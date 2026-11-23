Česká zbrojovka dodala německé armádě – bundeswehru – první tisíce kusů pistolí P13. Firma to sdělila České televizi. Jedná se o součást vyhraného tendru, jehož podrobnosti však společnost nekomentuje. Podle dřívějších zpráv se ale má jednat o zakázku až na dvě stě tisíc pistolí za přibližně 1,3 miliardy korun. Zakázky v zahraničí získávají i další české společnosti.
Pro Českou zbrojovku je kontrakt s německou armádou jednou z největších zakázek její historie. „Nejdůležitější je to, že jsme obstáli v mezinárodní soutěži pro jednu z největších armád v Evropě a v mezinárodní konkurenci, čili z tohoto pohledu je to pro nás jedna z největších referencí, kterou dosud máme,“ uvedl generální ředitel společnosti Jan Zajíc.
Zbraně Česká zbrojovka pro bundeswehr dodá v zelené barvě. „Jedná se o pistoli, která se vyznačuje vysokou spolehlivostí, odolností, dlouhou životností a moderní ergonomií pro potřeby ozbrojených složek,“ popsal Zajíc.
Kontrakt je víceletý. Během dalších let se tak má jednat o dodávky v řádech desítek tisíc kusů. Taková zakázka je průlomová a české firmě by mohla otevřít dveře i v dalších tendrech. „Celý svět ví, že Němci kupují především od německých firem, 97 procent toho, co nakoupí, je od německých firem. V momentě, kdy to nakoupí ze zahraničí, tak je to pro firmu, která dodává pro bundeswehr, obrovský úspěch a opravdu velká reference,“ poznamenal prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek.
Zakázky v zahraničí získávají i další české společnosti
Společnost očekává, že letošními výsledky překoná loňský rok a v růstu bude pokračovat i v tom příštím. Zakázky v zahraničí ale získávají i další české firmy. Třeba skupina CSG dodá vojenskou techniku ozbrojeným silám Lotyšska. „Projekt v hodnotě stovek milionů eur zahrnuje moderní samohybné houfnice Morana a raketometné systémy,“ upřesnil mluvčí CSG Andrej Čírtek.
Platí přitom, že přes devadesát procent veškeré produkce čeští zbrojaři vyváží. Loni to byly zbraně, munice, stroje nebo technologie za více než 115 miliard korun, což je historický rekord. Víc by ale tuzemští zbrojaři chtěli dodávat i české armádě.
„Bezpečnost dodávek jasně říká: ‚Jestliže se to vyrábí na tvém území, nakupuj to především tam.‘ Protože v době krize nedostaneme nic jiného než to, co budeme mít na vlastním území,“ poznamenal Hynek. Letos by celkový vývoz mohl podle oborové asociace ještě mírně vzrůst. Navýšit výrobní kapacity skokově, už ale bude obtížné.