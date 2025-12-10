Města zpřísňují pravidla pro výdejní boxy


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK
2 minuty
Události v regionech: Radnice regulují výdejní boxy
Zdroj: ČT24

Řada měst už přijala nebo chystá nová pravidla pro umísťování a provoz výdejních boxů zásilkových společností. Cílem je, aby tyto služby byly přínosné pro obyvatele i podnikatele, a zároveň nenarušovaly bezpečnost, dopravu ani vzhled veřejných prostranství. O regulaci, která začne platit od 1. ledna, rozhodli například radní v Ústí nad Orlicí. Podobná opatření už fungují v Praze nebo Litomyšli, připravují je také Pardubice.

Nová pravidla, která schválili radní v Ústí nad Orlicí, určují, kde a za jakých podmínek je vhodné výdejní boxy instalovat. „Jsme si vědomi toho, že regulace umísťování boxů na soukromých pozemcích, například u supermarketů či prodejen, je velice obtížná,“ poznamenal starosta Ústí nad Orlicí Petr Hájek (nestr.).

Dokument proto bude sloužit jako podklad pro plánování a úpravy veřejných prostranství s důrazem na estetiku, dopravní návaznost a dostupnost služeb. Nový tržní řád zároveň vymezuje pojem výdejního boxu a stanovuje podmínky jeho provozování na území města.

Výdejní boxy by neměly „křičet“ vedle památek, zaznělo v 90' ČT24
Ilustrační foto

Od 1. ledna příštího roku budou muset provozovatelé boxů zajistit, aby bylo zařízení bezpečně ukotveno a nemohlo ohrozit zdraví či majetek třetích osob. Box musí být umístěn v dosahu parkovací plochy, aby jeho užívání neomezovalo provoz na silnicích a chodnících. Pokud je to možné, je nutné orientovat zadní stěnu boxu ke zdi stavby, a to maximálně metr od ní.

Provozovatelé mají ve spolupráci s vlastníkem pozemku dbát také na to, aby výdejní box nerušil ráz okolí a co nejlépe zapadl do zástavby. Za nevhodně umístěný považuje vedení města například box na autobusovém nádraží, kde kurýři při nakládání a vykládání zásilek často blokují cestu autobusům.

V Litomyšli a Náchodě už regulace funguje

Podobnou vyhlášku mají už půl roku i v Litomyšli nebo Náchodě, kde se podle tamního vedení osvědčila. „Chceme, aby byly umísťovány u velkých parkovišť, u zdi budov a aby nehyzdily okolí,“ uvedl starosta Litomyšle Daniel Brýdl (nestr.). Boxy nebudou například na historickém Smetanově náměstí, město jejich instalaci odmítlo i v Havlíčkově ulici.

„Pokud to nebude splňovat naše požadavky, budou přestěhovány, ale provozovateli nabídneme náhradní místo,“ doplnil starosta Náchodu Jan Birke (SOCDEM).

Regulaci zvažují také Pardubice. Podle zástupců města výdejních boxů přibývá a často se objevují na nevhodných místech. Zásobovací vozidla kvůli nim zajíždějí na cyklostezky a chodníky a uživatelé při jejich využívání blokují provoz.

Uvnitř budov či ve fasádách. Praha schválila pravidla pro výdejní boxy
Ilustrační foto

V posledních měsících zavádějí vlastní interní pravidla i některé zásilkové společnosti. „Snažíme se například v historických zónách instalovat boxy v neutrálních barvách,“ uvedl ředitel DPD Miloš Malaník.

„Naše boxy nesvítí, fungují tiše a jsou napájeny solární energií. Už více než rok instalujeme boxy ve více barevných variantách, které ladí s okolím,“ doplnil mluvčí Zásilkovny Ondřej Luštinec.

Zákazníci volí výdejní boxy stále častěji

Na přehlcenost veřejných míst výdejními boxy upozorňují i kurýrní firmy, které proto jednají o jejich možném sdílení.

Podle průzkumu přepravních firem DHL a PPL mezi tisícovkou nakupujících v Česku se počet zákazníků, kteří při nákupech v e-shopech volí doručení do samoobslužných boxů, za poslední dva roky zdvojnásobil na současných čtyřicet procent. Naopak klesá počet těch, kteří preferují doručení na adresu.

Doprava je podle průzkumu jedním z hlavních faktorů, které rozhodují o dokončení on-line nákupu. Češi často odcházejí z košíku ve chvíli, kdy e-shop nenabízí jejich preferovaný způsob doručení.

