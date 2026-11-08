Resort mírní plán na snížení podpor v nezaměstnanosti. Kvůli nesouhlasu SPD

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) připravuje kompromis týkající se plánu na snížení podpor v nezaměstnanosti. Cílem je, aby s návrhem souhlasila i koaliční SPD. Současná výše podpor by zůstala zachovaná pro zranitelné osoby, například pro lidi hledající práci po rodičovské dovolené nebo pro ty starší 52 let. Změny mají platit od ledna. Téma v pondělí proberou lídři ANO, SPD a Motoristů na koaliční radě.
Většině lidí, kteří ztratí místo, plánuje ministr práce snížit podporu na loňskou úroveň. Argumentuje úsporami a vysokým počtem volných míst.
„Máme s tím problém. Nějaké resumé musí být. Nevím, jestli dohoda, ale SPD přece nemůže hlasovat proti svým voličům,“ prohlásil šéf hnutí Tomio Okamura. Podle Juchelky proto na ministerstvu vznikl pozměňovací návrh. „I s návrhem toho, jakým způsobem zmírnit dopad nebo kritiku, která kolem toho byla,“ sdělil.
Na lidi starší 52 let by tak zpřísnění podmínek nakonec dopadnout nemělo. Zůstalo by jim stejně jako letos. A skupin má být víc. Podle Juchelky na podpoře, která činí 80 procent průměrného čistého měsíčního výdělku, zůstanou třeba lidé v rámci rekvalifikací nebo po nástupu na úřad práce po rodičovské.
Jedním z těch, kterých by se tedy zpřísnění nedotklo, je osmapadesátiletá Marie Pourová. Pracovala jako vedoucí prodejny s termoprádlem, která ale začátkem roku zavřela. Nové zaměstnání našla až po devíti měsících. Hlavní překážkou byl věk. Své nároky proto snížila, hlásila se i na pozici uklízečky nebo do továrenské výroby. Nakonec sehnala místo jako prodavačka v řetězci s dekoracemi a oblečením. Při pobírání podpory omezila výdaje na kosmetiku nebo výlety. Domácnost fungovala hlavně díky příjmům manžela.
Záměr kritizuje i opozice
„I přesto, že by byl případně načten takovýto koaliční kompromisní návrh, tak to celé hodnotím jako špatné. Snižovat lidem míru podpory v prvních dvou nebo třech měsících nedává logiku,“ tvrdí Juchelkův předchůdce na resortu a nynější předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Marian Jurečka.
Podpory v nezaměstnanosti se naposledy měnily od letošního ledna. Podle předchozí vlády měly změny více rozhýbat strnulý pracovní trh v tuzemsku. Opoziční zákonodárci kritizují, že koalice chce systém po roce upravovat znovu.
„Dělat takovéto překotné změny, které ještě nejsem schopen vyhodnotit, mi přirozeně nedává smysl,“ sdělil člen sněmovního sociálního výboru Jiří Havránek (ODS).
Předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olga Richterová upozornila, že původní změna prošla i hlasy vládního ANO. „My jsme zásadní odpůrci osekání,“ sdělila.
Motoristé plán podporují
Ministr práce počítá například se snížením peněz v prvních dvou měsících nezaměstnanosti z 80 na 65 procent čistého výdělku. I přes zmírnění u určitých skupin zatím nemá jisté všechny koaliční hlasy. Motoristé nicméně záměr podporují – na rozdíl od SPD.
„My s tím kompromisním návrhem spokojeni nejsme,“ sdělil Okamura. Podle něj stále postihuje sociálně citlivé skupiny. Předseda poslaneckého klubu Motoristů a ministr pro sport Boris Šťastný věří v dosažení kompromisu. „Nějaká úprava bude nutná,“ míní.
Novela, která změny přináší, je teď ve sněmovně po prvním čtení a probírají ji výbory. Podle hnutí ANO se stihne projednat tak, aby nová pravidla platila od nového roku.
Více nezaměstnaných
Podíl nezaměstnaných v Česku v posledních letech roste – letos podle centrální banky průměrně dosáhne pěti procent. Podobné číslo očekává prognóza i pro příští rok. V unijním srovnání jde nicméně stále o nízké číslo.
V konkrétním vyjádření je bez místa zhruba 370 tisíc lidí. Jejich nejvyšší podíl evidují úřady v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Nejmenší nezaměstnanost zůstává v Praze. Obecně platí, že skoro dvě pětiny uchazečů jsou starší padesáti let, zato čerstvých absolventů škol je méně než sedm procent.
Zhruba každý druhý nezaměstnaný je v evidenci úřadů práce méně než půl roku. A větší část z nich dokonce méně než tři měsíce. Podporu pobírá každý čtvrtý uchazeč. Na konci minulého měsíce to bylo skoro 97,5 tisíce lidí. V září stát na tyto účely vyplatil přes dvě miliardy korun.
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