Smotrič chce judaizovat dva regiony v Izraeli, kde žije vysoký počet Arabů


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Izraelský krajně pravicový ministr financí Becalel Smotrič zveřejnil část volebního programu své strany Náboženský sionismus, jejímž cílem je podle agentury AFP „judaizovat dvě izraelské oblasti s vysokým počtem arabských obyvatel“.

„Dnes (ve čtvrtek, pozn. red.) vám představuji plán Náboženského sionismu pro judaizaci Negevu a Galileje. Revoluci, kterou jsme provedli v Judeji a Samaří, provedeme i v Negevu a Galileji, a to ve velkém měřítku,“ napsal na síti X. Izraelem okupovaný Západní břeh přitom označil biblickým termínem „Judea a Samaří“, který mnozí Izraelci používají pro toto území, které Izrael v rozporu s mezinárodním právem od roku 1967 okupuje.

K příspěvku přidal také video vytvořené umělou inteligencí, ve kterém arabský obyvatel v slzách varuje jiného muže před Smotričovým plánem.

Arabská menšina v Izraeli se potýká s rostoucím počtem vražd. Stojí za nimi gangy
Ilustrační foto

V regionech Negev na jihu země a Galilej na severu žije mnoho izraelských Arabů, kteří tvoří přibližně 21 procent obyvatelstva. Většina z nich se identifikuje jako Palestinci.

Snaha o další mandát v Knessetu

Jako potomci arabského obyvatelstva Palestiny, které se po vzniku Izraele v roce 1948 ocitlo na izraelském území, často čelí diskriminaci ze strany židovské většiny.

Smotrič podle AFP prohlásil, že cílem plánu je mimo jiné usídlit v těchto dvou regionech další milion Židů, vybudovat 40 nových obcí, desítky farem, průmyslové zóny a centra pro pracovní příležitosti. Ministr také tvrdil, že tyto dvě oblasti „ohrožují židovskou přítomnost“.

Smotrič vydal příkaz k demolici palestinské vesnice na Západním břehu
Vesnice Chán al-Ahmar na Západním břehu

Parlamentní volby Izrael čekají 27. října. Podle průzkumů veřejného mínění se Smotričova strana, která je součástí koalice izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, pohybuje kolem hranice 3,25 procenta nutných pro zvolení poslanců do Knessetu.

Strana Náboženský sionismus prosazuje především anexi okupovaného Západního břehu, rozšiřování židovských osad a posílení role náboženství ve státě.

ICC na mě vydal zatykač, řekl krajně pravicový izraelský ministr Smotrič
Izraelský ministr financí Becalel Smotrič na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu (snímek z 14. srpna 2025)

Výběr redakce

Zemřel válečný zločinec Mladić

Zemřel válečný zločinec Mladić

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
Vláda chce zakotvit korunu a hotovost do ústavy, dost hlasů ale nemá

Vláda chce zakotvit korunu a hotovost do ústavy, dost hlasů ale nemá

před 4 hhodinami
Při ničivé povodni na hranici Tibetu a Nepálu zemřelo téměř 400 lidí

Při ničivé povodni na hranici Tibetu a Nepálu zemřelo téměř 400 lidí

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Slovenský soud poslal do vazby dva obviněné z přípravy útoku na továrnu na drony

Slovenský soud poslal do vazby dva obviněné z přípravy útoku na továrnu na drony

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Víceletý rozpočet EU nesmí zhoršit postavení slabších ekonomik, řekl Babiš Costovi

Víceletý rozpočet EU nesmí zhoršit postavení slabších ekonomik, řekl Babiš Costovi

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Ve Španělsku ukradli druhý největší pravěký zlatý poklad Evropy

Ve Španělsku ukradli druhý největší pravěký zlatý poklad Evropy

před 8 hhodinami
Autobusy, auta, domy. Povodeň brala všechno, vzpomínají přeživší v Nepálu

Autobusy, auta, domy. Povodeň brala všechno, vzpomínají přeživší v Nepálu

před 10 hhodinami
Česká diplomacie si předvolala íránského velvyslance kvůli výhružkám Radiu Farda

Česká diplomacie si předvolala íránského velvyslance kvůli výhružkám Radiu Farda

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Smotrič chce judaizovat dva regiony v Izraeli, kde žije vysoký počet Arabů

