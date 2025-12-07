Zastupitelé v Chrudimi budou jednat o zrušení spádových obvodů škol


před 57 mminutami|Zdroj: ČT24

Chrudimští zastupitelé budou v pondělí 8. prosince rozhodovat o zrušení čtyř spádových obvodů základních škol. Zavést chtějí jen jeden pro celé město. Podle starosty Františka Pilného (ANO) je hlavním cílem zamezit spádové turistice. Podle něj některé rodiny účelově měnily trvalé bydliště tak, aby se jejich dítě dostalo na preferovanou základní školu. Novinka má platit pro zápisy v roce 2026, které začnou už v lednu. Proti změně se ale ohrazují někteří rodiče. Obávají se losování o místa na školách a nejistoty před zápisy. Své argumenty chtějí vyjádřit i na zastupitelstvu.

Podle vedení radnice má změna pomoci zejména omezit takzvanou „spádovou turistiku“. „Jde nám o stejnou věc – aby se děti dostaly do škol, kam chtějí. Domníváme se ale, že připravená vyhláška to splní lépe než stávající systém,“ říká starosta Pilný.

Pokud změnu zastupitelstvo schválí, budou si rodiny nově moci zvolit školu dle svých preferencí. „V případě, že počet přihlášených dětí v dané škole bude vyšší, než je volná kapacita pro 1. ročník, bude se muset přistoupit k losování. V případě společného spádového obvodu budou mít děti v případě nevylosování zaručené místo v ostatních školách,“ říká Jana Stehlíková a Veronika Straková z odboru školství města. Rodiče si podle nich mohou podat přihlášku současně na více škol a také si na ní vyznačit priority.

Podle Pilného také může jeden obvod umožnit školám nastavit další kritéria přijímání, například body za staršího sourozence, který školu navštěvuje.

Praha 3 zakročí proti „školní turistice“. Ověří, kde děti skutečně bydlí
Ilustrační foto

Město si od změny také slibuje omezení prohlubování sociálních rozdílů mezi jednotlivými školami. „Současné školské obvody některých škol zahrnují ulice, ve kterých je velká koncentrace sociálně slabých občanů,“ říkají Stehlíková a Straková.

Obavy rodičů

Někteří rodiče s rozhodnutím města ale nesouhlasí. Tvrdí, že vyhláška problémy neřeší, naopak je může zhoršit. „Zrušení spádovosti trestá poctivé místní rodiče a bere jim jistotu, zatímco ‚turistům‘ otevírá dveře dokořán,“ říká Jan Matějka, jeden z iniciátorů nesouhlasného stanoviska, které poslal zastupitelům města.

Kritiku vyjadřuje i další z rodičů Veronika H. „Změna přichází narychlo, těsně před zápisy a bez veřejné diskuse. Celoměstská spádovost podle nás neřeší rozdíly mezi školami a zvyšuje tlak na ty nejžádanější,“ říká.

Rodiče se proto ve čtvrtek večer s vedením města sešli. Ti, kteří už na škole nějaké dítě mají, podle Matějky uklidnil příslib města, že nová obecně závazná vyhláška zajistí přednostní přijetí sourozenců, a to díky bodovému kritériu za sourozence, které se všichni ředitelé zavázali do pravidel přijímání zařadit.

Spádová turistika v praxi: Liberecká škola musela děti losovat
obrázek

Spokojení ale podle Matějky nejsou rodiče, kteří bydlí blízko školy, ale ještě tam žádné dítě nemají. „Ti se obávají, že pro ně při zavedení jednoho spádu hrozí riziko losování a že jejich dítě nakonec může skončit na škole na druhé straně města,“ napsal Matějka ČT. „Vadí jim také, že ačkoli ředitelé nyní přislíbili zohledňování kritéria sourozenců, v budoucnu jej může nový ředitel kdykoli zrušit,“ doplnil.

Rodiče tak plánují zúčastnit se jednání zastupitelstva a své obavy tam vyjádřit. Podle Pilného teď záleží na výsledku zasedání zastupitelstva. Jak řekl České televizi, byl by prý ochotný zavedení vyhlášky případně o rok odložit, ale uvidí, jak to bude v pondělí probíhat. „Pokud ale zastupitelstvo schválí účinnost už pro letošní zápisy, uděláme další kroky, abychom všechny rodiče s novinkou srozumitelně seznámili,“ uvedl pro ČT.

Návrh na sjednocení obvodů doporučila zastupitelstvu projednat rada města, která jej jednomyslně schválila 24. listopadu.