Výběr redakce

Stačí dva miligramy. Soud řeší jednu z prvních smrtí po fentanylu v Česku

Stačí dva miligramy. Soud řeší jednu z prvních smrtí po fentanylu v Česku

před 34 mminutami
Města zpřísňují pravidla pro výdejní boxy

Města zpřísňují pravidla pro výdejní boxy

před 1 hhodinou
Prezident jmenoval Andreje Babiše premiérem

Prezident jmenoval Andreje Babiše premiérem

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Ukrajina a Evropa jsou připraveny předložit USA verzi mírového plánu, řekl Zelenskyj

Ukrajina a Evropa jsou připraveny předložit USA verzi mírového plánu, řekl Zelenskyj

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Zelenskyj: Jsem připraven uspořádat volby. S bezpečností mají pomoct USA i Evropa

Zelenskyj: Jsem připraven uspořádat volby. S bezpečností mají pomoct USA i Evropa

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Krize odvrácena. Francouzští poslanci schválili rozpočet sociálního zabezpečení

Krize odvrácena. Francouzští poslanci schválili rozpočet sociálního zabezpečení

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Filip Turek není na seznamu kandidátů na ministry

Filip Turek není na seznamu kandidátů na ministry

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Hlučín kupuje přes 500 bytů. Jen opravy „spolknou“ půl miliardy

Hlučín kupuje přes 500 bytů. Jen opravy „spolknou“ půl miliardy

před 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

Města zpřísňují pravidla pro výdejní boxy

Řada měst už přijala nebo chystá nová pravidla pro umísťování a provoz výdejních boxů zásilkových společností. Cílem je, aby tyto služby byly přínosné pro obyvatele i podnikatele, a zároveň nenarušovaly bezpečnost, dopravu ani vzhled veřejných prostranství. O regulaci, která začne platit od 1. ledna, rozhodli například radní v Ústí nad Orlicí. Podobná opatření už fungují v Praze nebo Litomyšli, připravují je také Pardubice.
před 1 hhodinou

Hlučín kupuje přes 500 bytů. Jen opravy „spolknou“ půl miliardy

Představitelé Hlučína začali podepisovat smlouvy o koupi více než pěti stovek bytů, které město získá od společnosti Heimstaden, největšího pronajímatele v kraji. Za nemovitosti, často ve špatném technickém stavu, zaplatí přes 600 milionů korun a další zhruba půlmiliardu potřebuje na jejich opravy. Jde o největší majetkovou transakci v historii města.
před 11 hhodinami

Padaly teplotní rekordy, nejvíc naměřily stanice na jihu Čech

Teplotní rekordy v úterý padly nebo byly vyrovnány na 101 stanicích ze 172, které měří víc než třicet let. Nejtepleji bylo v Českých Budějovicích, kde teplota vystoupala na 16,4 stupně Celsia, informoval odpoledne Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Teplotní rekordy v tuzemsku padaly druhý den v řadě.
před 13 hhodinami

Čínský výrobce vodičů Gold Cup Electric investuje v Plané dvě miliardy

Čínská společnost Gold Cup Electric Apparatus, přední světový výrobce magnetických vodičů, postaví v Česku svůj první evropský výrobní závod. V areálu bývalé balírny čokolády v Plané u Mariánských Lázní na Tachovsku investuje přes dvě miliardy korun, informoval mluvčí agentury CzechInvest Zdeněk Vesecký. Firma chce zahájit výrobu ve druhém čtvrtletí 2026. Přestavba areálu už podle něj začala, stejně jako nábor prvních sedmdesáti zaměstnanců.
před 15 hhodinami

Studenti po Česku protestovali proti Motoristům v čele resortu životního prostředí

Studenti ve městech po celém Česku protestovali proti tomu, aby v čele ministerstva životního prostředí v nové vládě ANO, SPD a Motoristů sobě stál někdo z Motoristů. Podle pořádající iniciativy Univerzity za klima nejsou zástupci Motoristů kompetentní k vedení úřadu. Motoristé v čele resortu by šli svým chováním proti jeho podstatě, jednalo by se o ohrožení ochrany přírody v Česku, míní zástupci iniciativy.
před 16 hhodinami

V okolí Prahy vyroste několik záchytných parkovišť

Středočeský kraj plánuje na příští rok výstavbu několika nových záchytných parkovišť typu P+R s kapacitou zhruba tisíc míst. Vzniknout mají v Úvalech, Zelenči, Kolíně nebo Čerčanech. Celkem kraj připravuje dvanáct projektů, přičemž jedno parkoviště už funguje v Olbramovicích. Všechna budou propojena s PID Lítačkou a nabídnou jednotný informační a odbavovací systém.
před 17 hhodinami

Soud v Brně uložil dalším dvěma obžalovaným v kauze Stoka peněžité tresty

Krajský soud v Brně uložil v korupční kauze Stoka podnikateli Luboši Krejčímu peněžitý trest 250 tisíc korun, jeho firmě UNO trest dvě stě tisíc korun. Soud schválil jejich dohody o vině a trestu, které uzavřeli se státním zástupcem. Tresty jsou mírnější, než které jim soud uložil v roce 2022. Jde o devátou a desátou schválenou dohodu v kauze údajného ovlivňování zakázek na městské části Brno-střed. Rozhodnutí jsou pravomocná. Obžalobě čelilo původně jedenáct lidí a dvě firmy. Soud schválit dohody může, ale nemusí.
před 19 hhodinami

Na Chebsku se opět třese země. Zaznamenali to přístroje i lidé

Zemětřesný roj na pomezí Chebska a Sokolovska, který začal v listopadu, neutichá ani v prosinci. I v posledních dnech se některé otřesy dostaly nad magnitudo dva stupně. Poslední silný otřes byl zaznamenám automatickými stanicemi i v pondělí odpoledne. Od počátku letošního zemětřesného roje bylo podle ověřených dat Geofyzikálního ústavu Akademie věd zaznamenáno už jedenáct otřesů se silou nad dva stupně.
před 20 hhodinami
Načítání...