Požár jednoho z nejstarších a nejznámějších hotelů v Peci pod Sněžkou provázejí nejasné okolnosti. Oheň architektonicky cennou secesní budovu na začátku listopadu z velké části zničil. O hotel se v minulých letech vedl vyhrocený soudní spor. Původní majitel, léčitel Emil Havelka, ho krátce před smrtí údajně prodal olomouckému podnikateli Petru Hegerovi. Havelkovi dědicové ale prodej zpochybňují. Pouhých několik dní před požárem jim dal odvolací soud za pravdu. Případu se věnovali Reportéři ČT.
Jeden z nejluxusnějších hotelů v Peci pod Sněžkou vyhořel v noci na 1. listopadu. „Určitě se jednalo o rozsáhlejší požár, a to i proto, že se jednalo o požár objektu pro ubytování i s ubytovanými hosty,“ řekl ředitel územního odboru Trutnov Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje Ondřej Čuhanič.
Všech 35 lidí, kteří byli uvnitř, se podařilo dostat ven ještě před příjezdem záchranných složek. Ty to považují za malý zázrak. „Od prvotního hlášení, které jsme o požáru měli, do osmi minut byl objekt prázdný,“ poznamenal Čuhanič.
Hotel byl v posledních letech předmětem soudního sporu. V katastru nemovitostí je totiž jako vlastník stále uveden léčitel Emil Havelka, který ale před osmi lety zemřel. Jako majitel dosud vystupoval olomoucký podnikatel Petr Heger. Ten tvrdil, že hotel od Havelky koupil v posledních týdnech jeho života. Havelkovi dědicové ale transakci zpochybňují.
Dne 26. října, tedy necelý týden před požárem, rozhodl odvolací krajský soud v Hradci Králové, že Heger musí hotel předat dědicům. Na 5. listopadu byla naplánována schůzka za účasti notářky, která měla zaznamenat stav hotelu. Ten mezitím vyhořel. „V ranních hodinách, když mi bylo oznámeno, že hoří Hořec, tak jsem ihned informoval orgány činné v trestním řízení a oznámil jsem jim tuto podezřelou časovou osu,“ poznamenal den po požáru advokát dědiců Emila Havelky Pavel Čálek.
Heger byl zprvu ochoten poskytnout rozhovor pouze živě, nakonec odkázal na svého právníka, který komunikoval výhradně písemně. „Pokud advokát dědiců vykresluje nějaké podezření a spojení mezi vyhlášením rozsudku odvolacího soudu a požárem, tedy nepřímo ukazuje na mého klienta, tak musím takové spekulace razantně odmítnout,“ uvedl právní zástupce Petra Hegera Tomáš Vymazal.
Hotel s více než stoletou historií
V Bohdalově na Žďársku postavil Emil Havelka relaxační a meditační pyramidu, kolem níž pěstoval rakytníky, keře s plody s léčivými účinky. Pyramida i keře jsou tam dodnes, plody už ale nikdo nesklízí a stavba slouží jako svatební salon. „Provozujeme cateringovou společnost a chtěli jsme nějaké stálé svatební místo. Takže toto nás zaujalo, protože stodol, těch je hodně, ale pyramida k těmto účelům je jenom jedna,“ řekl majitel pyramidy v Bohdalově Milan Dušek.
Hotel v Peci pod Sněžkou, který Havelka vlastnil, je secesní budovou z roku 1908. Postavili ji manželé Kihnovi, hostinští z hospody Na Peci, jako na svou dobu luxusní podnik. Hotel postupně vystřídal několik názvů – nejprve Petzerkretscham, za nacistů Sudetenland, po válce Grand a od roku 1953 Hořec.
„Hotel Hořec byl dlouhý roky jedinou službou, kam jezdili třeba západní hosté jako do hotelu. Až do otevření hotelu Horizont v roce 1978, 1979 byl vlastně jednička,“ popsal krajinný ekolog a dokumentarista Krkonoš Pavel Klimeš. Hotelu se dařilo i v době, kdy ho vlastnil Emil Havelka. „Ta služba fungovala dál, byla vylepšená, byla tam restaurace, cukrárna,“ řekl Klimeš.
Dědicové zpochybňují kupní smlouvu
Koncem roku 2017 Emil Havelka onemocněl nádorem mozku a jeho zdravotní stav se zhoršoval. Tehdy začal o prodeji hotelu jednat s olomouckým podnikatelem Petrem Hegerem, který působí mimo jiné v realitách. Kupní smlouvu měl nakonec uzavřít prostřednictvím třetí osoby. Dědicové ji ale zpochybňují.
„Byla údajně uzavřena kupní smlouva krátce před smrtí, my se důvodně domníváme, že po smrti zůstavitele pana Havelky, na základě které měl být ten hotel převeden na osobu žalovaného pana Petra Hegera. My jsme to napadli a ten soud trval bezmála osm let, protože se protahovalo dědické řízení, bylo tam víc dědiců, bylo to komplikované,“ řekl advokát dědiců Čálek.
Za nestandardní označuje okolnosti prodeje také olomoucký novinář Vlastimil Blaťák, který se kauze dlouhodobě věnuje. „Pan Havelka byl velice těžce nemocen, ležel v posledním stadiu rakoviny ve stavu, kdy prostě nebyl schopen se sám o sebe postarat, s tím, že podle všech dostupných dokumentů to vypadá, že jezdil v té době po republice, ověřoval podpisy, prodával hotel, čehož v té době podle lékařských zpráv nebyl schopen,“ řekl Blaťák.
