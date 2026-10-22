ČT o Vánocích naváže na Krakonošovo tajemství, na Nový rok přijdou Neporazitelní


před 55 mminutami|Zdroj: ČT24, ČT

Česká televize představuje program, který přichystala na letošní vánoční svátky. Štědrovečerní pohádka Krakonoš a básník naváže na příběh z roku 2022. Další program nabídne pohádkové klasiky, záznamy koncertů, ale i dvoudílné drama o Anežce České. Závěr roku vedle zábavních pořadů přinese v televizní premiéře film Neporazitelní.

Předvánoční období tradičně zahájí Adventní koncerty České televize, které opět propojí hudbu s pomocí potřebným. Letošní se uskuteční v Břevnovském klášteře, chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře, kostele Povýšení svatého Kříže v Rožmitále pod Třemšínem a v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na pražském Strahově.

Moderátoři Adventních koncertů Ester Janečková a Petr Hradil
Zdroj: ČT/Radek Miča

Hlavním titulem Štědrého večera na ČT1 bude premiéra pohádky Krakonoš a básník, která navazuje na úspěšné Krakonošovo tajemství.

Diváci se mohou těšit rovněž na oblíbené tituly Anděl Páně a Anděl Páně 2, Nesmrtelnou tetu či Šíleně smutnou princeznu. Na obrazovky České televize se vrátí rovněž Tři oříšky pro Popelku s Libuší Šafránkovou. Filmovou nabídku doplní mimo jiné Pelíšky a westernová klasika Tenkrát na západě.

Česká televize myslí i na diváky se sluchovým postižením. Na ČT2 proto zařadí pohádky pro neslyšící a na Štědrý den uvede novou pohádku v českém znakovém jazyce Poslední sudička.

Z natáčení pohádky Poslední sudička
Zdroj: ČT/Natálie Divincová

Během svátků zazní hudba různých žánrů. Na Štědrý večer odvysílá ČT premiérové pořady z koncertů Jitky Zelenkové a Moniky Absolonové. Milovníci klasické hudby se mohou těšit na Vánoční koncert ze Senátu a Swingové Vánoce s Adamem Plachetkou. Na přelomu roku se připomenou Depeche Mode a první den roku 2027 nabídne Novoroční koncert České filharmonie.

Své místo májí na obrazovkách také duchovně zaměřené pořady i tradiční přenos bohoslužby. Adventní program doplní dvoudílné drama Anežka, věnované životu svaté Anežky České. Příběh ženy, jejíž odkaz je i po staletích spojen s odvahou, pokorou a službou druhým, připomene hodnoty, které mají ve vánočním čase zvláštní význam.

Z natáčení minisérie Anežka inspirované Anežkou Českou
Zdroj: ČT/Zuzana Panská

ČT sport odvysílá během svátečního období přímé přenosy světových pohárů v alpském a klasickém lyžování, snowboardingu i biatlonu. Chybět nebudou ani zápasy mistrovství světa hokejistů do dvaceti let, tradiční pořad Sport roku nebo silvestrovský Čtverák.

Dětský program ČT :D uvede v premiéře tituly Vánoce Offline, Andělino vánoční přání nebo Mlsné medvědí příběhy: Vzhůru na pól! Na Štědrý den se děti mohou těšit na premiéru animovaných pohádek Borovička a jeho velká vánoční cesta a Severní pohádka. Tradičně se bude vysílat Česká mše vánoční.

Z filmu Neporazitelní
Zdroj: Falcon

iVysílání přinese v kolekci To nejlepší na jednom místě výběr pořadů, které letos nejvíce zaujaly diváky – od českých seriálů Docent, Místo zločinu Zlín nebo Ratolesti přes zahraniční hity jako britské krimi Pád, Šťastné údolí, Patience či Čas, severské krimi V pasti nebo kultovní sci-fi Červený trpaslík. Klíčové momenty roku nabídne střihová rekapitulace Všechno, co se stalo v roce 2026.

Silvestrovský program nabídne pořady Výborná Show, Zázraky přírody, Hana Zagorová: Biograf Hanka a Všechnopárty s Karlem Šípem.

Na Nový rok diváci zhlédnou film Neporazitelní ze sportovního prostředí, jehož protagonisté dovedou řešit nelehké situace s humorem. Zazní také slavnostní koncert České filharmonie.

Obrazem: ČT na podzim nabídne Gertu Schnirch, StarDance i novou Nedělní debatu
Z filmu Gerta Schnirch

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ČT o Vánocích naváže na Krakonošovo tajemství, na Nový rok přijdou Neporazitelní

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