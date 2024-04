Začínají zápisy do prvních tříd, některé školy prověří trvalý pobyt žáků

Začínají zápisy do prvních tříd základních škol. Konat se budou po celý duben, konkrétní termíny jsou v gesci ředitelů jednotlivých škol. Ministerstvo školství počítá, že letos by k nim mohlo přijít na 150 tisíc dětí. Ve výjimečných případech pak rodiče mohou zapsat i dítě, které by do školy nastupovalo v pěti letech. Některé školy se i letos zaměří na omezení takzvané spádové turistiky, kdy rodiče přehlašují trvalé bydliště dětí odjinud a umisťují je do základních škol, které si vybrali.

Rodiče nebo zákonní zástupci dětí, kteří chtějí požádat o odsunutí povinné školní docházky o rok, musí k žádosti přiložit posudek z pedagogicko-psychologické poradny a potvrzení od lékaře či psychologa. O odklad povinné školní docházky žádala při zápisu v posledních pěti letech průměrně asi pětina šestiletých dětí ročně.

Odborníci dlouhodobě upozorňují na to, že je v Česku zbytečně moc dětí, které do školy nastupují až v sedmi letech. Letos by mohlo mít odklad povinné školní docházky podle odhadů resortu asi 31 tisíc šestiletých dětí. Odklad by měl být jen výjimečným opatřením, které by se podle některých expertů mohlo týkat dvou procent dětí.

„Spádová turistika“

Rodiče si mohou pro děti vybrat kteroukoli školu. Základní stejně jako mateřské školy ale přijímají přednostně děti ze spádových oblastí. V případě, že pro děti kapacita zařízení nestačí, rozhoduje o přijetí losování.

Někteří rodiče ale mají o vybranou školu takový zájem, že institucím udávají nepravdivé údaje na úkor místních. Jde o takzvanou spádovou turistiku. Účelově přehlašují trvalé bydliště dětí do oblastí škol, které si vybrali. Obce se s tím snaží bojovat třeba tím, že chtějí doložit délku pobytu na konkrétní adrese.

Například městská část Praha 6 letos opět spustí program pro omezení spádové turistiky. Kromě trvalého bydliště žáka radnice mimo jiné prověří, zda má shodnou adresu se zákonným zástupcem. „Snažíme se o to, aby do našich základních škol chodily děti, které v Praze 6 skutečně bydlí, a Středočeši pouze nepřehlašovali svoje potomky do našich spádů, protože jim to přijde pohodlné nebo shledávají vyšší kvalitu našich škol,“ řekl starosta Prahy 6 Jakub Stárek (ODS).