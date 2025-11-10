Státní zastupitelství obžalovalo šest lidí kvůli zakázce v Pardubicích, píše iRozhlas

Okresní státní zastupitelství obžalovalo šest lidí kvůli zakázce na stavbu parkovacího domu v Pardubicích, napsal server iRozhlas.cz s odvoláním na okresního státního zástupce Aleše Veselého. Obžalovaní se dle dřívějších informací měli pokusit vyřadit společnost, která zakázku za 340 milionů korun získala. Kvůli kauze již v minulosti rezignoval na svou funkci bývalý primátor města z ANO Martin Charvát.
„Dozorová státní zástupkyně vyhověla návrhu policejního orgánu na podání obžaloby, když dospěla k závěru, že výsledky vyšetřování dostatečně odůvodňují postavení obviněných před soud,“ sdělil Radiožurnálu a serveru iRozhlas.cz Veselý, podle něhož státní zástupkyně podala ve věci obžalobu na celkem šest fyzických osob.
Obžaloba je viní ze sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a porušení povinnosti při správě cizího majetku, přičemž právní kvalifikace není u všech obviněných stejná.
V listopadu 2023 obvinila policie v souvislosti se zakázkou na stavbu parkovacího domu a dalšími zakázkami Služeb města Pardubic devatenáct lidí a několik firem včetně tehdejšího primátora Pardubic za ANO Charváta a jeho náměstkyně Heleny Dvořáčkové (dříve ANO a SPD).
Charvát se vzdal všech funkcí
Média tehdy uváděla, že Charvát s Dvořáčkovou chtěli podle kriminalistů vyřadit vítěze soutěže tím, že si dali zpracovat znalecký posudek, který měl dokázat, že slíbená doba výstavby je nereálně krátká. Posudek to nepotvrdil a firma začala parkovací dům stavět.
Charvát, Dvořáčková a předseda Krajské hospodářské komory Jozef Koprivňanský strávili několik měsíců ve vazbě. Charvát se všech svých funkcí vzdal, byl radním, zastupitelem a měl funkce například v pardubických vodárnách či fondu, hnutí ANO ho vyloučilo.
Kauza se netýká pouze výběru dodavatele stavby, ale také technického dozoru. Jak dříve sdělil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej, obvinění se snažili neoprávněně vyloučit dva uchazeče, kteří byli levnější než později vybraný technický dozor. Městskou společnost Rozvojový fond Pardubice to mohlo poškodit o téměř 630 tisíc korun.