Vláda schválila úpravu pro regulaci cen elektřiny a zastropování příjmů výrobců


9. 11. 2026Aktualizovánopřed 29 mminutami|Zdroj: ČTK
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Zdroj: ČT24

Vláda v pondělí schválila novelu energetického zákona, která jí v případě dalšího prudkého zdražování energií umožní regulovat ceny elektřiny pro odběratele a také zastropovat nadměrné příjmy výrobců elektřiny. Odvod části těchto příjmů by následně vláda mohla použít pro pokrytí nákladů státu při řešení energetické krize. Na tiskové konferenci po jednání kabinetu to v pondělí odpoledne uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Nejde zatím o automatické zavedení regulace, novela má dle Havlíčka vládě v budoucnu umožnit rychle reagovat na vývoj na trhu.

Energie zdražují od letošního jara v důsledku konfliktu na Blízkém východě. Plyn a elektřina od března zdražily o desítky procent. Růst cen postupně promítají do svých ceníků i tuzemští dodavatelé.

„Připravujeme se včas, abychom při dalším prudkém zdražování energií mohli rychle jednat,“ vysvětlil důvod novely energetického zákona Havlíček. Schválený návrh podle něj vychází z krizového plánu, který vláda už na jaře projednala se zástupci tuzemského hospodářského sektoru.

Schválený návrh má kabinetu umožnit v mimořádné situaci na trhu přispět ze státního rozpočtu na část nákladů energetických sítí. Tím dle Havlíčka vznikne prostor pro snížení regulované složky ceny, kterou domácnosti a podnikatelé platí ve svých účtech za energie. Tento krok přitom bude možné propojit s odvodem části nadměrných příjmů výrobců elektřiny. Výnosy z odvodu by následně stát mohl dle ministra použít právě pro pokrytí nákladů na snížení regulovaných cen.

Havlíček v pondělí předloží vládě plán pro případ dalšího zdražení energií
Ilustrační foto

Opoziční ODS dle předsedy strany Martina Kupky vládní návrh předem nekritizuje, její postoj bude záviset na zvoleném mechanismu. Je dobře mít připravený efektivní nástroj pro případy dramatického růstu cen energií, kvitoval. Podle předsedy opozičních Pirátů Zdeňka Hřiba není růst cen energií překvapivý a od vlády jde o nouzovou pomoc. Kabinet dostatečně neinvestuje do energetických úspor a do obnovitelných zdrojů, které jsou cestou k dlouhodobě dostupným energiím, kritizoval.

Odvod z nadměrných příjmů výrobců zavedla už během energetické krize v roce 2023 také vláda Petra Fialy (ODS). Tehdejší pravidla ale byla navázána na energetickou krizi v letech 2022 a 2023. Novela je nahradí trvalým zákonným rámcem, který stanoví postup pro případ dalších mimořádných výkyvů na trhu.

Kabinetem aktuálně schválená novela automaticky nezavádí cenové stropy, ani nespouští odvody. Jejich použití bude dle Havlíčka podmíněno mimořádnou situací na trhu a opatřeními státu ke zmírnění cen energií. O jejich konkrétním nastavení by v takovém případě rozhodla vláda, která by při tom měla zohlednit aktuální vývoj cen i náklady jednotlivých typů výroby.

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