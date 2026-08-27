Smotrič chce judaizovat dva regiony v Izraeli, kde žije vysoký počet Arabů

Izraelský krajně pravicový ministr financí Becalel Smotrič zveřejnil část volebního programu své strany Náboženský sionismus, jejímž cílem je podle agentury AFP „judaizovat dvě izraelské oblasti s vysokým počtem arabských obyvatel“.
„Dnes (ve čtvrtek, pozn. red.) vám představuji plán Náboženského sionismu pro judaizaci Negevu a Galileje. Revoluci, kterou jsme provedli v Judeji a Samaří, provedeme i v Negevu a Galileji, a to ve velkém měřítku,“ napsal na síti X. Izraelem okupovaný Západní břeh přitom označil biblickým termínem „Judea a Samaří“, který mnozí Izraelci používají pro toto území, které Izrael v rozporu s mezinárodním právem od roku 1967 okupuje.
K příspěvku přidal také video vytvořené umělou inteligencí, ve kterém arabský obyvatel v slzách varuje jiného muže před Smotričovým plánem.
V regionech Negev na jihu země a Galilej na severu žije mnoho izraelských Arabů, kteří tvoří přibližně 21 procent obyvatelstva. Většina z nich se identifikuje jako Palestinci.
Snaha o další mandát v Knessetu
Jako potomci arabského obyvatelstva Palestiny, které se po vzniku Izraele v roce 1948 ocitlo na izraelském území, často čelí diskriminaci ze strany židovské většiny.
Smotrič podle AFP prohlásil, že cílem plánu je mimo jiné usídlit v těchto dvou regionech další milion Židů, vybudovat 40 nových obcí, desítky farem, průmyslové zóny a centra pro pracovní příležitosti. Ministr také tvrdil, že tyto dvě oblasti „ohrožují židovskou přítomnost“.
Parlamentní volby Izrael čekají 27. října. Podle průzkumů veřejného mínění se Smotričova strana, která je součástí koalice izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, pohybuje kolem hranice 3,25 procenta nutných pro zvolení poslanců do Knessetu.
Strana Náboženský sionismus prosazuje především anexi okupovaného Západního břehu, rozšiřování židovských osad a posílení role náboženství ve státě.