Výběr redakce

Příměří v Gaze dosáhlo kritického bodu, sdělil katarský premiér

Příměří v Gaze dosáhlo kritického bodu, sdělil katarský premiér

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
V Praze hořel pneuservis s veterány, škoda je 200 milionů

V Praze hořel pneuservis s veterány, škoda je 200 milionů

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Velké nedostatky i rostoucí náklady. Evropa hodnotí stav svých armád

Velké nedostatky i rostoucí náklady. Evropa hodnotí stav svých armád

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Vojtěch chystá přesun miliard z VZP. Má to zajistit stabilitu menších pojišťoven

Vojtěch chystá přesun miliard z VZP. Má to zajistit stabilitu menších pojišťoven

před 12 hhodinami
Zelenskyj by v pondělí mohl jednat se Starmerem, Macronem a Merzem

Zelenskyj by v pondělí mohl jednat se Starmerem, Macronem a Merzem

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Rusko masivně útočilo na Ukrajinu, Polsku pomohla s ochranou vzdušného prostoru i česká armáda

Rusko masivně útočilo na Ukrajinu, Polsku pomohla s ochranou vzdušného prostoru i česká armáda

včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami
Obětí povodní a sesuvů půdy v Asii přibývá, jen na Sumatře je jich skoro tisíc

Obětí povodní a sesuvů půdy v Asii přibývá, jen na Sumatře je jich skoro tisíc

před 18 hhodinami
Požáry spálily v Austrálii tisíce hektarů buše, úřady vyzvaly k evakuaci

Požáry spálily v Austrálii tisíce hektarů buše, úřady vyzvaly k evakuaci

před 19 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

Zastupitelé v Chrudimi budou jednat o zrušení spádových obvodů škol

Chrudimští zastupitelé budou v pondělí 8. prosince rozhodovat o zrušení čtyř spádových obvodů základních škol. Zavést chtějí jen jeden pro celé město. Podle starosty Františka Pilného (ANO) je hlavním cílem zamezit spádové turistice. Podle něj některé rodiny účelově měnily trvalé bydliště tak, aby se jejich dítě dostalo na preferovanou základní školu. Novinka má platit pro zápisy v roce 2026, které začnou už v lednu. Proti změně se ale ohrazují někteří rodiče. Obávají se losování o místa na školách a nejistoty před zápisy. Své argumenty chtějí vyjádřit i na zastupitelstvu.
před 57 mminutami

Stavba první části středočeské D3 má územní rozhodnutí

První část dálnice D3 ve Středočeském kraji získala územní rozhodnutí pro stavbu. Zatím je ale nepravomocné a už teď je jisté, že proti němu bude podáno nejméně jedno odvolání. Ředitelství silnic a dálnic s protesty počítá, a to i na dalších úsecích. Přesto pokračuje s přípravami a chce do tří let stavět.
před 11 hhodinami

V Praze hořel pneuservis s veterány, škoda je 200 milionů

V pražských Strašnicích v ulici Třebohostická hořel v noci z pátku na sobotu pneuservis. Hasiči nejprve uvedli, že plameny podle předběžného odhadu napáchaly škodu osmdesát milionů korun, kolem poledne pak číslo více než zdvojnásobili na dvě stě milionů. V prostorech byly automobilové veterány. Na místě nebyl nikdo zraněn. Příčinou požáru byla technická závada na elektroinstalaci, uvedl později policejní mluvčí Richard Hrdina.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Rekonstruované Muzeum Prahy otevřelo. Historii oživuje i dvacetimetrovou projekcí

Po pětileté rekonstrukci se otevřela hlavní budova Muzea Prahy na Florenci. Nová digitální a interaktivní expozice vychází z jednoho z nejcennějších exponátů muzea – Langweilova modelu Prahy.
včera v 08:15

Městskou policistku srazilo v Ústí nad Labem už podruhé auto

Strážnici městské policie z Ústí nad Labem, kterou letos v lednu na přechodu pro chodce těžce zranil řidič a z místa ujel, srazilo další auto. Tentokrát to byl řidič v centru města, kterého hlídka kontrolovala. Řidič nerespektoval pokyny a ženu, kterou nejdříve verbálně napadal, posléze i zranil. Policie ho krátce poté dopadla a bude analyzovat kamerové záznamy, které vypoví, jak k celé události došlo a co případně následovalo. Z první srážky měla strážnice zlomenou holenní kost.
5. 12. 2025

Zkušebních 150 kilometrů v hodině na D3 má první výsledky

Přesně dva měsíce uplynuly od zavedení rychlosti až 150 kilometrů v hodině na jihočeské dálnici D3 – pilotního projektu ministerstva dopravy s proměnným dopravním značením, které je možné upravovat podle aktuálních podmínek. Překračování limitu asi o patnáct až dvacet kilometrů za hodinu policisté zjišťují u několika řidičů denně. Vážnou nehodu dosud řešili jednu.
5. 12. 2025

V litoměřické nemocnici za den oživovali čtyři novorozence, případ šetří policie

Porodnice v Litoměřicích prošetřuje resuscitaci čtyř novorozenců v Centru porodní asistence (CPA) během 24 hodin. Dvě miminka zemřela. Lékařka je mimo službu. Případem se na základě informací v médiích zabývá policie.
5. 12. 2025Aktualizováno5. 12. 2025

Stanice metra C Pankrác se otevře 19. prosince

Stanice pražského metra C Pankrác se po zhruba jedenáctiměsíční rekonstrukci otevře pro cestující v pátek 19. prosince ve 14:00. Uvedl to v pátek dopravní podnik a primátorův náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti). Podle něj bude stanice, kterou kvůli opravám vlaky od 6. ledna letošního roku jen projíždí, otevřena oproti původnímu harmonogramu o sedmnáct dní dříve. Naopak otevření stanice metra B Českomoravská se opozdí.
5. 12. 2025
Načítání...