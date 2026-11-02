Dvě třetiny lidí nechtějí ČT a ČRo pod kontrolou státu, uvádí průzkum

Zaměstnanci České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) mají obavu o nezávislost obou médii kvůli zrušení systémů poplatků, proto vstoupí v úterý do stávky. Podle zjištění bleskového výzkumu agentury STEM/MARK pro ČT souhlasí 68 procent lidí s tím, že by média veřejné služby měla zůstat mimo kontrolu státu nebo soukromého vlastníka.
Více než polovina Čechů (54 procent) v současnosti preferuje převedení financování pod státní rozpočet, ale pouze 23 procent z nich by prosazovalo slib „co nejdříve v současné podobě zákona“. Naopak 31 procent cílové skupiny by zároveň se změnou „zajistilo způsob stabilního financování a zachování nezávislosti ČT a ČRo“.
Pro „zachování poplatků“ je nyní 34 dospělých Čechů, dalších dvanáct procent nemá jasný názor.
Téměř polovina dotázaných se nedomnívá, že vládní koalice veřejnosti vysvětluje navrhované změny a jejich dopady na veřejnoprávní média i státní rozpočet. Plně s nimi souhlasí pouze šestnáct procent lidí.
Podíl těch, kteří souhlasí s akcemi či protesty na podporu ČT a ČRo, je téměř stejný jako podíl odpůrců. Výrazně častěji akce podporují voliči opozice (88 procent), obyvatelé Prahy (69 procent), studenti (67 procent) či lidé s vysokoškolským vzděláním (64 procent) a mladí lidé (šedesát procent).
Naopak, nejvyšší míra nesouhlasu je mezi voliči vládních stran (72 procent) a lidmi nad šedesát let (šedesát procent), případně těmi, kteří se o současné dění kolem ČT a ČRo příliš nezajímají (55 procent).
Přibližně 54 procent dospělých Čechů souhlasí, že akce a protesty na podporu ČT a ČRo jsou „legitimní či nenásilné“, nesouhlasí naopak pouze 22 procent z nich. Relativně vyšší míra nesouhlasu je mezi voliči vládních stran (42 procent) a lidmi nad šedesát let (33 procent). I mezi těmito cílovými skupinami je ale významný podíl těch, kteří akce vnímají jako „legitimní“ anebo je hodnotí „neutrálně“.
Průzkum zpracovala agentura STEM/MARK, proběhl 29. 10. 2026 na vzorku 814 respondentů.