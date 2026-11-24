Koalice ANO, SPD a Motoristů se dohodla na přesunu dvou miliard korun ve státním rozpočtu na příští rok ve prospěch zemědělství na úkor ministerstva životního prostředí. SPD chce jednat o další miliardě a půl pro zemědělství, řekl předseda SPD Tomio Okamura. Shodu koaliční rada našla i u dalších přesunů, podle šéfů klubů SPD Radima Fialy a Motoristů Borise Šťastného se týkají sportu či kultury.
Radim Fiala řekl, že za minulé vlády Petra Fialy (ODS) vznikl na ministerstvu zemědělství asi čtyřmiliardový deficit. „Dnes se dohodlo, že by zemědělství dostalo dvě miliardy z Modernizačního fondu z ministerstva životního prostředí, protože ten dluh tam je z minulé doby a my ty peníze prostě někde musíme najít,“ uvedl.
Ministerstvo zemědělství má v návrhu rozpočtu na příští rok na výdaje 66,6 miliardy korun, letos má k dispozici podle schváleného rozpočtu 63,4 miliardy. Ministerstvo životního prostředí by podle návrhu mělo příští rok hospodařit s bezmála 21 miliardami, letos má 20,4 miliardy. SPD chce podle Fialy rozpočet zemědělství posílit o další miliardu a půl na spolufinancování evropských programů. Fiala to ještě bude řešit s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO).
Sport a kultura
Podle ministra pro sport Šťastného si polepší i sport, půjde podle něj o hodně peněz. Přesnou částku chce však prozradit s dalšími podrobnostmi až ve středu. „Chtěl bych k tomu dát i nějaké argumenty, proč se vláda takto rozhodla,“ vysvětlil. Kabinet rozhodnutím podle něj naplní svůj závazek mít sport v Česku za prioritu. „Bude to skutečně tolik peněz, kolik sport doposud nikdy neměl,“ dodal. Návrh rozpočtu počítá pro Národní sportovní agenturu s částkou 8,4 miliardy korun, letos má 8,2 miliardy.
Kultura by měla podle Šťastného dostat o desítky milionů více, využije je na podporu živého umění, zejména regionálních divadel. Koalice si podle něj potvrdila, že ve sněmovně podpoří jen změny, na kterých se dohodla. Naopak opoziční návrhy kabinet odmítne. „Žádné další pozměňovací návrhy nepodpoříme. Je to tak běžná praxe desítky let a myslím, že to je praxe správná,“ uvedl.
Poslanci budou tento týden pokračovat v projednávání návrhu státního rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun, ve druhém čtení se na něj dostane pravděpodobně ve středu. Jeho základní ukazatele, zejména tedy výši příjmů, výdajů a schodku, už nemohou měnit. Budou moci navrhovat přesuny peněz uvnitř navrhovaného rozpočtu. Při druhém čtení letošního rozpočtu navrhli poslanci přesuny za zhruba 200 miliard korun.