Heger tato tvrzení prostřednictvím svého právníka odmítá. Havelkův zdravotní stav se podle něj výrazně zhoršil až koncem března 2018, tedy měsíc před smrtí. „Na smlouvě jsou ověřené podpisy a Okresní soud v Trutnově, který rozhodoval takzvaně v prvním stupni, žádné zfalšování, antedatování ani jiný důvod neplatnosti kupní smlouvy neshledal,“ uvedl Hegerův právník.
Převod vlastnického práva k hotelu ale nebyl dokončen. Heger měl podle smlouvy kupní cenu uhradit až po zápisu do katastru nemovitostí. K tomu však před Havelkovou smrtí nedošlo. Léčitel zemřel nad ránem 26. dubna 2018.
A přestože je v katastru nemovitostí stále jako vlastník uveden Havelka, jako majitel vystupoval Heger. „On se proklamoval celou dobu za budoucího vlastníka, sepisoval s těmito osobami, kterým to pronajímal, takzvanou správcovskou smlouvu, inkasoval 150 tisíc měsíčně,“ řekl Čálek.
„Jediným zájmem mého klienta bylo zrealizovat dokončení převodu vlastnického práva a uhrazení kupní ceny tak, jak bylo dohodnuto. Klient nijak nezavinil, že soudní řízení již trvá zhruba osm let a zkomplikovalo se i v důsledku průtahů v dědickém řízení, které trvalo déle než šest let,“ vysvětlil Vymazal.
Vyšetřování požáru může trvat měsíce
V první instanci rozhodl okresní soud v Trutnově ve prospěch Hegera. Ve druhé mu naopak krajský soud v Hradci Králové nařídil předat nemovitost dědicům. Z hotelu je teď spáleniště. Rozsah škod hasiči přičítají mimo jiné konstrukci stavby s plechovou střechou.
„Ten plech brání i tomu průniku ohně. Je to náročný zásah i pro ty zasahující, protože se mohou v tom interiéru setkat s vysokými teplotami a velkou mírou zakouření, protože ta plechová střecha působí vlastně jako jakási poklička,“ vysvětlil ředitel územního odboru Trutnov HZS Královéhradeckého kraje Ondřej Čuhanič.
Jen během prvního dne se u požáru vystřídalo 65 hasičů ze třinácti jednotek. Zásah pokračoval i následující den, kdy hasiči během dopoledne požár dohašovali a uvnitř pracovali specialisté. Nasadili také služebního psa, který pomáhá při zjišťování příčin požáru. Se zajišťováním stop pomáhali vyšetřovatelům rovněž specialisté z laboratoře Institutu ochrany obyvatelstva v Lázních Bohdaneč, kteří se obvykle podílejí na vyšetřování komplikovanějších případů.
V současné době na spáleništi pracuje sanační firma. Policie společně s hasiči případ vyšetřuje. Vyšetřovatelé spáleniště ohledali hned na začátku. Zda se podařilo zajistit všechny potřebné stopy, Čuhanič s ohledem na pravidla vyšetřování nemůže říct. „Můžeme čekat, že bude trvat i několik měsíců, protože některé odebrané například vzorky musí jít na expertizy a je tam celý soubor vyšetřovatelských metod, kdy nedokážeme zcela přesně říct, kdy to šetření bude zakončeno,“ řekl Čuhanič.
Požáry horských chat nejsou výjimečné. V některých případech se potvrdilo i žhářství. Tak tomu bylo například před patnácti lety v případě zchátralé a prázdné Petrovy boudy na hřebenech Krkonoš, která je kulturní památkou. Pachatele se najít nepodařilo, na místě později vyrostla replika. O úmyslném založení požáru se spekulovalo také v případě chaty Libušín na Pustevnách v Beskydech, která vyhořela v březnu 2014. Podle výsledků vyšetřování byla nakonec příčinou technická závada.
„V souvislosti s požárem hotelu Hořec v Peci pod Sněžkou jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů obecné ohrožení a poškození cizí věci. V současné době se k věci nebudeme dále vyjadřovat,“ uvedla mluvčí královéhradecké policie Šárka Pižlová.
Dědicové požadují náhradu škody
Rozsudek odvolacího soudu nabývá právní moci doručením. Petr Heger s advokátem zvažují dovolání k Nejvyššímu soudu. Dědicové mezitím požadují vydání peněz získaných z pronájmu hotelu a náhradu škody způsobené požárem.
„My toto rozporujeme, škodu můj klient nijak nezapříčinil. A co se týče bezdůvodného obohacení, dědicové vůbec neberou v potaz, že hotel byl po celou dobu řádně provozován a udržován, došlo i k větším opravám, které byly nezbytné. Byly samozřejmě hrazeny energie a veškeré služby,“ uvedl Vymazal.
V Peci pod Sněžkou tak zatím zůstává torzo stavby, kterou návštěvníci i starousedlíci na rozdíl třeba od dominantního hotelu Horizont vždy vnímali jako přirozenou součást města. Čeká se, co bude dál. „Byl to takový tradiční dům s mansardovou střechou. Teď, když vyhořel, tak mi jeden místní občan říká – vyhořelo nám národní divadlo… Ano, typem střechy se to podobá, ale byl to dům, který do Pece patří, a věříme všichni, že služba se tam obnoví a že hotel bude opravený tak, jak byl,“ uzavřel Klimeš.