Izraelský krajně pravicový ministr financí Becalel Smotrič zveřejnil část volebního programu své strany Náboženský sionismus, jejímž cílem je podle agentury AFP „judaizovat dvě izraelské oblasti s vysokým počtem arabských obyvatel“.
před 1 hhodinou

Šéf CIA v Moskvě varoval před útoky na země NATO, píše Politico

Ředitel americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) John Ratcliffe tento týden v Moskvě varoval ruské představitele, aby v reakci na patovou situaci ve svém tažení proti Ukrajině nevyhrotili konflikt se spojenci USA v NATO, jmenovitě s pobaltskými státy Estonskem, Litvou a Lotyšskem. Šéf CIA zároveň naléhal na Kreml, aby omezil svou vojenskou a ekonomickou podporu Íránu. Ve čtvrtek šéf ruské civilní rozvědky (SVR) Sergej Naryškin potvrdil, že se s Ratcliffem setkal. Americký prezident Donald Trump řekl, že si nemyslí, že Rusko na nějakou alianční zemi zaútočí.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Trump nařídil přejmenovat Ontarijské jezero na Americké

Americký prezident Donald Trump podepsal ve čtvrtek výnos nařizující přejmenování Ontarijského jezera na Americké jezero, informují agentury AP a Reuters. Se změnou názvu jezera na hranici s Kanadou přišel v době vyhrocující se obchodní války se sousední zemí. Nový název bude závazný pro americké úřady, nikoli pro Kanadu, uvedla AP.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Zemřel válečný zločinec Mladić

Ve vězení v nizozemském Haagu ve čtvrtek zemřel čtyřiaosmdesátiletý válečný zločinec Ratko Mladić. Uvedly to tiskové agentury s odvoláním na srbská média, informaci následně potvrdil činitel Mechanismu OSN pro mezinárodní trestní tribunály (IRMCT) i právník odsouzeného. Někdejší velitel bosenskosrbské armády si odpykával doživotní trest za genocidu a válečné zločiny, jichž se dopustil během války v Bosně v devadesátých letech. Podle AFP zemřel ve vězeňské nemocnici poté, co v posledních měsících prodělal několik mrtvic.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Při ničivé povodni na hranici Tibetu a Nepálu zemřelo téměř 400 lidí

Povodeň, která nastala ve středu po uvolnění části ledovce, zasáhla pohraničí Tibetu a Nepálu. Nepálská policie potvrdila, že počet obětí vzrostl na minimálně 389. Mezi více než tisícem pohřešovaných jsou lidé z více než třiceti zemí, uvedla agentura AP. Záchranářům v Nepálu pomáhá tamní armáda i policie. V místě sesuvu ledovce vzniklo jezero, které se zvětšuje a hrozí vylitím, píše Reuters. Ministerstvo zahraničí uvedlo, že mezi pohřešovanými či zemřelými neeviduje české občany.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Evropská fotbalová unie UEFA ukončila bojkot soutěží FIFA

Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) ukončila bojkot soutěží Mezinárodní fotbalové federace (FIFA), který vyhlásila kvůli plánu jejího šéfa Gianniho Infantina na prodej části práv na světové šampionáty do soukromých rukou. Informovala o tom agentura AFP. Kvůli plánu na prodej části práv také připravuje UEFA na Infantina trestní oznámení.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Slovenský soud poslal do vazby dva obviněné z přípravy útoku na továrnu na drony

Soud na Slovensku poslal do vazby dva obviněné v případu připravovaného žhářského útoku na továrnu výrobce bezpilotních systémů, jehož odhalení oznámila slovenská policie v úterý. Potvrdila to mluvčí krajského soudu v Prešově Ivana Petrufová. Kvůli podané stížnosti se rozhodnutím okresního soudu v Prešově bude zabývat odvolací soud, na jeho verdikt vyčkají oba obvinění ve vazbě.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Ve Španělsku ukradli druhý největší pravěký zlatý poklad Evropy

Na jihovýchodě Španělska v regionu Valencie ve čtvrtek časně ráno zloději ukradli soubor artefaktů považovaných za jednu z nejcennějších sbírek zlatých předmětů z doby bronzové v Evropě, informuje agentura AFP a místní média. Zatím není zcela jasné, jak velkou část tohoto takzvaného Pokladu z Villeny zloději ukradli.
před 8 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Ukrajina se kvůli čínským součástkám v ruských zbraních obrátila na Peking

