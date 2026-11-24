Lékaři v Masarykově onkologickém ústavu v Brně začali pacientům s nádorem žaludku podávat novou léčbu, která má zvýšit jejich šance na přežití. Jedná se o kombinaci chemoterapie s imunoterapií. V tuzemsku si diagnózu karcinomu žaludku každoročně vyslechne téměř 1500 lidí. Přestože počet nových případů klesá, více než polovina pacientů přichází k lékaři až v pokročilém stadiu nemoci. Včasný záchyt přitom zásadně ovlivňuje léčebnou strategii i šance na vyléčení.
Jizva na břiše Zdeňka Maleňáka připomíná nemoc, se kterou se potýkal před šesti lety – rakovinu žaludku. Do Masarykova onkologického ústavu (MOÚ) ho tehdy přivedly potíže s polykáním. „Při obědě jsem nemohl polknout stravu, zůstalo mi to jakoby v jícnu,“ popsal.
Následovala devítihodinová operace, při které chirurgové odstranili postiženou část žaludku i přilehlou část jícnu. Podobných zákroků provedou v MOÚ zhruba padesát ročně.
Mezi první příznaky, kterým je třeba věnovat pozornost, patří právě nechutenství a brzký pocit sytosti, bolest či tlak v nadbřišku po jídle, pocit plnosti a nadýmání, nevysvětlený úbytek hmotnosti, váznutí sousta a potíže s polykáním nebo nově vzniklé či přetrvávající pálení žáhy. Rizikovými faktory jsou nezdravý životní styl, nadváha či kouření.
„To, že pacient zná sám sebe, žije zdravým životním stylem a reaguje na příznaky včas, je asi nejdůležitější při jeho cestě s onkologickým onemocněním,“ řekla primářka Oddělení klinických studií MOÚ Radka Lordick Obermannová.
Zásadní je komplexní přístup
První obtíže pacienta většinou řeší praktický lékař, který na jeho zdravotní stav dohlíží i během léčby a po jejím ukončení. „Pro úspěch léčby rakoviny žaludku je zásadní, aby se pacienta hned po stanovení diagnózy ujal tým specialistů v expertním centru. Onkolog, chirurg a další odborníci tam mohou rychle rozhodnout, jaká kombinace léčby a v jakém pořadí dá konkrétnímu pacientovi nejlepší šanci na vyléčení,“ nastínila Lordick Obermannová.
U nádorů, které lze operovat a které nevytvořily vzdálené metastázy, se osvědčuje komplexní přístup – systémová léčba před operací, odstranění nádoru v expertním centru a následné pokračování léčby.
Rozsah chirurgického zákroku je vždy individuální. Může jít o endoskopické odstranění časných nádorů, ale i o odstranění části nebo celého žaludku. „Chirurgie směřuje k šetrnějším miniinvazivním výkonům, jako je laparoskopie, robotika – zachovávajícím funkci žaludku tam, kde to dovoluje onkologická bezpečnost, a s rychlejším zotavením po operaci,“ přiblížil primář Oddělení chirurgické onkologie Václav Jedlička.
Přidání imunoterapie
Novinkou je přidání imunoterapie k chemoterapii před operací i po ní. „Lék durvalumab pomáhá imunitnímu systému rozpoznat nádorové buňky a lépe proti nim bojovat,“ vysvětlila primářka.
U některých typů rakoviny lékaři využívají imunoterapii už řadu let, u nádorů žaludku je to novinka. „U karcinomu žaludku se dlouhou dobu nepředpokládalo, že bude také imunosenzitivní onemocnění. Proto se imunoterapie u tohoto onemocnění začala testovat poměrně pozdě,“ přiblížila primářka.
Podle výsledků studie MATTERHORN publikovaných v září 2026 v odborném časopise The Lancet dosáhlo tříleté přežití u pacientů, jejichž léčba zahrnovala také imunoterapii, 69 procent. U pacientů bez imunoterapie to bylo 62 procent. Za posledních 25 let se díky pokrokům v léčbě naděje na přežití s touto diagnózou téměř ztrojnásobila.
Jedním z pacientů, kterým imunoterapie pomohla, je Jozef Puška. Rakovinu na rozhraní jícnu žaludku mu diagnostikovali v době, kdy pracoval v Londýně. Ani po roce chemoterapie se jeho stav nezlepšil. Britští lékaři mu řekli, ať se připraví na konec. „Říkám – to není normální, já to nedovolím. Neuvěřil jsem nikomu, dokud mi to neřekne druhý doktor,“ popsal. Obrátil se na onkology v pražském Motole. Ti k chemoterapii přidali právě imunoterapii. Má za sebou osm operací a dva roky na umělé výživě. V boji s nemocí mu ale podle něj pomáhala i pevná vůle a jedna malá radost – zmrzlina.
Nutriční péče
Pokud pacient přijde o velkou část či celý žaludek, může to mít dopad na jeho výživu. Při léčbě karcinomu žaludku je proto důležitá také spolupráce s nutričními terapeuty.
„Nestačí doporučit dostatek energie a bílkovin, potřebujeme zjistit, co konkrétní člověk skutečně zvládne sníst, co mu v příjmu brání a jakou podporu potřebuje. Podvýživa zvyšuje riziko komplikací a může vést k odkladu či přerušení léčby. Nadváha před ní nechrání, i pacient s nadváhou může totiž přijít o svalovou sílu,“ zdůraznila vedoucí nutriční terapeutka MOÚ Věra Andrášková. Nutriční péče podle ní začíná už při stanovení diagnózy a je přizpůsobena individuálním potřebám pacienta i jeho rodiny.
Předsedkyně výboru organizace Hlas onkologických pacientů Petra Adámková doplnila, že pro úspěšnost léčby je důležité odstranit prodlevy v diagnostice a koordinovat spolupráci mezi praktickým lékařem a specialisty. Organizace se dlouhodobě věnuje tomu, jak pacienti systémem péče při onkologickém onemocnění procházejí.
Světově pátý nejčastější zhoubný nádor
Světově je rakovina žaludku pátý nejčastější zhoubný nádor. V Česku je situace mírnější – každoročně je diagnostikována téměř 1500 lidem a zhruba tisícovka z nich na toto onemocnění nakonec zemře. Stále častěji se onemocnění vyskytuje u lidí starších 45 let. Rizikovou skupinou jsou především senioři.
Podle poslední výroční zprávy Masarykova onkologického ústavu je nejčastějším typem rakoviny, který v tomto ústavu léčí, rakovina prsu, pak jsou to nádory prostaty, tlustého střeva a konečníku, plic a melanom kůže. Karcinom žaludku s méně než osmdesáti případy ročně figuruje na dvanáctém místě.
V posledních několika desetiletích však výskyt i úmrtnost v případě tohoto zhoubného nádoru klesá. Příznivý vývoj je připisován především úspěšné léčbě infekcí žaludku, které jsou způsobeny bakterií Helicobacter pylori. V tuzemsku jí je podle odhadů nakaženo zhruba čtyřicet procent populace, přičemž většina lidí nemá žádné příznaky. Neléčený zánět ale může vést k žaludečních vředům a následně se vyvinout až v rakovinu.