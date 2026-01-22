Policie obvinila sedm lidí a šest firem kvůli zakázkám pardubického magistrátu

Policie obvinila sedm lidí a šest firem v souvislosti s veřejnými zakázkami pardubického magistrátu. Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) je podezírá z rozsáhlé manipulace tendrů a ovlivňování magistrátních úředníků z odboru majetku, a to v letech 2014 až 2023, řekl mluvčí centrály Jaroslav Ibehej. Podle něj takto pachatelé ovlivnili nejméně 217 zakázek v celkové hodnotě zhruba 61 milionů korun bez DPH.
„Podle našich závěrů byl na Magistrátu města Pardubic zaveden skrytý systém přidělování veřejných zakázek předem vybraným společnostem,“ uvedl Ibehej. Firmy podle vyšetřovatelů odváděly za získání zakázek úplatky, a to formou odevzdání části vysoutěžené ceny z konkrétních zakázek malého rozsahu. Další soutěžitelé se výběrových řízení účastnili jen jako spolupracující stafáž, tvrdí centrála.
Celkovou výši úplatků NCOZ vyčíslila na 1,4 milionu korun. Hlavním organizátorům trestné činnosti hrozí až desetileté vězení.
