
Organizace se sídlem v USA obecně trvá na tom, že její činnost je nestranická a jejím cílem je pouze usnadnit účast na volebním procesu. AID na svém webu píše, že jejím posláním je „posilovat a chránit demokratické základy Státu Izrael“.
Úsilí Likudu jen posílilo odhodlání některých Izraelců vrátit se hlasovat do vlasti, informovala CNN. „Každý pokus o maření našeho demokratického práva volit jen posiluje naše odhodlání nastoupit do letadla, odevzdat svůj hlas a zúčastnit se těchto voleb, abychom pomohli utvářet budoucnost Izraele,“ zdůraznil Josh Drill, jenž přiletí z New Yorku.
Zda Likud se stížností uspěje, závisí na důkazech, řekl CNN Guy Lurie, výzkumný pracovník Izraelského institutu pro demokracii. „Záleží na faktech a důkazech, které budou předloženy ústřední volební komisi. Ústřední právní otázkou je, zda organizování letů – bez přímého financování – představuje zakázaný prospěch a zda Likud dokáže doložit svá tvrzení, že iniciativa představuje zahraniční legální činnost,“ podotkl.
Charterové lety pro ultraortodoxní židy
Kritici Netanjahua tvrdí, že Likud si nestěžoval, když ultraortodoxní skupiny v zahraničí během předchozích voleb organizovaly charterové lety, aby umožnily tisícům ultraortodoxních Židů, kteří tradičně podporují pravicové strany, letět do židovského státu a volit. Očekává se, že neznámý počet tak učiní i letos. Likud také dříve prosazoval legislativu umožňující hlasování ze zahraničí, to se ale nyní změnilo, poznamenala CNN.
Deník Ha'arec v této souvislosti zmiňuje také obavy izraelské opozice ohledně kontroly Likudu nad ministerstvem dopravy a správou letišť. Opoziční činitelé poukázali na interní debaty v rámci resortu o možném omezení leteckého provozu v den hlasování. Asociace pro občanská práva v Izraeli už proto vyzvala ústřední volební komisi, aby zajistila, že vzdušný prostor zůstane otevřený a lety budou pokračovat bez přerušení.
Izraelská ministryně dopravy Miri Regevová ale spekulace odmítla jako „hrubou lež“. „Po celou dobu války jsem držela oblohu otevřenou,“ řekla ve videu zveřejněném na sociálních sítích. „Myslí si někdo vážně, že v den voleb zavřu oblohu? A kromě toho, kdo řekl, že do zahraničí cestují a v den voleb se vracejí jen příznivci levice?“ dodala.
Krajně pravicový ministr komunikací Šlomo Karhí přitom nedávno v rozhovoru pro média prohlásil, že Izraelci v zahraničí, kteří chtějí ovlivňovat budoucnost země, by se měli přistěhovat. „Kdo zde nežije, neměl by jezdit jen proto – ve jménu hesla ‚Jen ne Bibi‘ – aby se pokusil vyměnit vládu,“ řekl.
Vyřazení ze seznamu voličů
Někteří Izraelci žijící v cizině zjistili, že vůbec nejsou uvedeni v seznamu voličů. Izraelské právo totiž do jisté míry uznává rozdíl mezi občanstvím a pobytem, vysvětluje server Ynet News. Ústavní právo hlasovat sice náleží každému plnoletému izraelskému občanovi, ale výkon tohoto práva vyžaduje, aby byl volič zapsán v seznamu voličů, který zahrnuje občany vedené jako rezidenty v registru obyvatel.
„V důsledku toho se Izraelec, který zemi trvale opustil a jehož oficiální registrace byla odpovídajícím způsobem změněna, nemusí v seznamu voličů vůbec objevit. Ani případný návrat do Izraele v den voleb by takové osobě neumožnil hlasovat,“ popisuje izraelský web.
„Neexistuje však žádné jednoduché pravidlo, podle kterého by Izraelec automaticky ztratil možnost volit například po pěti nebo deseti letech v zahraničí. V praxi tak oprávnění volit závisí na statusu dané osoby v registru obyvatel, což ne vždy jednotně odráží to, kde se skutečně nachází hlavní centrum jejího života,“ dodává Ynet News.
Hlasy imigrantů z Ruska a Ukrajiny
Do hlasování mohou letos zasáhnout významným způsobem i přistěhovalci. Podle deníku Jedi'ot achronot imigrovalo od začátku plnohodnotné rusko-ukrajinské války před čtyřmi a půl lety do židovského státu z Ruské federace a Ukrajiny přibližně 120 tisíc lidí.
Více než 102 tisíc z nich je v současnosti starších osmnácti let a mají tak právo hlasovat ve volbách do Knesetu, upozornil server Jordan News. V předchozích izraelských volbách, které se konaly jen několik měsíců po velké ruské invazi, mnozí z těchto imigrantů ještě nedokončili proces získání izraelského občanství, a proto nemohli hlasovat. Nyní již ale mohou a tvoří nový volební blok odpovídající téměř třem poslaneckým křeslům.
Větší změny v bezpečnostní a zahraniční politice Jeruzaléma se však ani po volbách nedají příliš očekávat. Lídr opoziční strany Jašar Eisenkot podporuje izraelskou armádu a odmítá vznik palestinského státu. Jeho vlastní syn padl v Gaze.
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