Praha 6 opět prověří trvalý pobyt žáků, které chtějí dát rodiče na tamní základní školy

Loni se podle Čapkové díky boji radnice proti spádovému turismu podařilo snížit počet prvňáčků zhruba o dvě stě dětí z jiných oblastí. V loňském roce přišlo k zápisům do prvních tříd v Praze 6 celkem 1270 dětí, nastoupilo jich 1063. Letos bude pro žáky připraveno 1050 volných míst ve 45 třídách.

„Snažíme se o to, aby do našich základních škol chodily děti, které v Praze 6 skutečně bydlí, a Středočeši pouze nepřehlašovali svoje potomky do našich spádů, protože jim to přijde pohodlné nebo shledávají vyšší kvalitu našich škol,“ řekl Stárek.