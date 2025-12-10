Města zpřísňují pravidla pro výdejní boxy

Řada měst už přijala nebo chystá nová pravidla pro umísťování a provoz výdejních boxů zásilkových společností. Cílem je, aby tyto služby byly přínosné pro obyvatele i podnikatele, a zároveň nenarušovaly bezpečnost, dopravu ani vzhled veřejných prostranství. O regulaci, která začne platit od 1. ledna, rozhodli například radní v Ústí nad Orlicí. Podobná opatření už fungují v Praze nebo Litomyšli, připravují je také Pardubice.
Nová pravidla, která schválili radní v Ústí nad Orlicí, určují, kde a za jakých podmínek je vhodné výdejní boxy instalovat. „Jsme si vědomi toho, že regulace umísťování boxů na soukromých pozemcích, například u supermarketů či prodejen, je velice obtížná,“ poznamenal starosta Ústí nad Orlicí Petr Hájek (nestr.).
Dokument proto bude sloužit jako podklad pro plánování a úpravy veřejných prostranství s důrazem na estetiku, dopravní návaznost a dostupnost služeb. Nový tržní řád zároveň vymezuje pojem výdejního boxu a stanovuje podmínky jeho provozování na území města.
Od 1. ledna příštího roku budou muset provozovatelé boxů zajistit, aby bylo zařízení bezpečně ukotveno a nemohlo ohrozit zdraví či majetek třetích osob. Box musí být umístěn v dosahu parkovací plochy, aby jeho užívání neomezovalo provoz na silnicích a chodnících. Pokud je to možné, je nutné orientovat zadní stěnu boxu ke zdi stavby, a to maximálně metr od ní.
Provozovatelé mají ve spolupráci s vlastníkem pozemku dbát také na to, aby výdejní box nerušil ráz okolí a co nejlépe zapadl do zástavby. Za nevhodně umístěný považuje vedení města například box na autobusovém nádraží, kde kurýři při nakládání a vykládání zásilek často blokují cestu autobusům.
V Litomyšli a Náchodě už regulace funguje
Podobnou vyhlášku mají už půl roku i v Litomyšli nebo Náchodě, kde se podle tamního vedení osvědčila. „Chceme, aby byly umísťovány u velkých parkovišť, u zdi budov a aby nehyzdily okolí,“ uvedl starosta Litomyšle Daniel Brýdl (nestr.). Boxy nebudou například na historickém Smetanově náměstí, město jejich instalaci odmítlo i v Havlíčkově ulici.
„Pokud to nebude splňovat naše požadavky, budou přestěhovány, ale provozovateli nabídneme náhradní místo,“ doplnil starosta Náchodu Jan Birke (SOCDEM).
Regulaci zvažují také Pardubice. Podle zástupců města výdejních boxů přibývá a často se objevují na nevhodných místech. Zásobovací vozidla kvůli nim zajíždějí na cyklostezky a chodníky a uživatelé při jejich využívání blokují provoz.
V posledních měsících zavádějí vlastní interní pravidla i některé zásilkové společnosti. „Snažíme se například v historických zónách instalovat boxy v neutrálních barvách,“ uvedl ředitel DPD Miloš Malaník.
„Naše boxy nesvítí, fungují tiše a jsou napájeny solární energií. Už více než rok instalujeme boxy ve více barevných variantách, které ladí s okolím,“ doplnil mluvčí Zásilkovny Ondřej Luštinec.
Zákazníci volí výdejní boxy stále častěji
Na přehlcenost veřejných míst výdejními boxy upozorňují i kurýrní firmy, které proto jednají o jejich možném sdílení.
Podle průzkumu přepravních firem DHL a PPL mezi tisícovkou nakupujících v Česku se počet zákazníků, kteří při nákupech v e-shopech volí doručení do samoobslužných boxů, za poslední dva roky zdvojnásobil na současných čtyřicet procent. Naopak klesá počet těch, kteří preferují doručení na adresu.
Doprava je podle průzkumu jedním z hlavních faktorů, které rozhodují o dokončení on-line nákupu. Češi často odcházejí z košíku ve chvíli, kdy e-shop nenabízí jejich preferovaný způsob doručení.