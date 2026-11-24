Zájemci o studium na konzervatořích mají poslední týden na podání přihlášek. Ministerstvo školství letos přesunulo termín z února na konec listopadu a vrátilo se tak k systému, který platil před třemi lety. Některé školy zatím evidují přibližně polovinu obvyklého počtu přihlášek. Přihlášky na ostatní obory středních škol včetně těch s talentovou zkouškou budou žáci podávat v únoru, stejně jako v minulém školním roce.
Na Taneční konzervatoř Brno se zatím přihlásilo čtrnáct uchazečů. Škola tak eviduje výrazně nižší počet přihlášek než v předchozích letech. „Je to velký rozdíl oproti minulým rokům, kdy jsme měli přihlášek vždy okolo čtyřiceti,“ řekla ředitelka Taneční konzervatoře Brno Hana Litterová. Uchazeči mají letos na podání přihlášek na konzervatoře pouze listopad. Podle ředitelky brněnské taneční konzervatoře je tato lhůta příliš krátká.
Méně studentů znamená i méně peněz. Školy jsou totiž zčásti financovány podle počtu žáků. Pokud by financování na jejich počtu nezáviselo, vedení Taneční konzervatoře Brno by menší počet studentů uvítalo. „To vzdělávání je z velké části velmi individuální, my pracujeme často s jednotlivci nebo s menšími skupinami. Měli bychom se opravdu více soustředit na kvalitu než na kvantitu,“ poznamenala ředitelka školy.
Školy čekají největší nápor přihlášek v posledním týdnu
Také Janáčkova konzervatoř v Ostravě eviduje týden před uzávěrkou zhruba polovinu obvyklého počtu přihlášek. V minulých letech se podle ředitele Tomáše Stančeka na všechny obory hlásilo 220 až 250 uchazečů. „Samozřejmě, ještě není uzavřeno. V posledním týdnu očekáváme ještě nárůst,“ uvedl. „Talentové zkoušky promujeme vlastními silami a všemi dostupnými kanály, na které má škola dosah, a snažíme se o intenzivní kampaň na ZUŠ,“ dodal.
„V tuto chvíli máme asi polovinu obvyklého množství přihlášek. Hlavní nápor bývá kolem posledního víkendu, tak uvidíme,“ řekl ředitel Konzervatoře Pardubice Tomáš Židek. Škola na termín podání přihlášek upozorňovala například během dne otevřených dveří. Podle Židka byl zájem o akci velký.
Na Konzervatoři Brno, která se zaměřuje na hudbu, zpěv a herectví, zůstává zájem uchazečů i přes změnu termínu přihlášek na úrovni minulých let. „Máme zejména velmi kvalitní, erudovaný pedagogický sbor. Mnozí z nich působí na základních uměleckých školách, takže my nečekáme, až kdo k nám přijde, ale velmi aktivně se o ty budoucí žáky už dopředu několik let staráme,“ vysvětlil ředitel Konzervatoře Brno Pavel Maňásek.
Ministerstvo se vrátilo k původnímu systému
Ministerstvo školství před třemi lety sjednotilo termíny podávání přihlášek na střední školy. Podle resortu se ale tento systém v praxi neosvědčil, a proto se letos vrátil k původnímu nastavení.
„My jsme to takhle chtěli sjednotit právě pro všechny obory vzdělání, aby podmínky byly srovnatelné, nicméně ukázalo se v čase, že to nastavení není úplně pohodlné pro konzervatoře a pro uchazeče,“ vysvětlil ředitel odboru středního, vyššího odborného a dalšího vzdělávání ministerstva školství Petr Bannert.
Talentové a školní přijímací zkoušky na konzervatoře se uskuteční v lednu, výsledky prvního kola budou zveřejněny 8. února. Žáci tak budou znát výsledek přijímacího řízení na konzervatoř v době, kdy budou moci podávat přihlášky na ostatní střední školy. Ty je budou přijímat od 1. do 22. února.
Pokud bude uchazeč, který již uspěl v přijímacím řízení na konzervatoř, následně přijat v prvním kole do jiného oboru středního vzdělání, jeho přijetí na konzervatoř automaticky zanikne, uvedlo ministerstvo na svém webu. Žáci, kteří v únoru uspějí u přijímacích zkoušek na konzervatoř a chtějí na ni nastoupit, by si tedy neměli podávat přihlášky na další obory.
Jednotnou přijímací zkoušku, kterou skládají uchazeči o maturitní obory, budou žáci konat v polovině dubna. Školní a talentové zkoušky na ostatních středních školách se uskuteční od 15. března do 23. dubna. Zda a na jakou střední školu byli přijati, se uchazeči dozvědí 14. května.