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Nejdřív v Převýšově u Chlumce nad Cidlinou zachránili nádraží u tratě z Prahy do Hradce Králové. Hrozila mu demolice. Teď se v obci s rozpočtem deset milionů korun, kde žije 340 lidí, pokoušejí zachovat v provozu obecní hospodu, pro vesnici neméně důležitou. Nabídli ji k pronájmu za stokorunu. A obec ještě připlatí na energie a otop. Ohlas vesnici zaskočil. Přihlásily se desítky zájemců z celé země. Na začátku prosince chtějí zastupitelé vybrat zhruba pět finalistů a poté schválit nového nájemce.