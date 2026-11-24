Republikánští zákonodárci kritizují návrat Jensena Huanga do čela společnosti Nvidia, k němuž podle vlastních slov přispěl i prezident USA Donald Trump. Republikáni hovoří o dalším kongresovém vyšetřování Huanga, který měl milostný poměr s několika ženami, mimo jiné i s podnikatelkou Alice Huangovou, kterou americké tajné služby podezřívají ze špionáže pro Čínu.
„Kontroverze kolem společností Nvidia a Megaspeed je jen špičkou ledovce a nevyřeší tím, že se Jensen Huang vrátil do čela firmy,“ uvedl republikánský senátor a předseda výboru pro zpravodajské služby Tom Cotton. „Kongres má co vyšetřovat,“ dodal a zároveň slíbil, že prosadí zákon, který firmám zabrání obcházet omezení vývozu, jako je třeba zákaz dovážet americké čip do Číny.
„Huangovo chování nehovoří ve prospěch jeho návratu do funkce“ a nezbavuje ho povinnosti vypovídat před Kongresem, uvedl v příspěvku na sociálních sítích republikánský senátor a člen výboru pro bankovnictví Pete Ricketts. „Nezbavuje to ani společnost Nvidia povinnosti zodpovídat se v otázkách národní bezpečnosti a čipů, o nichž není známo, kam se dostaly,“ dodal.
Senátní bankovní výbor pod vedením republikánů naplánoval veřejné slyšení na 3. prosince, na kterém bude Huang jediným svědkem.
Představenstvo Nvidie v pondělí oznámilo, že se Huang vrátí do čela společnosti, a to necelé dva týdny po jeho odvolání. Firma uvedla, že představenstvo „obdrželo informace od vysokých představitelů vlády Spojených států“ a je přesvědčeno, že Huangovo znovujmenování „nepředstavuje žádné riziko pro národní bezpečnost“.
„Kdo z naší vlády do toho zasáhl? Co řekli správní radě? A na základě čeho správní rada dospěla k závěru, že nehrozí žádné riziko?“ napsal na sociální síti X republikánský senátor a člen výboru pro zahraniční vztahy John Curtis.
Můj zásah byl důležitý, řekl Trump
Trump uvedl, že s představenstvem hovořil, aby podpořil Huangovo znovuuvedení do funkce. „Věřím, že můj zásah byl velmi důležitý,“ prohlásil Trump. Prezident má prý s Huangem blízký vztah. „Kdybych si myslel, že udělal něco špatného, nedoporučoval bych představenstvu, aby ho přijalo zpět,“ řekl pro CNBC. Roli v Huangově návratu podle amerických médií měl také viceprezident JD Vance.
Společnost Nvidia v listopadu zřídila výbor, který má prošetřit, zda generální ředitel během svého milostného vztahu s Alice Huangovou sděloval informace týkající se společnosti nebo národní bezpečnosti. Americké tajné služby a někteří členové administrativy Huangovou podezřívají ze spolupráce s čínskou rozvědkou.
Huangová působí v čele sítě firem, do které spadá i společnost Megaspeed se sídlem v Singapuru, která nakoupila od Nvidie výkonné čipy. Megaspeed poskytuje mimo jiné výpočetní služby čínským firmám jako je Alibaba nebo společnost Shanghai Shuoyao.
Akcie Nvidie se od vypuknutí kauzy propadaly, ale od pondělního oznámení Huangova návratu zpevnily o více než třicet procent. Trump k 30. září mohl vlastnit až 370 tisíc akcií společnosti Nvidia, vyplývá z finančních výkazů, které prezident předložil Úřadu pro vládní etiku.