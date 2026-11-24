Dalších šest lidí čelí v Německu obžalobě v případu přípravy státního převratu. Informovalo o tom drážďanské generální státní zastupitelství. Podle něj jde o členy či podporovatele skupiny, kterou vytvořil příslušník německého šlechtického rodu Heinrich XIII. Reuss. Obžalovaní se stanou součástí procesu, který patří k největším v historii spolkové republiky.
Tři obžalované muže viní generální státní zastupitelství z členství ve vojenském křídle skupiny, dva další z účasti na budování takzvaných domobraneckých rot. Roty měly převzít moc po svržení současného demokratického režimu v Německu. Jednu ženu prokuratura obžalovala jako podporovatelku pučistů.
Nové obžaloby souvisí s kauzou Heinricha XIII. Reusse. Podle obžaloby byl 74letý muž hlavou spiknutí, které chtělo v Německu svrhnout stávající demokratický systém.
Pučisté podle obžaloby hodlali zaútočit na Spolkový sněm, pozatýkat poslance, členy vlády a také zemské a regionální představitele, v plánu byly i popravy. Hlavou státu se měl podle plánů stát Reuss, potomek šlechtického rodu, který do roku 1918 vládl ve dvou z dílčích německých států v dnešním Durynsku. Zatčen byl v prosinci 2022 a soud s ním začal v květnu 2023.
Soud s osobami obžalovanými z přípravy puče je rozsáhlý a patří k největším v historii spolkové republiky. Je rozdělen na tři větve. Soud ve Frankfurtu nad Mohanem se věnuje vůdcům skupiny včetně Reusse, před soudem ve Stuttgartu se zodpovídají představitelé vojenského křídla údajných spiklenců a soud v Mnichově projednává kauzy ostatních členů skupiny. Obžalobě čelí více než tři desítky osob.