Před 85 lety dorazil do Terezína první transport s takzvaným Aufbaukommandem (komandem výstavby), které mělo za úkol připravit objekty pro provoz vznikajícího ghetta. Tvořilo jej 342 židovských mužů, k nimž se už 30. listopadu přidali další deportovaní. Židovským ghettem v Terezíně prošlo za druhé světové války na 155 tisíc lidí, nejen Židů z českých zemí. Válku přežila jen zhruba čtvrtina z nich.
24. listopadu 1941 nastoupilo na pražském Hybernském (dnešním Masarykově) nádraží 342 mužů do prvního transportu vypraveného z Prahy do Terezína. Mladí muži měli připravit zázemí terezínského ghetta poté, co nacisté rozhodli, že se Terezín stane sběrným ghettem pro Židy z protektorátu Čechy a Morava.
Zásadní rozhodnutí o dalším fungování terezínského ghetta padlo na nechvalně proslulé konferenci ve Wannsee v lednu 1942, na níž nacisté projednali postup při vraždění Židů v Evropě. Mimo jiné rozhodli, že do Terezína budou deportováni zejména starší Židé i z dalších evropských zemí. V září 1942 tam bylo na 58 tisíc vězňů. Už v lednu téhož roku začali nacisté vypravovat z Terezína transporty na východ.
Od listopadu 1941 do dubna 1945 nacisté deportovali do terezínského ghetta na 140 tisíc židovských vězňů, kteří se měli stát oběťmi takzvaného konečného řešení židovské otázky. Mezi 20. dubnem a 6. květnem 1945 k nim přibylo ještě více než patnáct tisíc lidí z takzvaných evakuačních transportů, které z různých koncentračních táborů přivážely židovské i nežidovské vězně, lidi ze smíšených manželství či osoby, které nacisté označovali za židovské míšence.
Do vyhlazovacích a koncentračních táborů nacisté během války deportovali z Terezína více než 87 tisíc lidí, osvobození se dožilo pouhých 3800 z nich. Ghettem, v jehož čele se postupně vystřídali tři nacističtí velitelé – Siegfried Seidl, Anton Burger a Karl Rahm –, prošla řada známých osobností, mezi nimi spisovatelé, politici či herci.
Vychází Album G. T.
U příležitosti 85. výročí prvního transportu z Prahy do Terezína a vzniku ghetta vychází poprvé v česko-německém vydání publikace Album G. T. Fotografie zachycují osobnosti a události v terezínském ghettu během několika měsíců roku 1943.
Unikátním fotografické svědectví z místa, kde platil přísný zákaz fotografování pod hrozbou tvrdých trestů včetně smrti, objevila v roce 2006 Věra Weinerová v pozůstalosti svého tchána, novináře a bývalého vězně terezínského ghetta Milana Weinera.
Čtyři desítky fotografií doprovázejí analytické texty historiků a odborníků Lukáše Bártla, Tomáše Fedoroviče, Radany Rutové a Jany Šplíchalové. Publikaci doplňují výtvarná díla vězněných grafiků a malířů.
„Unikátnost jedenačtyřiceti fotografií z Alba G. T. spočívá v tom, že mapují osobnosti a důležité události v ghettu během několika měsíců roku 1943. Terezín neměl za války v ghettu oficiálního fotografa. Dochovaly se pouze snímky četníka Aloise Vašíčka nebo vartmistra Jaroslava Tomana,“ uvedla Martina Reková z nakladatelství Book Dock. Album zaznamenávající život v terezínském ghettu je podle historiků více než osmdesát let po konci druhé světové války významným objevem, dodala.
Album G. T. obsahuje dva typy fotografií: portréty lidí, kteří v ghettu žili, a dokumentární záběry dění v jeho ulicích a v okolí budov.
Z alba vynikají tři fotografie zachycující tragické osudy terezínských vězňů. Dvě z nich představují jediné známé obrazové svědectví o pobytu dvanácti set židovských dětí z ghetta v Białystoku, které nacisté v roce 1943 spolu s jejich ošetřovateli zavraždili v Osvětimi. Třetí snímek zachycuje transport z Terezína do Osvětimi v září 1943. Deportovaní se stali prvními vězni takzvaného terezínského rodinného tábora. Vražda části jeho vězňů v březnu 1944 představovala největší hromadnou vraždu vězňů z protektorátu během nacistické okupace.
Od 6. května do konce letošního roku fotografie z alba vystavuje Leo Baeck Institute v newyorském Centru pro židovskou historii.