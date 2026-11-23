V Karlových Varech chátrají veřejná schodiště, která propojují obytné čtvrti ve svazích s lázeňským centrem. Některá jsou už v havarijním stavu a město je muselo uzavřít. Radnice nyní hledá peníze na opravy. Rekonstrukci uzavřeného schodiště spojujícího ulice Petřín a Kolmá chce zahájit v příštím roce, náklady odhaduje na patnáct milionů korun.
Schody nad kostelem svaté Máří Magdalény, které spojují ulice Petřín a Kolmá, jsou popraskané a propadlé, prorůstají jimi už i náletové dřeviny. Další schodiště, na které je zakázán vstup, se nachází nedaleko karlovarského divadla. Město se obává, aby podobných míst nepřibývalo.
„To, co nejvíc poškozuje schodiště, jsou jednak změny vlhkosti v podloží, při kterých mohou vznikat různé posuvy a deformace. U některých schodišť na svazích se může stát, že se tam různým způsobem pohybuje podzemní voda a například vytváří kaverny pod schodišti a všechno se tam propadá,“ popsal mluvčí karlovarského magistrátu Jan Kopál.
Město protkané schodišti
Terén je v Karlových Varech místy velmi strmý. Pro snadnější pohyb obyvatel, turistů a lázeňských hostů proto bylo nutné vybudovat dlouhá a často i technicky náročná schodiště. Na území Karlových Varů o rozloze šedesáti kilometrů čtverečních jsou stovky schodišť. Městu jich patří tři stovky a slouží jako veřejné komunikace. „282 z nich v zimě udržujeme. Mají celkovou délku 3,65 kilometru,“ uvedl Kopál.
Město pravidelně zveřejňuje přehled uzavřených schodišť. Aktuálně jsou na seznamu čtyři. „My (město) aktuálně řešíme dvě, která nám patří,“ uvedl Kopál.
Náročné opravy v obtížném terénu
Radnice přiznává, že opravy jsou finančně i časově náročné. Řešit musí také majetkoprávní otázky, protože některá schodiště vedou přes soukromé pozemky. Přednost proto zatím dostaly jiné projekty.
Rekonstrukci prvního z uzavřených schodišť, které spojuje ulice Petřín a Kolmá, chce město zahájit příští rok. „První odhady podle projektové dokumentace pro povolení provádění stavby, záměru stavby, byly kolem 25 milionů, což byla částka strašlivá. Teď máme už zpracovanou projektovou dokumentaci k provádění stavby. Podle ní jsme někde kolem patnácti milionů,“ řekl náměstek primátorky Karlových Varů Lubomír Kovář (ANO).
Stavebníci se při opravách kvůli obtížně přístupnému terénu budou muset obejít bez jeřábů a dalších těžkých strojů. To může rekonstrukci ještě prodražit.
Opravu druhého uzavřeného schodiště mezi Husovým náměstím a Novou Loukou město podle Kopála momentálně připravuje společně s Karlovarským krajem. Souvisí totiž s opěrnou zdí za budovou, která kraji patří.