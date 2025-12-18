Na Svitavsku se otevřel nový úsek dálnice D35 z Janova do Opatovce


před 1 hhodinou

Na Svitavsku se otevřel téměř dvanáctikilometrový úsek dálnice D35 z Janova do Opatovce. Na ostatní dálniční části nenavazuje, protože jsou rozestavěné nebo se připravují. Stavba trvala od května 2023 a stála skoro tři miliardy korun. Podle generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic Radka Mátla i tak pojme část tranzitní dopravy. Výhodou je, že řidiči na něm nemusí zatím mít dálniční známku.

Téměř dvanáct kilometrů nové dálnice odvede dopravu z přetížené silnice I/35 a z obcí Milovice, Klenice a Sadová. Tento týden je to už třetí otevřený úsek na D35. Ředitelství silnic a dálnic v úterý otevřelo úsek mezi Hořicemi na Jičínsku a Sadovou na Hradecku a šestikilometrový úsek kolem Vysokého Mýta na Orlickoústecku. Ani tento úsek zatím není napojený na dálniční síť.

Generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl věří, že celá D35 bude hotová do pěti let. „Úsek je relativně dlouhý, naváže tranzitní dopravu. Sjezdy a nájezdy na dálnici jsou poměrně krátké, nejsou nijak komplikované. Bude to v tuto chvíli bez poplatku, není potřeba ani dálniční známka,“ řekl k úseku z Opatovce Mátl.

Dálnici D35 rozšířily dva nové úseky
Úsek D35 Vysoké Mýto – Džbánov

Kladné stanovisko vlivu na životní prostředí stavba získala v říjnu 2013. Stavební práce začaly v květnu o deset let později. Úsek měří téměř dvanáct kilometrů, je na něm šest mostů na dálnici, dva ekodukty a jedna mimoúrovňová křižovatka, také šest protihlukových stěn o délce v souhrnu téměř 4,5 kilometru.

Součástí stavby je mostní estakáda dlouhá 439 metrů přes Mikulečský potok, která je ve výšce více než deset metrů. Celá investice přišla na 2,88 miliardy korun bez DPH. Je to částka po započtení valorizace, cena, která vzešla ze soutěže, byla 2,54 miliardy korun bez DPH.

Alternativa D1

Nově otevřená trasa navazuje na mimoúrovňovou křižovatku Janov. Dokončená část dálnice vede vedle silnice I/35, kterou několikrát kříží. Úsek končí za mimoúrovňovou křižovatkou v Opatovci, která se napojuje na silnice I/35 a I/43. Pro region Svitavska je podle politiků zprovozněný úsek dobrou zprávou. „Region se potýká s obtížemi od druhé světové války. Pro nás to není jenom tranzitní komunikace a alternativa D1. Pomůže oživení regionu, který by si těžko pomohl sám,“ řekl hejtman Martin Netolický (3PK).

Stavba byla financovaná z evropských dotací a Státního fondu dopravní infrastruktury. Tomu ale chybí na stavby přes 37 miliard korun. Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) při otevření dálnice řekl, že pokud má být Česko stabilní a rozvíjet se, tak by se na dopravní stavby měly najít peníze. „Bez infrastruktury nemůžeme očekávat, že budeme mít růst HDP a benefity pro občany,“ poznamenal.

Stavba dálnice D35 se vleče už půl století. Zpoždění ji prodražují o miliardy, poukázal NKÚ
Stavba dálnice D35 v Královéhradeckém kraji

Další části D35

Z minulých let jsou v provozu části D35 z Opatovic nad Labem do Ostrova, je to přes 27 kilometrů dálnice. Zbývá dokončit úsek z Ostrova do Vysokého Mýta, na trase je tunel Homole. Dokončení silničáři plánují v příštím roce.

Pracuje se také na dvou úsecích mezí Džbánovem Litomyšlí a Janovem. Hotové mají podle předpokladů být v roce 2027. V přípravě je ještě v kraji úsek mezi Opatovcem a Starým Městem, který bude hotový patrně do roku 2030 a dál potom povede mimo kraj do Mohelnice. V kraji pak bude dálnice D35 měřit přes 93 kilometrů.

