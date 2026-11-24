Pracovníci firmy Technologie hlavního města Prahy (THMP) převezli v pondělí pozdě večer na Staroměstské náměstí v Praze 23 metrů vysoký smrk, který bude dominantou tamních vánočních trhů. Krátce po půlnoci v noci na úterý ho usadili do kotvicí šachty, posléze začali pracovat na jeho zajištění. V úterý ráno pak začnou s jeho zdobením. První slavnostní rozsvícení je naplánované na sobotu, kdy se otevřou vánoční trhy.
Dřevorubci pokáceli smrk v sobotu v Šimonovicích na Liberecku. Nákladní auto se stromem bylo od soboty zaparkované v průmyslovém areálu v pražských Kbelích, do centra Prahy vyrazilo jako nadměrný náklad v pondělí pozdě večer. Převoz naplánovali pracovníci THMP spolu s policisty a pražským dopravním podnikem. Trasu vybrali tak, aby nadměrný náklad nestrhl troleje nebo se nezasekl v úzké křižovatce.
„Protože je pro nás nejdůležitější bezpečnost, kotvíme strom ocelovými lany ve dvou výškách. Je to trošku rušivý prvek, ale máme pro ta kotvící zařízení systém, kdy použijeme odřezané větve ze spodku vánočního stromu k jeho zamaskování,“ uvedl ředitel THMP Tomáš Jílek.
Letošní vánoční strom vybraly THMP ze zhruba 80 tipů, které jim lidé zaslali. Neposuzovali pouze vzhled a výšku, ale také jeho stav, na který se zpracovává dendrologický posudek. Strom rostl na soukromém pozemku podle odhadu nynějších majitelů asi 50 až 60 let. Majitel ho chtěl pokácet, protože při silném větru ohrožoval jeho i sousední nemovitost. Vánoční trhy na Staroměstském náměstí potrvají do 6. ledna.
Po Vánocích Praha každý rok posílá vyschlé dřevo ze stromu Střední odborné škole Jarov. Tam z něj studenti oboru truhlář vyrábějí výrobky pro azylové domy a další sociální zařízení.
„Místa, kam výrobky poputují, řešíme každý rok individuálně, a stejně tak výsledný produkt, dle možností školy, potřeby dané organizace i dle možností materiálu,“ přiblížil mluvčí Magistrátu hlavního města Prahy Vít Hofman.