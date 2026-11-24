Kyjevské mosty čelí už od začátku října ruským útokům, což výrazně omezuje dopravní situaci v ukrajinské metropoli. Úřady navrhují tři alternativy, které by současnému stavu mohly ulevit – od dočasných přechodů až po tunel pod Dněprem. Experti však nabízené varianty kritizují, a to kvůli kapacitám či času, které zabere jejich samotná výstavba.
Hlavní město Ukrajiny je řekou Dněpr rozděleno na dvě části, které spojuje sedm silničních a železničních mostů. Ty umožňují třem milionům obyvatel Kyjeva žít a pracovat – a to i za války. Na levém břehu se nacházejí rozsáhlé obytné oblasti s přibližně milionem občanů, zatímco na pravém břehu sídlí značný počet vládních institucí a podniků.
Od začátku října však kyjevské mosty čelí ruským útokům. Moskva minulý týden zaútočila nejprve v úterý – v době, kdy pozornost upoutalo částečné zničení Krymského mostu ukrajinskými silami. Další údery následovaly několik hodin poté, co ruský vůdce Vladimir Putin slíbil, že po zničení jeho oblíbeného projektu bude následovat „mnohem bolestivější“ reakce.
Od pátku byl v Kyjevě, kde už tak panují dopravní zácpy, provoz na druhém hlavním silničním mostě, tedy tom Jižním, povolen pouze ve směru z východu na západ. Podobná omezení platila i pro Podilský most, který byl v pátek brzy ráno poškozen. Starosta města Vitalij Klyčko tehdy vyzval občany, aby se vyhýbali cestování autem.
Severní most zůstává otevřený pro veřejnou dopravu a také pro cyklisty, cestující na koloběžkách a pěší, kteří jsou ochotni čelit podzimnímu počasí a ignorovat varování před raketami a drony, píše The Guardian.
Odborník na dopravu Dmytro Bespalov uvedl, že zničit visutý most, jako je ten Severní, je obtížné. Tyto mosty mají pevnou konstrukci a poškození lze obvykle opravit – ačkoli jsou na cestě díry, nosné konstrukce zůstaly zatím nepoškozené, vysvětlil. Pod mostem však začaly práce na výstavbu dočasného mostu, jednoho z osmi plánovaných, pro případ nejhoršího.
Alternativy
Dokončení osmi přechodů je naplánováno do konce zimy. „Násyp bude z kamene a písku, snaží se ho zasypat, ale proud ho už začíná odnášet, protože se staví bez projektu, podle zjednodušeného postupu, aby to bylo hotové co nejrychleji. Uvedené lhůty dvou až tří měsíců – naposledy se mluvilo o tom, že v únoru budou v provozu – jsou nereálné, protože k tomu se také objednávají materiály ze zahraničí,“ myslí si inženýrka mostů a dopravních tunelů Anna Minjukova.
Server Current Time (CT) dále uvádí, že po přechodech se bude moci dopravovat pouze speciální technika a automobily nezbytné pro provoz města. A ani osm dočasných mostů nedokáže odbavit více než 48 procent současné kyjevské dopravy, dodává portál.
Druhou alternativou, o které se diskutuje, je vodní doprava. Ukrajinská společnost Nibulon nabídla městu své takzvané křídlové čluny, které pojmou 79 cestujících. Společnost provozovala říční osobní dopravu na jihu Ukrajiny v letech 2017 až 2025, kvůli blízkosti k frontové linii však byla pozastavena, přibližuje CT.
Expert Bespalov považuje rychlost plavidel za příliš nízkou a ve městě je dle něj také málo kotvišť, k nimž je navíc složité se dostat. Bespalov zmínil také spotřebu člunů, konkrétně má jít přibližně o 120 litrů nafty za hodinu.
Výstavba tunelu může zabrat až šest let
Třetí možnou alternativou je tunel pod Dněprem. Veřejně tento návrh nadnesl poslanec Oleksandr Kačura. „Dnešní noční útoky na Jižní a Severní most opět potvrzují naléhavost tohoto projektu. Je nutná okamžitá akce! Na spolehlivém spojení mezi břehy závisí životy lidí, fungování ekonomiky i vojenská logistika,“ napsal minulé úterý.
Ministr pro dopravu Mykola Kalašnyk následně zahájil jednání o přípravě stavby, do diskuse byla zapojena i americká společnost Robbins, která se specializuje na výrobu zařízení pro ražbu tunelů.
Samostatnou diskusi pak vyvolal termín stavby. Kačura oznámil, že realizace projektu může zabrat dohromady pouze několik měsíců. Poté, co se jeho odhady setkaly s kritikou, upřesnil, že mluvil pouze o ražbě tunelu.
„Za nejlepších podmínek je doba výstavby tři až šest let,“ uvedl urbanista Vitalij Selik. „A to za předpokladu systematického financování a normální bezpečnostní situace. Stavba tunelu zahrnuje dvě obrovská staveniště (...). Chtěl by stavební inženýr pracovat na staveništi, které bude pod neustálou palbou?“ ptá se urbanista.
Experti jsou dle CT přesvědčeni, že plnohodnotná alternativa ke kyjevským mostům neexistuje. „Jsem trochu zklamaný, že vedeme tyto diskuse. Možná jde o vojenskou lest a chceme tím například zmást nepřítele,“ řekl expert Bespalov. „Ale řešení v podobě tunelu nemá nic společného s vyřešením problému tady a teď. Průměrná doba výstavby tunelů v Evropě se pohybuje od pěti do deseti let, z čehož několik let zabere samotné projektování,“ poznamenal.
Dopravu lze mezi mosty, trajekty a přejezdy rozdělit jen částečně. Prozatím zůstává očividným řešením omezená kapacita mostu – stejně tak, jak to funguje nyní, tedy když jsou nepoškozené pruhy otevřené pouze pro veřejnou dopravu, shrnuje CT.
Nespokojení obyvatelé
Někteří obyvatelé Kyjeva, kteří téměř pět let čelí plnohodnotné ruské invazi, jsou frustrováni tím, že úřady neudělaly více pro to, aby předvídaly potenciální problémy s přechody přes řeku.
„V době války ani nepředpokládali, že by mohla taková situace nastat,“ postěžovala si Rádiu Svobodná Evropa/Rádiu Svoboda (RFE/RL) Kyjevanka, která si nepřála být jmenována. „Je to velmi smutné a je to černá skvrna na reputaci našeho starosty (Klyčka),“ pokračovala.
„Během války nepotřebujeme (nové) parky, potřebujeme spíše více infrastruktury, aby se lidé mohli bez problémů dostat do práce,“ řekla. „Protože ráno je to hotové dobrodružství a večer taky,“ dodala žena z Kyjeva.
Mnozí obyvatelé Kyjeva, odrazeni dopravními zácpami a přeplněnými vlaky metra a autobusy, začali mosty přecházet pěšky – a v některých případech tak dokonce ušetří čas, píše RFE/RL.
Jeden muž, který se RFE/RL představil jako Serhij, řekl, že si hledá novou práci ve čtvrtích na východním břehu, aby se nemusel potýkat s přechodem přes řeku. Další muž prohlásil, že pokud bude zima dostatečně tuhá, je připraven na ještě kreativnější způsob dojíždění. „Prostě si z útulku pořídím dva huskye a seženu si postroj na saně,“ řekl. „Vezmu je s sebou přes Dněpr,“ řekl s odkazem na zimní zamrzání řeky.