Poslanci mají v úterý na programu zákon o platformové práci. Předloha také upravuje definici závislé práce neboli zaměstnání. Kritici se obávají legalizace takzvaného švarcsystému, tedy zaměstnávání na živnostenský list. V úvodu schůze vystoupil ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), který se vyjadřoval k bezpečnostní situaci v Evropě.
Objevily se již opoziční návrhy na změny programu schůze. Například Piráti i hnutí STAN ohlásili, že budou prosazovat sněmovní projednání návrhu ke střelám, které v pátek dopadly v Polsku. Sněmovna by měla podle nich označit incident za provokaci a Rusko za jejího původce.
V reakci na to vystoupil v úvodu sněmovního jednání ministr Macinka. „Česká republika vyjadřuje jednoznačnou solidaritu s Polskem, jehož vzdušný prostor byl v pátek narušen třemi objekty, podle předběžného hodnocení polských úřadů, pravděpodobně dvěma ruskými raketami a jedním dronem,“ uvedl Macinka s tím, že Česko bere tyto incidenty vážně a přesné okolnosti je třeba vyšetřit. Vyjádřil znovu solidaritu rovněž s Dánskem, s Nizozemskem i Rakouskem, které rovněž zaznamenaly incidenty spojené s Ruskem.
„Nepovažuji proto za nezbytné, abychom přijímali další usnesení, které by pouze zopakovalo stanovisko, které již česká vláda veřejně vyjádřila,“ uvedl k výzvám opozice Macinka.
Zákon o platformové práci
Do vládního zákona o platformové práci se promítá unijní směrnice, která má zaručit minimální pracovní podmínky platformových sil a ochranu jejich osobních údajů. Novela zákoníku práce přebírá zejména další směrnici o transparentním odměňování.
Snížení podpor v nezaměstnanosti kritizuje vedle opozice také koaliční hnutí SPD. Jeho šéf Tomio Okamura v úterý uvedl, že ANO, SPD a Motoristé směřují k dohodě na úpravách změn. Sněmovna by kvůli tomu novelu neměla projednat ve druhém čtení v úterý, ale až ve čtvrtek.
Podle místopředsedy SPD Radima Fialy se oproti návrhu ministerstva práce a sociálních věcí zmírní podmínky ve vyplácení podpory skupinám s horším postavením na trhu práce, například padesátníkům. Podle dřívějšího vyjádření ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO) by se mírnější nastavení podpor mělo týkat lidí nad 52 let, rekvalifikovaných či rodičů, kteří hledají práci po rodičovské. Podle něj je na úpravě shoda se zaměstnavateli a odboráři. Právě na dohodu s největšími odborovými svazy odkázal Okamura, když ohlašoval konečnou shodu.
U úpravy vymezení zaměstnání Juchelka tvrdí, že švarcsystém zůstává nelegální. Nastavení se podle něho zpřesňuje, ale nemění.
V úvodním kole chce koalice projednat na schůzi zejména novelu energetického zákona, která by vládě umožnila v případě dalšího prudkého zdražování energií regulovat ceny elektřiny pro odběratele a ohraničit příjmy výrobců elektřiny.