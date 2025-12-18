Na Orlickoústecku se srazil vlak s nákladním autem

V Hrušové na Orlickoústecku se ve čtvrtek ráno srazil osobní vlak s nákladním automobilem, zranění jsou čtyři lidé, z toho tři ve vlaku, řekla mluvčí hasičů z Pardubického kraje Lucie Pipiš. O tom, jak jsou zranění vážná, neměla informace. Mluvčí krajské policie Markéta Janovská uvedla, že v péči záchranářů je řidič nákladního vozu. Na místo nehody letěl vrtulník záchranné služby.
Osobní vlak se s nákladním autem srazil kolem 07:30 na trati mezi Vysokým Mýtem a Cerekvicí nad Loučnou. Vlak nevykolejil, provoz byl zastaven, uvedl mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Hasiči na pomoc svědkům nehody vyslali členy svého posttraumatického týmu, řekla Pipiš.
Policie uvedla, že se vlak s autem srazily na nechráněném přejezdu. „Podle předběžných informací ve vlaku cestovalo třináct lidí včetně nezletilých dětí,“ uvedla Janovská. Dechová zkouška na alkohol byla u vlakvedoucího negativní.
České dráhy zajišťují náhradní autobusovou dopravu. Trať je regionálního významu, spojuje Choceň, Vysoké Mýto a Litomyšl.