Na Orlickoústecku se srazil vlak s nákladním autem

V Hrušové na Orlickoústecku se ve čtvrtek ráno srazil osobní vlak s nákladním automobilem, zranění jsou čtyři lidé, z toho tři ve vlaku, řekla mluvčí hasičů z Pardubického kraje Lucie Pipiš. Zraněného řidiče z kamionu přepravil vrtulník do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Po 13:00 byl provoz obnoven bez omezení.
09:52Aktualizovánopřed 22 mminutami

Provoz na D1 na Vysočině byl po hromadné nehodě plně obnoven

Provoz na dálnici D1 na Vysočině ve směru na Brno na stém kilometru zastavila ve čtvrtek před 8:30 asi na hodinu a půl hromadná dopravní nehoda devíti osobních aut, nákladního auta a dodávkového auta s přívěsem. Od desáté hodiny bylo místo průjezdné jedním pruhem, před půl dvanáctou už byl provoz plně obnoven. Mluvčí záchranné služby Kraje Vysočina Petr Janáček sdělil, že se lehce zranilo šest osob. Tři z nich byly podle policie převezeny do nemocnice.
09:18Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Brněnský Drákula má rád nejen krev, ale i vtipy

Městské divadlo Brno uvedlo v české premiéře komedii Drákula. Původní dílo od amerických autorů přepracoval režisér Stanislav Slovák tak, aby odkazovalo na aktuální společenské dění.
před 4 hhodinami

Místo vězeňských cel byty. Žatec je chce nabídnout i vojákům

V Žatci začala přestavba někdejší věznice na bytový dům. Město v něm chce nabídnout nové bydlení lidem z potřebných profesí, tedy učitelům, zdravotníkům i vojákům. Právě v Žatci sídlí elitní 4. brigáda rychlého nasazení. V armádě bylo na začátku letošního roku zhruba 24 tisíc profesionálních vojáků. Podle připravované nové koncepce by se do pěti let měl jejich počet zvýšit na více než 37 tisíc. Přilákat by je měly i benefity, jako je náborový příspěvek, dostupná zdravotní péče nebo dětské tábory.
před 6 hhodinami

Obce tlačí vyšší daní vlastníky k péči o chátrající nemovitosti

Některé obce se snaží působit na majitele objektů, které zatěžují společný prostor, zvýšením daně z nemovitostí. Cílem bylo přimět je k lepší péči o zanedbané budovy. S rozdílnými výsledky to zkusili v Kroměříži, ve Znojmě či v Žatci.
před 7 hhodinami

Trať mezi Berounem a Karlštejnem se dočkala modernizace

Na trati mezi Berounem a Karlštejnem skončila modernizace části koridoru z Prahy do Plzně. Práce na zhruba desetikilometrovém úseku trvaly přibližně dva roky a stály bezmála tři miliardy korun. Jezdilo se zde jen po jedné koleji a omezenou rychlostí. Stavbaři kompletně vyměnili železniční spodek i svršek, zmodernizovali nedaleký přejezd i nástupiště na zastávce Srbsko. Nároky se přitom ukázaly vyšší, než se zdálo podle projektu. Většina hlučných prací přitom probíhala v noci, což představovalo zátěž pro místní obyvatele. Navzdory komplikacím se rekonstrukci podařilo dokončit o osm měsíců dřív. Až zde bude v příštím roce uveden do provozu zabezpečovací systém ETCS, dočkají se cestující ve zmodernizovaném úseku rychlosti až kolem 140 kilometrů za hodinu.
před 17 hhodinami

Přes Frýdlantské mosty v Ostravě opět jezdí tramvaje

Dopravní podnik Ostrava (DPO) obnovil tramvajový provoz přes Frýdlantské mosty. Pro cestující městské hromadné dopravy tak po zhruba pěti měsících skončila výluka. Další etapy modernizace dopravního uzlu ale pokračují. Nové nástupiště na náměstí Republiky bude hotové až za několik měsíců.
včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami
