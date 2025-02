Praha 3 zakročí proti „školní turistice“. Ověří, kde děti skutečně bydlí

Štáb ČT mluvil pod podmínkou anonymity s matkou dítěte, které má na podzim nastoupit do školy v Praze – jenže spádově do té, kterou si jeho rodiče nepřejí. Chtěli by raději do té vedlejší. Právě v jejich ulici se spádový obvod láme – sudá popisná čísla jsou vstupenkou do jejich vysněné školy, oni mají liché. „Bylo nám nabídnuto, že by dítě mělo jiné trvalé bydliště za nějaký poplatek,“ přiznala matka budoucího prvňáka. Ona sama s takovým řešením nesouzní. Na dotaz, kdo jí toto nabídl, odpověděla, že to bylo „i v té škole a mimo školu“.

Že zdaleka ne všichni rodiče jsou proti, pozorují v MŠ a ZŠ Jarov v Praze 3. Do prvních tříd tam chodí šedesát dětí. Hlásil se dvojnásobek – těch s oficiální adresou ve spádové oblasti osmdesát. O tom, na koho se nedostane, rozhodl los. „Někde kolem čtvrtletí už řada těch dětí, které se prokazovaly v dubnu při zápisu jako... spádové, tak v tuto chvíli už to bydliště mají jiné,“ uvedl zástupce ředitele David Hovorka.

Letos by se to mohlo změnit. Zatímco praktická část zápisu zůstane stejná, v té formální bude požadováno více informací. Metodiku pro ředitele ve středu schválila radnice. „Pracuje se tam se dvěma hlavními kritérii – tedy délkou trvalého pobytu dítěte, která by neměla být kratší než tři měsíce, tím druhým kritériem je pak shoda v adrese dítěte s jedním nebo oběma rodiči,“ vysvětlil starosta Prahy 3 Michal Vronský (TOP 09).