Policie překvalifikovala případ vhození kostky při protestu u sněmovny z přestupku na podezření z trestného činu výtržnictví. České televizi to sdělila mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. Incident se stal v noci z 23. na 24. října během protestu proti plánovanému zrušení televizních a rozhlasových poplatků, při němž se několik desítek lidí pokusilo dostat do budovy sněmovny.
„Na základě provedeného šetření policisté případ překvalifikovali a ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu výtržnictví. V současné chvíli je věc stále ve fázi prověřování,“ uvedla mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. Původně policie věc řešila jako přestupek.
Kostku měla podle serveru Seznam Zprávy na budovu sněmovny vhodit režisérka Kateřina Dudová. „Hodila jsem kostku směrem ke sněmovně a byla poté zpacifikována policií, která se mnou řeší přestupkové řízení,“ potvrdila tehdy serveru.
Během večera se podle dřívějších informací Kropáčové pokusilo několik desítek dalších lidí dostat do budovy sněmovny. Policisté jim v tom zabránili, nikoho kvůli tomu ale nezadrželi.
Sněmovní a Nerudova ulice byly v průběhu pátečního večera a noci podle policie průběžně uzavírány. Ochranná služba podle informací z poslaneckých kuloárů doporučila členům širšího vedení dolní komory, aby byla budova z bezpečnostních důvodů uzavřena veřejnosti.
Demonstranti reagovali na dění ve sněmovně
Demonstrace před dolní komorou začala v pátek 23. října odpoledne a pokračovala až do sobotního rána. Její účastníci protestovali proti vládnímu záměru prosadit zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Organizátoři vyzývali přítomné, aby o demonstraci informovali na sociálních sítích a přilákali tak další účastníky.
Návrh novely, který počítá se zrušením poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas a jejich financováním ze státního rozpočtu, nakonec sněmovna po vyhroceném jednání poslala hlasy vládních poslanců ve 4:36 do druhého čtení. Opozici se nepodařilo prosadit ani zamítnutí návrhu, ani jeho vrácení vládě k přepracování. Avizovala však, že proti němu bude bojovat v dalších fázích legislativního procesu.
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