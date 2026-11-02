Primátorem Jihlavy je opět Petr Ryška z ODS


před 34 mminutami|Zdroj: ČTK

Jihlavským primátorem bude dál občanský demokrat Petr Ryška. Podruhé ho do čela města zvolili zastupitelé na pondělním ustavujícím zasedání. Ve veřejné volbě dostal 33 hlasů od 35 přítomných, dva zastupitelé se hlasování zdrželi. Ryška vedl ve volbách vítězný Tým pro Jihlavu složený z ODS, lidovců a TOP 09. Novou koalici tvoří se Starosty a nezávislými. Do opozice přešlo hnutí ANO, které má druhý nejvyšší počet zastupitelů. Pokračovat v opozici budou Piráti s Fórem Jihlava a SPD.

Petr Ryška byl jediným kandidátem na primátora. Po zvolení uvedl, že funkci bere jako velký závazek. „To asi nejdůležitější je, že cítím, že je potřeba odvést kus práce a pevně věřím, že ji společně s kolegy odvedeme,“ řekl po ukončení zasedání.

Podpora i od opozičních zastupitelů Ryšku překvapila. „Pro mě to je i závazek, že se musím snažit s tou opozicí fungovat a snažit se domluvit,“ řekl. K dalším plánům primátor řekl, že je potřeba, aby se město dál rozvíjelo. Z chystaných projektů zmínil stavbu druhé etapy centrálního dopravního terminálu, napojení na přivaděč pitné vody z přehrady Švihov na Želivce a revitalizaci náměstí. Vedení se podle něj bude zabývat také tím, jak vylepšit veřejný prostor a celkově život ve městě.

Lídr ANO Radek Popelka, který byl v minulém období Ryškovým náměstkem, před volbou primátora sice vystoupil, ale jiného kandidáta nenavrhl. Uvedl, že vítěz voleb má právo na primátora. Zároveň řekl, že vyjma kandidátů za ODS do městské rady je hnutí k ostatním zdrženlivější. „Někdy jde o osoby veřejnosti méně známé, někdy dokonce až neznámé,“ uvedl.

„Věřím, že budeme společně pracovat celé čtyři roky pro Jihlavu, ať už jsme na straně opozice nebo koalice,“ uvedla Karolína Koubová, lídryně opoziční kandidátky Pirátů a Fóra Jihlava v závěru jednání.

Koalici v Jihlavě vytvoří vítězný Tým pro Jihlavu se Starosty
Zleva Barbora Zemanová Brossová (TOP 09), Petr Piáček (KDU-ČSL), stávající primátor Jihlavy Petr Ryška (ODS) a Petr Kabátek (STAN) při podpisu memoranda, 15. 10. 2026

ANO odešlo do opozice

Ve vedení Jihlavy budou dál čtyři náměstci. Pokračovat v této funkci bude lidovec Petr Piáček. Dalšími náměstky dnes byli zvoleni lídr kandidátky STAN Petr Kabátek, který dosud pracoval na krajském úřadě, architektka Barbora Zemanová Brossová za TOP 09 a Vojtěch Prchal z ODS, jenž byl poslední čtyři roky městským radním. Městská rada bude v Jihlavě jedenáctičlenná jako doposud. STAN má v radě včetně náměstka dva zástupce.

ANO vládlo na jihlavské radnici poslední čtyři roky s ODS a KDU-ČSL. V opozici byli Piráti s Fórem Jihlava, Starostové a SPD s podporou Trikolory.

Tým pro Jihlavu nyní ve volbách dostal 37,5 procenta hlasů a v městském zastupitelstvu má 16 lidí. Druhé ANO má deset zastupitelů, získalo 23,2 procenta hlasů. Starostové a nezávislí mají pět mandátů a kandidátka Pirátů a Fóra Jihlava s podporou Zelených tři, stejný počet jako kandidátka SPD, Svobodných, PRO a Trikolory v koalici.

Zdroj: ČSÚ, ČT24

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