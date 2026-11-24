Slovenská sněmovna schválila zrušení možnosti hlasovat v parlamentních volbách poštou ze zahraničí. Deset měsíců před plánovaným termínem příštích voleb parlament přijal novelu volebního zákona, kterou vládní koalice po ztrátě většiny v Národní radě prosadila s podporou části nezařazených poslanců. Změnu kromě opozice či generálního prokurátora už předem kritizovaly také některé krajanské spolky Slováků v zahraničí.
Opoziční lídr Michal Šimečka (Progresívne Slovensko) oznámil, že po podpisu zákona prezidentem podají opoziční strany kvůli této věci podnět ústavnímu soudu.
V parlamentních volbách v roce 2023 slovenští voliči ze zahraničí podpořili hlavně nynější opoziční strany. Nově budou moci Slováci v cizině volit pouze na slovenských ambasádách a v dalších diplomatických misích.
Novelu zákona ještě posoudí prezident Peter Pellegrini, který o víkendu v televizním diskusním pořadu samotné zrušení korespondenční volby nekritizoval.
Návrh na zrušení možnosti hlasovat poštou vládní politici zdůvodnili například tím, že to podle nich nezaručuje tajnost voleb. Podle jednoho z vládních poslanců jsou důvodem této změny ovšem právě výsledky hlasování Slováků ze zahraničí. Šimečka označil rozhodnutí sněmovny za znásilnění demokracie.
Některé krajanské spolky uvedly, že hlasování pouze na vyslanectvích vytváří překážky k uplatnění volebního práva a Slovákům v cizině zvýší náklady.
Slováci v zahraničí volili posledně převážně nynější opozici
V posledních parlamentních volbách na Slovensku hlasovalo ze zahraničí rekordních 58 779 lidí. Tvořili téměř dvě procenta z celkového počtu občanů, kteří ve volbách odevzdali hlas, konečné výsledky ale výrazněji neovlivnili. Možnost korespondenční volby nejčastěji využili Slováci v Česku.
Více než tři pětiny Slováků, kteří hlasovali poštou z ciziny, volily Šimečkovo proevropské hnutí Progresívne Slovensko, které celkově skončilo ve volbách na druhém místě za vítěznou stranou Smer nynějšího premiéra Roberta Fica. V českých sněmovních volbách byla korespondenční forma hlasování využita poprvé loni.
Návrh novely volebního zákona předložila do slovenské sněmovny skupina vládních poslanců ještě letos v březnu. Projednání pak komplikoval požadavek nejmenší vládní strany SNS na snížení počtu přednostních hlasů voličů v parlamentních volbách na dva z dosavadních čtyř. Na této změně nepanovala ve vládní koalici shoda a sněmovna ji při hlasování neschválila.
Díky přednostním hlasům mohou poslanecký mandát získat i kandidáti z nižších míst kandidátní listiny politických stran. Právě v případě SNS současný systém přednostních hlasů v posledních volbách značně zamíchal pořadím při přidělování mandátů. Z deseti zvolených poslanců za SNS byl jejím členem pouze předseda strany Andrej Danko.