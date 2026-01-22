Policie obvinila sedm lidí a šest firem kvůli zakázkám pardubického magistrátu


před 23 mminutami|Zdroj: ČTK

Policie obvinila sedm lidí a šest firem v souvislosti s veřejnými zakázkami pardubického magistrátu. Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) je podezírá z rozsáhlé manipulace tendrů a ovlivňování magistrátních úředníků z odboru majetku, a to v letech 2014 až 2023, řekl mluvčí centrály Jaroslav Ibehej. Podle něj takto pachatelé ovlivnili nejméně 217 zakázek v celkové hodnotě zhruba 61 milionů korun bez DPH.

„Podle našich závěrů byl na Magistrátu města Pardubic zaveden skrytý systém přidělování veřejných zakázek předem vybraným společnostem,“ uvedl Ibehej. Firmy podle vyšetřovatelů odváděly za získání zakázek úplatky, a to formou odevzdání části vysoutěžené ceny z konkrétních zakázek malého rozsahu. Další soutěžitelé se výběrových řízení účastnili jen jako spolupracující stafáž, tvrdí centrála.

Celkovou výši úplatků NCOZ vyčíslila na 1,4 milionu korun. Hlavním organizátorům trestné činnosti hrozí až desetileté vězení.

Připravujeme podrobnosti.

V korupční kauze libereckých dopravců půjde před soud devět lidí a dvanáct firem
Tramvaj mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou

Výběr redakce

Trump vyhlásil chartu své Rady pro mír

Trump vyhlásil chartu své Rady pro mír

10:15Aktualizovánopřed 1 mminutou
Jiřikovský z bitcoinové kauzy zůstává ve vazbě

Jiřikovský z bitcoinové kauzy zůstává ve vazbě

před 14 mminutami
Blíží se další ročník osvětové kampaně Suchej únor

Blíží se další ročník osvětové kampaně Suchej únor

před 29 mminutami
Trumpův styl je jako arabský bazar, Evropu ale přiměl jednat, řekl Pavel

Trumpův styl je jako arabský bazar, Evropu ale přiměl jednat, řekl Pavel

10:06Aktualizovánopřed 43 mminutami
Onkologické centrum v Motole by se mělo podle Babiše otevřít koncem srpna

Onkologické centrum v Motole by se mělo podle Babiše otevřít koncem srpna

před 1 hhodinou
Witkoff oznámil pokrok v rozhovorech o ukončení rusko-ukrajinské války

Witkoff oznámil pokrok v rozhovorech o ukončení rusko-ukrajinské války

před 2 hhodinami
Policie zadržela člověka, který je podezřelý z činnosti pro čínskou rozvědku

Policie zadržela člověka, který je podezřelý z činnosti pro čínskou rozvědku

před 2 hhodinami
Na Šumavě klesly teploty k minus třiceti stupňům Celsia

Na Šumavě klesly teploty k minus třiceti stupňům Celsia

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

Policie obvinila sedm lidí a šest firem kvůli zakázkám pardubického magistrátu

Policie obvinila sedm lidí a šest firem v souvislosti s veřejnými zakázkami pardubického magistrátu. Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) je podezírá z rozsáhlé manipulace tendrů a ovlivňování magistrátních úředníků z odboru majetku, a to v letech 2014 až 2023, řekl mluvčí centrály Jaroslav Ibehej. Podle něj takto pachatelé ovlivnili nejméně 217 zakázek v celkové hodnotě zhruba 61 milionů korun bez DPH.
před 23 mminutami

Část mladistvých v ústavech musí nově platit zdravotní pojištění. Ředitelé varují před dluhy

Část mladistvých umístěných ve výchovných ústavech si musí podle novely zákona o zdravotním pojištění od letošního ledna sama hradit zdravotní pojištění. Stát ho bude hradit jen za ty, kteří mají soudem uloženou ochrannou výchovu. Ministerstvo zdravotnictví změnu obhajuje snahou o narovnání nepřesností z minulých let, ředitelé některých zařízení ale upozorňují, že děti se mohou dostat do dluhové pasti.
před 56 mminutami

Onkologické centrum v Motole by se mělo podle Babiše otevřít koncem srpna

Národní onkologické centrum v motolské nemocnici by se mělo otevřít koncem srpna, oznámil premiér Andrej Babiš (ANO) po čtvrteční ranní návštěvě Fakultní nemocnice Motol a Homolka. Stavba má vyjít na 4,5 miliardy korun, přičemž většinu pokryjí dotace z evropských fondů a DPH bude částečně financována ze státního rozpočtu.
před 1 hhodinou

V Liberci otevřela bezplatná poradna pro zvládání vzteku hrazená krajem

Jak zvládnout vztek a rostoucí agresi mohou lidé řešit v nové poradně v Liberci. Je první svého druhu v regionu i v Česku. Službu objednal a hradí kraj. Původně měla sloužit především lidem, kteří páchají domácí násilí. První týdny fungování ale ukázaly, že se na ni obracejí lidé s různými, často i lehčími formami vzteku a agresivity.
před 1 hhodinou

Na Šumavě klesly teploty k minus třiceti stupňům Celsia

Na Šumavě klesly ve čtvrtek ráno na některých místech teploty k minus třiceti stupňům Celsia. Nejchladněji bylo na Rokytské slati na Klatovsku, kde naměřili minus 29 stupňů, u Kvildy na Prachaticku pak minus 28,4 stupně Celsia, uvedl Petr Frühbauer z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Nadcházející víkend bude v Česku spíše zamračený. Sněžení očekávají meteorologové v neděli hlavně v jižní polovině země.
před 2 hhodinami

„Zkusil jsem na ni mluvit, nereagovala.“ Svědci popsali záchranu dívek na jihu Čech

Nejasnosti dál panují kolem víkendové záchrany dvou tonoucích dívek ve věku kolem patnácti let v Českých Budějovicích. Klíčový otazník je nad způsobem, jak se ocitly ve vodě. Zda uklouzly na namrzlé cestě, nebo šly po ledě a nevšimly si vysekaného otvoru pro otužilce, nebo k neštěstí došlo úplně jinak. Jedna z dívek zemřela, druhou se podařilo zachránit. Česká televize hovořila ve středu s profesionálním vojákem, který byl na místě jako první, událost popsali i zasahující policisté.
před 5 hhodinami

Uniklá kejda se bude ředit. Voda ve Znojemské přehradě je dál vhodná pro úpravu na pitnou

Voda ve Znojemské přehradě je i podle odpoledních měření stále vhodná pro úpravu na pitnou vodu. Ještě ve středu vodohospodáři navýší průtok v Dyji, aby se uniklá kejda ze zemědělského podniku v Podmyčích rychleji zředila. Situace se vyvíjí podle znojemského starosty Františka Koudely (ODS) pozitivním směrem, uvedl po odpoledním jednání vedení města, Povodí Moravy, hasičů a Vodárenské akciové společnosti.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Falešný policista vylákal ze školy v Blansku miliony. Podvodníkům pomáhá i AI

Základní a mateřská škola Salmova v Blansku přišla kvůli podvodu o miliony korun, situací se zabývá už i město. Policie minulý týden uvedla, že žena z Blanenska uvěřila smyšlené historce podvodníků o tom, že si na její jméno někdo chtěl vzít bankovní půjčku, a poslala jim skoro deset milionů. Fiktivní policista ji přes telefon přesvědčil, že její peníze i finance školy jsou v ohrožení. Podle expertů pracují podvodníci i díky umělé inteligenci stále sofistikovaněji. Zásadní je zachovat klid a pravost informací si vždy ověřit, radí.
před 14 hhodinami
Načítání...