Uplynul už více než měsíc ode dne, kdy Poslanecká sněmovna začala schvalovat novelu zákona, která mění financování České televize a Českého rozhlasu. Způsob, jakým vládní koalice návrh protlačila do druhého čtení, zvedl vlnu odporu, jejímž symbolem se stal čas 4:36. Odkazuje na sobotní brzké ráno, kdy předseda dolní komory Tomio Okamura (SPD) zahájil hlasování. Veřejnoprávní média se stala rozbuškou pro protivládní protesty, které vyvrcholily na pražské Letné. Reportéři ČT zmapovali, co se poslední čtyři týdny dělo ve společnosti. Jana Neumannová, Ondřej Golis a Adéla Paclíková natáčeli s lidmi z různých názorových skupin. Někteří protestují proti krokům současné vlády, jiní vyjadřují obavy z vyhrocené situace ve společnosti, další se staví kriticky k veřejnoprávním médiím.
VideoProtesty, obavy, kritika. Reportéři ČT mapovali náladu ve společnosti v posledních týdnech
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