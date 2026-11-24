Novotný Glass Museum v Novém Boru připravilo výstavu Glass Jam. K vidění na ní jsou práce vzniklé především na stejnojmenném sympoziu.
Sympozium Glass Jam vzniklo „odspodu“. Nestál za ním kurátorský projekt, ale aktivity dvou umělkyň a také mimořádné pochopení ze strany sklářů, kteří jsou v celém procesu vzniku uměleckého skla nezastupitelní. Nemalá část z celkem osmnácti účastníků nepracují se sklem, což bylo i záměrem. Glass Jam se konal letos v létě v Novém Boru poprvé, neskrývá však ambice na založení tradice.
Prvotní nápad vzešel od umělkyně a kurátorky Wandy Solik Valihrachové. „Zavolala lidi, kteří nedělají primárně se sklem, ale již si to vyzkoušeli, když spolupracovali například s Jozefem Jankovičem, Rudou Filou, Ivanem Csudaiem a dalšími slovenskými výtvarníky,“ dodává druhý kurátor, slovenský umělec a vysokoškolský pedagog Palo Macho.
O to zajímavější prý bylo sledovat, co setkání „nesklářských“ umělců se sklem může přinést. Byli mezi nimi fotograf, fashion designérka, sochaři, grafici, produktoví designéři i vizuální umělci. Jejich nezkušenost se sklářskou tvorbou přitom byla do jisté míry i výhodou – díky tomu, že neznali pravidla, nevěděli, co se „nesmí“, mohly vznikat zajímavější, neotřelejší věci. Byť bez pomoci zkušenějších a konzultací s nimi se to neobešlo. Do symposia se tak zapojovali i další řemeslníci, kteří na Novoborsku působí.
„Trochu jsme si na sebe upletli bič,“ přiznala Solik Valihrachová, „takže asi měsíc jsme denně konzultovali, co jde, co nejde, jak to udělat a podobně. Což bylo místy náročné. Nicméně se jednalo o první ročník, teď už víme, co do budoucna.“
Vlastní výroba probíhala týden na huti, ale již předtím si účastníci vytvořili sádrové formy či návrhy. Někdo vše vymýšlel až na místě. Stalo se samozřejmě, že něco při složitelném a nevyzpytatelném procesu výroby prasklo či se jinak nedařilo. I takové věci se dostaly na výstavu. „Pokud chce někdo dělat něco perfektního, tak ať to dělá tři roky – ale to není sympozium,“ podotýká Jaroslav Švácha, který se staral o technické zázemí.
Ale například původem brazilský umělec Ricardo Hoineff, žijící již dlouho v obci Slunečná, přiznává: „Miluji sympozia, je to jako bojovka. Člověk má krátký čas na to, aby něco vytvořil, a potká strašně moc lidí. Zároveň mám pocit, že se vždy někam posunu. Měl jsem doma materiál, který jsem chtěl dělat, ale nebyl čas a možnost – a teď se to krásně setkalo. Řekl jsem si: Zkusím to. A krátký termín mě přinutil vše udělat.“ Hoineff patřil na Glass Jamu ke sklářským výtvarníkům.
Umělci pracovali s různými technologiemi. „Různorodost, která je podstatou Glass Jamu, potvrzuje finální výstava sympozia v Novotny Glass Museu. Tavenice, lehanice, foukanice, spékanice, emailice, sypanice, lepenice, neonice, konstrukce a performativní koncepce, gongovnice, maskovnice, zrcadlice – dohromady pestrá veselice s narozeninovým dortem. Za každým dílem se skrývají technologické zkušenosti, konzultace, nesčetná rozhodnutí, obsahové specifikace a práce, práce, práce,“ říká Macho.
Dort i létající talíř
Celé exopzici vévodí dílo Vítej na světě, Glass Jame! Jde o velkolepý skleněný, několikapatrový dort, jehož autorkou je Solik Valihrachová. Dagmar Jahodová vytvořila sadu objektů Vanitas, kdy název zcela vystihuje pláty skla, jež jakoby zachycovaly nejen stopy okamžiku, ale též jeho prchavost či marnost.
Podobně vyznívá dílo Medzi zemí a nebem Martiny Valihrachové. Ta do skleněné plochy zaklela zaschlou větvičku a nabádá k zamyšlení nad věcmi mezi nebem a zemí. Eva Jančeková vytvořila Líheň a toto dílo lze vnímat jako důkaz symbiózy ryze sklářských prvků působících ve výsledné asambláži zcela ústrojně.
Ľudmila Žilková, působící pod značkou Mila Zila, přispěla Zhmotňováním, kdy nepravidelné žluté a fialové skleněné plochy připomínající cákance proplétá modrý neon. Dílo Masky Sofye Samarevy je v podstatě šest různobarevných skleněných masek s rukojetí, které si lze přidržet před obličejem. A zamyslet se, jak i tato jednoduchá maska mění nejen pohled náš, ale i na nás.
Hoineff vytvořil Létající talíř: dva kruhy, jeden zavěšený, druhý pod ním, oba pak složené z mnoha malých kroužků, snad trysek, snad okének, snad pasažérů. Sám k tomu říká: „Mám dvě cesty, jedna je vyloženě technická. Původně jsem scénograf a ke sklu jsem se dostal až po čtyřicítce. A strašně mě fascinovala právě ta technologie. Přitom mě baví ji neustále posouvat, zkoušet, co ještě dokážu. A pak mám ještě jednu stránku: tím, že sklo je strašně líbivé, láká lidi, aby se na ně chtěli podívat, sahat. Snažím se pak dotýkat témat, která jsou pro mě citlivá, pro společnost někdy bolestivá.“
Kurátor Macho patřil mezi ty smolaře, jimž vytvářené dílo praskalo, byl nucen improvizovat. „Hodnotu nevidím ani v příběhu, ani v ilustraci. Vždy to nechávám na vizuálnu,“ říká ke svému dílu Nádech – Výdech.
Glass Jam je v Novotný Glass Museu v Novém Boru otevřen až do konce roku.