Na Svitavsku se otevřel nový úsek dálnice D35 z Janova do Opatovce

Na Svitavsku se otevřel téměř dvanáctikilometrový úsek dálnice D35 z Janova do Opatovce. Na ostatní dálniční části nenavazuje, protože jsou rozestavěné nebo se připravují. Stavba trvala od května 2023 a stála skoro tři miliardy korun. Podle generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic Radka Mátla i tak pojme část tranzitní dopravy. Výhodou je, že řidiči na něm nemusí zatím mít dálniční známku.
Téměř dvanáct kilometrů nové dálnice odvede dopravu z přetížené silnice I/35 a z obcí Milovice, Klenice a Sadová. Tento týden je to už třetí otevřený úsek na D35. Ředitelství silnic a dálnic v úterý otevřelo úsek mezi Hořicemi na Jičínsku a Sadovou na Hradecku a šestikilometrový úsek kolem Vysokého Mýta na Orlickoústecku. Ani tento úsek zatím není napojený na dálniční síť.
Generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl věří, že celá D35 bude hotová do pěti let. „Úsek je relativně dlouhý, naváže tranzitní dopravu. Sjezdy a nájezdy na dálnici jsou poměrně krátké, nejsou nijak komplikované. Bude to v tuto chvíli bez poplatku, není potřeba ani dálniční známka,“ řekl k úseku z Opatovce Mátl.
Kladné stanovisko vlivu na životní prostředí stavba získala v říjnu 2013. Stavební práce začaly v květnu o deset let později. Úsek měří téměř dvanáct kilometrů, je na něm šest mostů na dálnici, dva ekodukty a jedna mimoúrovňová křižovatka, také šest protihlukových stěn o délce v souhrnu téměř 4,5 kilometru.
Součástí stavby je mostní estakáda dlouhá 439 metrů přes Mikulečský potok, která je ve výšce více než deset metrů. Celá investice přišla na 2,88 miliardy korun bez DPH. Je to částka po započtení valorizace, cena, která vzešla ze soutěže, byla 2,54 miliardy korun bez DPH.
Alternativa D1
Nově otevřená trasa navazuje na mimoúrovňovou křižovatku Janov. Dokončená část dálnice vede vedle silnice I/35, kterou několikrát kříží. Úsek končí za mimoúrovňovou křižovatkou v Opatovci, která se napojuje na silnice I/35 a I/43. Pro region Svitavska je podle politiků zprovozněný úsek dobrou zprávou. „Region se potýká s obtížemi od druhé světové války. Pro nás to není jenom tranzitní komunikace a alternativa D1. Pomůže oživení regionu, který by si těžko pomohl sám,“ řekl hejtman Martin Netolický (3PK).
Stavba byla financovaná z evropských dotací a Státního fondu dopravní infrastruktury. Tomu ale chybí na stavby přes 37 miliard korun. Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) při otevření dálnice řekl, že pokud má být Česko stabilní a rozvíjet se, tak by se na dopravní stavby měly najít peníze. „Bez infrastruktury nemůžeme očekávat, že budeme mít růst HDP a benefity pro občany,“ poznamenal.
Další části D35
Z minulých let jsou v provozu části D35 z Opatovic nad Labem do Ostrova, je to přes 27 kilometrů dálnice. Zbývá dokončit úsek z Ostrova do Vysokého Mýta, na trase je tunel Homole. Dokončení silničáři plánují v příštím roce.
Pracuje se také na dvou úsecích mezí Džbánovem Litomyšlí a Janovem. Hotové mají podle předpokladů být v roce 2027. V přípravě je ještě v kraji úsek mezi Opatovcem a Starým Městem, který bude hotový patrně do roku 2030 a dál potom povede mimo kraj do Mohelnice. V kraji pak bude dálnice D35 měřit přes 93 kilometrů.