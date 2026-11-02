Ceny energií stoupají. Lidé si připlatí za plyn, elektřinu i topné dřevo

Velkoobchodní cena zemního plynu se pohybuje kolem 95 eur za megawatthodinu (MWh), je tak nejvyšší od konce roku 2022. Na začátku letošního roku stála MWh plynu kolem 30 eur. Stoupá i velkoobchodní cena elektřiny. Dodavatelé na zdražování energií reagují a postupně upravují ceníky směrem nahoru, už i u nefixovaných produktů. Domácnosti tak znovu začínají šetřit, fixovat ceny a měnit dodavatele. Rostoucí ceny energií a pohonných hmot se propisují i do cen tuhých paliv – topné dřevo oproti loňsku zdražilo v průměru až o pětinu. Tuzemské zásobníky plynu jsou aktuálně naplněné ze 76 procent. Ministerstvo průmyslu věří, že pro nadcházející topnou sezonu to bude stačit.
VideoCeny energií stoupají. Lidé si připlatí za plyn, elektřinu i topné dřevo
před 48 mminutami|Zdroj: ČT24
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