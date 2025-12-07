Zastupitelé v Chrudimi budou jednat o zrušení spádových obvodů škol

Chrudimští zastupitelé budou v pondělí 8. prosince rozhodovat o zrušení čtyř spádových obvodů základních škol. Zavést chtějí jen jeden pro celé město. Podle starosty Františka Pilného (ANO) je hlavním cílem zamezit spádové turistice. Podle něj některé rodiny účelově měnily trvalé bydliště tak, aby se jejich dítě dostalo na preferovanou základní školu. Novinka má platit pro zápisy v roce 2026, které začnou už v lednu. Proti změně se ale ohrazují někteří rodiče. Obávají se losování o místa na školách a nejistoty před zápisy. Své argumenty chtějí vyjádřit i na zastupitelstvu.
Podle vedení radnice má změna pomoci zejména omezit takzvanou „spádovou turistiku“. „Jde nám o stejnou věc – aby se děti dostaly do škol, kam chtějí. Domníváme se ale, že připravená vyhláška to splní lépe než stávající systém,“ říká starosta Pilný.
Pokud změnu zastupitelstvo schválí, budou si rodiny nově moci zvolit školu dle svých preferencí. „V případě, že počet přihlášených dětí v dané škole bude vyšší, než je volná kapacita pro 1. ročník, bude se muset přistoupit k losování. V případě společného spádového obvodu budou mít děti v případě nevylosování zaručené místo v ostatních školách,“ říká Jana Stehlíková a Veronika Straková z odboru školství města. Rodiče si podle nich mohou podat přihlášku současně na více škol a také si na ní vyznačit priority.
Podle Pilného také může jeden obvod umožnit školám nastavit další kritéria přijímání, například body za staršího sourozence, který školu navštěvuje.
Město si od změny také slibuje omezení prohlubování sociálních rozdílů mezi jednotlivými školami. „Současné školské obvody některých škol zahrnují ulice, ve kterých je velká koncentrace sociálně slabých občanů,“ říkají Stehlíková a Straková.
Obavy rodičů
Někteří rodiče s rozhodnutím města ale nesouhlasí. Tvrdí, že vyhláška problémy neřeší, naopak je může zhoršit. „Zrušení spádovosti trestá poctivé místní rodiče a bere jim jistotu, zatímco ‚turistům‘ otevírá dveře dokořán,“ říká Jan Matějka, jeden z iniciátorů nesouhlasného stanoviska, které poslal zastupitelům města.
Kritiku vyjadřuje i další z rodičů Veronika H. „Změna přichází narychlo, těsně před zápisy a bez veřejné diskuse. Celoměstská spádovost podle nás neřeší rozdíly mezi školami a zvyšuje tlak na ty nejžádanější,“ říká.
Rodiče se proto ve čtvrtek večer s vedením města sešli. Ti, kteří už na škole nějaké dítě mají, podle Matějky uklidnil příslib města, že nová obecně závazná vyhláška zajistí přednostní přijetí sourozenců, a to díky bodovému kritériu za sourozence, které se všichni ředitelé zavázali do pravidel přijímání zařadit.
Spokojení ale podle Matějky nejsou rodiče, kteří bydlí blízko školy, ale ještě tam žádné dítě nemají. „Ti se obávají, že pro ně při zavedení jednoho spádu hrozí riziko losování a že jejich dítě nakonec může skončit na škole na druhé straně města,“ napsal Matějka ČT. „Vadí jim také, že ačkoli ředitelé nyní přislíbili zohledňování kritéria sourozenců, v budoucnu jej může nový ředitel kdykoli zrušit,“ doplnil.
Rodiče tak plánují zúčastnit se jednání zastupitelstva a své obavy tam vyjádřit. Podle Pilného teď záleží na výsledku zasedání zastupitelstva. Jak řekl České televizi, byl by prý ochotný zavedení vyhlášky případně o rok odložit, ale uvidí, jak to bude v pondělí probíhat. „Pokud ale zastupitelstvo schválí účinnost už pro letošní zápisy, uděláme další kroky, abychom všechny rodiče s novinkou srozumitelně seznámili,“ uvedl pro ČT.
Návrh na sjednocení obvodů doporučila zastupitelstvu projednat rada města, která jej jednomyslně schválila 24. listopadu.