Dosavadní pravidla, podle nichž vaří školní jídelny, takzvaný spotřební koš, by mělo nahradit jednoduché závazné minimum, sdělil v úterý ministr školství Robert Plaga (za ANO). Plaga i ministerstvo zdravotnictví přitom v první polovině listopadu uvedli, že by pravidla nově měla být pouze doporučující, zatímco nyní jsou povinná. Od září měly jídelny začít povinně vařit podle nového spotřebního koše, resorty školství a zdravotnictví ale vyhlášku upraví.
„Dosavadních šestnáct stran spotřebního koše nahrazuje jedna strana jednoduchých pravidel – co obsahuje každé jídlo, co se v jídelně nepoužívá a jaké nápoje se podávají. Bez tabulek, koeficientů a vykazování; plnění je patrné přímo z jídelního lístku. Pravidla ale zůstávají závazným minimem,“ nechal se slyšet Plaga.
Zůstat by podle něj měl odborný dohled nad dietním stravováním. Schválená receptura je jedinou pojistkou, že pokrm skutečně odpovídá dietnímu omezení dítěte, uvedl.
Vyhláška v současné době umožňuje, aby jídelna vařila zvláštní pokrmy dětem, které mají potvrzení lékaře, například o bezlepkové či bezlaktózové dietě. Ministerstvo zdravotnictví bude ve vyhlášce o školním stravování žádat zachování této možnosti, podotkl už dříve zástupce hlavního hygienika Matyáš Fošum.
Resorty školství a zdravotnictví nicméně v první polovině listopadu uvedly, že výživové standardy dané vyhláškou o školním stravování „budou nadále nezávazným doporučením“. Požadavek vyšel od premiéra Andreje Babiše (ANO), který sdělil, že jím plní svůj předvolební slib. Nyní jsou pravidla, která určují množství ovoce, zeleniny, luštěnin nebo masa, pro jídelny povinná.
Návrh kritizují obezitologové
Záměr nahradit závazné výživové standardy nezávazným doporučením kritizuje například Česká obezitologická společnost.
„Školní jídelny mají v podpoře zdravých stravovacích návyků dětí a dospívajících důležitou, nezastupitelnou roli. Pro děti představuje školní oběd významnou součást každodenního příjmu živin a pro mnohé z nich jediné teplé jídlo během dne. O to více je důležitá jeho kvalita, která je i významným tématem veřejného zdraví a prevence,“ zdůraznili obezitologové.
Je podle nich nezbytné, aby případné změny pravidel prošly transparentně připomínkovým řízením a vznikly za účasti odborníků. Plaga dříve řekl, že požádal o výjimku z připomínkového řízení, aby se celý proces zrychlil.
Za zachování povinných pravidel pro jídelny se postavili dětský ombudsman, odborníci na zdravotnictví či školství i některé školy nebo Asociace školních jídelen. Organizace tvrdí, že zrušením spotřebního koše ztratí personál jídelen argument proti nákupu nejlevnějších polotovarů. Někteří ředitelé škol či například Potravinářská komora plánovanou změnu naopak vítají.