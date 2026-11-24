Americká protidrogová agentura DEA při vyšetřování pašerácké sítě nechala od srpna 2024 do loňského dubna projít do oběhu nejméně 1,4 milionu tablet s fentanylem, aniž je zabavila. Napsala o tom agentura AP, která už v červnu informovala, že agenti v Novém Mexiku v posledních letech dopustili, aby nebyly zabaveny stovky tisíc takových tablet. DEA tehdy popřela, že by vědomě umožnila obchod s tímto silným syntetickým opioidem, který Bílý dům označil za zbraň hromadného ničení.
AP své investigativní zjištění opírá o tisíce stran soudních dokumentů, vyšetřovacích spisů a zpráv o odposleších a také o 12 hodin videozáznamů z oddělení dohledu Agentury pro potírání narkotik (DEA). Její agenti dle těchto zdrojů informací přihlíželi tomu, jak pašeráci převážejí velké balíky tablet přes hotely, byty, ubytování Airbnb či skladové prostory v šesti amerických státech. Do celkového součtu přitom AP nezahrnula transakce, které počet tablet neuvádí, ani ty, které DEA nesledovala.
Například v srpnu 2024 agenti z parkoviště, z haly hotelu ve městě Albuquerque i z letadla sledovali, jak kupec odchází s batohem obsahujícím až sto tisíc tablet. DEA však nezasáhla a síť rozbila až o osm měsíců později.
„Každý chce dostat velkou rybu, ale velkou rybu vám nikdo nezaručí,“ řekl Brian Besser, bývalý vysoký představitel DEA, který dohlížel na její divizi pro oblast Skalistých hor. „Když máte co do činění s látkou, která může vzít tolik lidských životů, nemůžete takhle hazardovat,“ míní.
DEA někdy dealery nechávala pokračovat v činnosti pod přísným dohledem, pokud měli její agenti podezření, že přepravují kokain, heroin a marihuanu. Důvodem bylo, aby „nepolekali“ významnější cíle. Této strategii se říká „nechat drogy projít“.
U fentanylu tomu mělo být jinak – s ohledem na smrtící účinky drogy americké ministerstvo spravedlnosti od roku 2017 instruovalo agenty, aby ho zabavovali, kdykoli to půjde. Předloni ale toto pravidlo uvolnilo, přestože informátor z DEA David Howell zpochybnil morálnost i účinnost tohoto postupu.
Vyšetřování
Zjištění AP vedla ke kontrolnímu šetření v Kongresu a k trestnímu vyšetřování vedenému generálním prokurátorem Nového Mexika. Albuquerque nedávno vyhlásilo nouzový stav a minulý týden zažalovalo ministerstvo spravedlnosti o 153 milionů dolarů (asi 3,4 miliardy korun). Počet úmrtí na užití fentanylu v Novém Mexiku loni vzrostl o 44 procent.
„Je to, jako kdybych se snažila zabránit požáru domu tím, že budu vyjednávat se žhářem,“ řekla o postupu DEA demokratická guvernérka Nového Mexika Michelle Lujan Grishamová.
Mluvčí DEA Amanda Wozniaková odmítla na otázky AP odpovídat s ohledem na probíhající kontrolu ze strany generálního inspektora ministerstva spravedlnosti. DEA už dříve uvedla, že její rozhodnutí byla zákonná a koordinovaná s federálními prokurátory tak, aby se předešlo ohrožení veřejnosti. „Naše reakce se nezměnila,“ napsala Wozniaková v e-mailu.
Distribuce prostřednictvím krátkodobých pronájmů
V čele distribuční sítě, jejíž tržby dle prokurátorů dosahovaly až dvou milionů dolarů měsíčně, stál podle vyšetřovatelů 38letý Mexičan Heriberto Salazar Amaya, jenž byl v hledáčku DEA deset let. Zatčen byl až loni v dubnu, nyní čelí obvinění z obchodování s drogami a vinu odmítá. Prokurátoři obvinili také dalších 15 lidí, často běžných kurýrů; přiznalo se jich dvanáct. Neukázali však na žádného ze zahraničních dodavatelů v Mexiku.
Jako logistické zázemí sítě sloužily podle soudních záznamů krátkodobé pronájmy – pašeráci v nich počítali hotovost, skladovali pytle tablet a chystali zásilky. Řada z těchto pronájmů přitom dodnes zůstává v nabídce. Společnost Airbnb sdělila, že se o celé věci dozvěděla od policie až po zatčeních a že jí nebylo řečeno, že se vyšetřování týká fentanylu. Podle expertů přitom měla DEA okamžitě upozornit Airbnb a také zdravotníky, aby prověřili případnou kontaminaci v bytech.
Agenti například zpovzdálí sledovali dodávku 370 tisíc tablet na hřišti v Albuquerque nebo převoz 200 tisíc tablet do domu v Santa Fe. Sklad s fentanylem navštívili pašeráci téměř pětsetkrát. Téměř všechny tyto tablety přitom zase zmizely z dohledu, což DEA zdůvodnila potřebou „chránit citlivé vyšetřování a vystopovat jejich zdroj do Mexika“.
„Jediný malý zásah z naší strany mohl vyvolat řetězovou reakci a všechno zmařit,“ pronesl loni před federální porotou agent DEA David Zimmerman.
Po skončení zatýkání a razií ve skladech drog loni v květnu, při nichž byly zabaveny čtyři miliony tablet, tehdejší ministryně spravedlnosti Pam Bondiová prezentovala tento rekordní úlovek jako důkaz toho, že její resort bere hrozbu fentanylu vážně. Není ovšem jasné, proč DEA síť rozbila právě tehdy.