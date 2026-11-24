Bývalý primátor Pardubic za ANO Martin Charvát dostal u okresního soudu za ovlivňování zakázky na stavbu parkovacího domu peněžitý trest 600 tisíc korun a zákaz činnosti. Nesmí působit v orgánech obchodních společností po dobu čtyř let. Spolu s ním soud uložil podobné tresty dalším pěti obžalovaným, mezi nimiž byla i Charvátova bývalá náměstkyně Helena Dvořáčková (dříve ANO a SPD).
Podle obžaloby se Charvát, Dvořáčková, Michal Drenko a Pavel Nevečeřal z představenstva Rozvojového fondu Pardubic snažili vyloučit ze soutěže společnost Porr, která podala nejvýhodnější nabídku, aby vyhrála firma Chládek a Tintěra z druhého místa. Aby zastřeli svůj úmysl, oslovili znalce, který měl potvrdit, že vítěz soutěže nabídl nereálně krátký termín zhotovení stavby.
Posudek za 242 tisíc korun bez DPH to však nepotvrdil. Skupina se podle obžaloby snažila výběrové řízení zrušit, nakonec ale byla smlouva podepsána se společností Porr. Podle státní zástupkyně se provinili sjednáním výhody při zadání veřejné zakázky a porušením povinnosti při správě cizího majetku.
Čtveřici a také Jaroslava Menšíka a Otakara Janeckého z představenstva fondu také obžaloba vinila ze sjednání výhody při zadání veřejné zakázky. Při vypsání soutěže na technický dozor investora oslovil fond pět subjektů, navíc se přihlásili další tři neoslovení účastníci s výhodnými nabídkami.
Představenstvo chtělo podle žalobkyně zvýhodnit některé přihlášené, kvůli tomu soutěž zrušilo a oslovilo napřímo dva účastníky, z nichž vybralo nejlepší nabídku, i když nepatřila mezi preferované.
Drenkovi a Nevečeřalovi soud uložil stejné tresty jako Charvátovi, tedy peněžitý trest 600 tisíc korun a zákaz činnosti na čtyři roky. Dvořáčková dostala peněžitý trest 400 tisíc korun a zákaz na tři roky, Menšík 300 tisíc korun a zákaz na dva roky a Janecký 200 tisíc korun a zákaz na dva roky.
Odposlechy telefonních hovorů podle soudu dokazují, že se obžalovaní domlouvali na vyřazení vítěze soutěže. Chtěli také ovlivnit výběr stavebního dozoru, čímž vznikla Rozvojovému fondu Pardubice více než půlmilionová škoda.