Ukrajina se kvůli čínským součástkám v ruských zbraních obrátila na Peking

před 9 hhodinami
Proč jsou alpské sesuvy stále intenzivnější a nepředvídatelnější

Proč jsou alpské sesuvy stále intenzivnější a nepředvídatelnější

před 9 hhodinami
Francouzské školství se stává jedním z hlavních témat prezidentské kampaně

Francouzské školství se stává jedním z hlavních témat prezidentské kampaně

26. 8. 2026
Antverpy trvají na zákazu žebrání, evropský výbor jej označil za protiprávní

Antverpy trvají na zákazu žebrání, evropský výbor jej označil za protiprávní

26. 8. 2026
Silná bouře připravila tisíce Litevců na několik dní o vodu a elektřinu

Silná bouře připravila tisíce Litevců na několik dní o vodu a elektřinu

25. 8. 2026
Ukrajina získala souhlas Londýna a Paříže s výrobou střel Storm Shadow / SCALP

Ukrajina získala souhlas Londýna a Paříže s výrobou střel Storm Shadow / SCALP

25. 8. 2026
Vzdát se ruského občanství je mnohonásobně dražší než dříve

Vzdát se ruského občanství je mnohonásobně dražší než dříve

25. 8. 2026
Arktická cesta láká stále více rejdařů, její možnosti jsou však omezené

Arktická cesta láká stále více rejdařů, její možnosti jsou však omezené

24. 8. 2026
Z „vyvrhele“ partnerem, Francie opět přijala saúdského korunního prince s poctami

Z „vyvrhele“ partnerem, Francie opět přijala saúdského korunního prince s poctami

24. 8. 2026
V Indii vzniká muzeum připomínající polské uprchlíky za druhé světové války

V Indii vzniká muzeum připomínající polské uprchlíky za druhé světové války

21. 8. 2026
Rakousko a Finsko vyzvaly Itálii, aby přijímala zpět žadatele o azyl

Rakousko a Finsko vyzvaly Itálii, aby přijímala zpět žadatele o azyl

21. 8. 2026
Polské námořnictvo zahájilo výcvik posádek ponorek ve Švédsku

Polské námořnictvo zahájilo výcvik posádek ponorek ve Švédsku

20. 8. 2026
Vedro mění zemědělství na jihu Francie. Farmáři místo rajčat pěstují banány

Vedro mění zemědělství na jihu Francie. Farmáři místo rajčat pěstují banány

20. 8. 2026
Počet příslušníků německé armády je nejvyšší za třináct let

Počet příslušníků německé armády je nejvyšší za třináct let

19. 8. 2026
Děti v Hrušivce vyrůstají za zvuku ruských dronů. Mnozí obyvatelé ale nechtějí odejít

Děti v Hrušivce vyrůstají za zvuku ruských dronů. Mnozí obyvatelé ale nechtějí odejít

19. 8. 2026
Moskevský soud odsoudil Litevce za odstranění pamětních desek ze sovětského hřbitova

Moskevský soud odsoudil Litevce za odstranění pamětních desek ze sovětského hřbitova

18. 8. 2026
V Polsku se terčem internetových podvodníků stávají hlavně mladí, nikoli senioři

V Polsku se terčem internetových podvodníků stávají hlavně mladí, nikoli senioři

18. 8. 2026
Sestřelený dron přiletěl do Lotyšska z Běloruska, uvedl ministr obrany Melnis

Sestřelený dron přiletěl do Lotyšska z Běloruska, uvedl ministr obrany Melnis

17. 8. 2026
Bulharský ostrov svaté Anastázie se připravuje na hosty Eurovize 2027

Bulharský ostrov svaté Anastázie se připravuje na hosty Eurovize 2027

17. 8. 2026
Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

14. 8. 2026
Evropu svírá sucho. Nízké hladiny řek ohrožují dopravu, energetiku i úrodu

Evropu svírá sucho. Nízké hladiny řek ohrožují dopravu, energetiku i úrodu

14. 8. 2026
Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

14. 8. 2026
Bulharsko zakládá svou první komunitu pro soužití s medvědy

Bulharsko zakládá svou první komunitu pro soužití s medvědy

13. 8. 2026
Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

12. 8. 2026