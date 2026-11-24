Vedení české armády na pravidelném velitelském shromáždění projedná priority rozvoje ozbrojených sil a hlavní úkoly na příští rok. Setkání na ministerstvu obrany zahájí projevy prezident Petr Pavel, ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) a náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč, pro kterého půjde o první vystoupení na velitelském shromáždění od nástupu do funkce.
Nejvyšší představitelé armády se na velitelských shromážděních scházejí pravidelně dvakrát ročně, na podzim a na jaře. Podzimní setkání se soustředí především na plánování činnosti a stanovení priorit pro následující rok, únorové je věnováno zejména hodnocení uplynulého roku.
Na posledním velitelském shromáždění letos v únoru se Zůna a tehdejší náčelník generálního štábu Karel Řehka věnovali především financování obrany, modernizaci armády a jejím personálním potřebám. Řehka varoval před snižováním obranných výdajů a upozornil, že armáda zaostává za požadovanými schopnostmi.
Zůna tehdy zdůraznil, že bezpečnost země nelze posuzovat pouze podle podílu výdajů na obranu vůči hrubému domácímu produktu.