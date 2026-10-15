Koalici v Jihlavě vytvoří vítězný Tým pro Jihlavu se Starosty

Jihlavu další čtyři roky povede vítězný Tým pro Jihlavu složený z ODS, lidovců a TOP 09 spolu se STAN, řekl primátor Petr Ryška (ODS) při podpisu memoranda těchto subjektů. Ve volbách druhé nejúspěšnější hnutí ANO, které bylo poslední čtyři roky ve vedení radnice, bude v opozici. Nová koalice bude mít v městském zastupitelstvu 21 hlasů z 37.
Primátor uvedl, že pozice čtyř náměstků obsadí ODS, Starostové, lidovci a TOP 09. Koaliční smlouva bude podepsaná před ustavujícím zastupitelstvem, které bude 2. listopadu. V opozici kromě ANO bude i kandidátka Pirátů a Fóra Jihlava.
„Měli jsme asi tři varianty, sešli jsme se se všemi eventuálními partnery, což kromě STAN byli i Piráti, Fórum s podporou Zelených a hnutí ANO, a řekli jsme si, za jakých podmínek bychom vytvářeli koalice. Potom jsme šli do svých členských základen, jak ODS, tak KDU-ČSL a TOP 09. Řekli jsme to členům, hlasovalo se a toto je výsledek,“ uvedl pro ČT Ryška.
ANO vládlo na jihlavské radnici poslední čtyři roky s ODS a KDU-ČSL. V opozici byli Piráti s Fórem Jihlava, Starostové a SPD s podporou Trikolory.
Tým pro Jihlavu v těchto volbách dostal 37,5 procenta hlasů a v jihlavském zastupitelstvu obsadí 16 z 37 míst. Druhé ANO bude mít deset zastupitelů, získalo 23,2 procenta hlasů. Starostové a nezávislí mají pět mandátů a kandidátka Pirátů a Fóra Jihlava s podporou Zelených tři. Poslední tři místa obsadí kandidátka SPD, Svobodných, PRO a Trikolory v koalici.