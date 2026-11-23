Evropská komise (EK) navrhla nový, 22. balík sankcí proti Rusku, který se zaměřuje na bankovní sektor, energetiku, kryptoměny i ruské sportovce. V pondělí to oznámila šéfka Komise Ursula von der Leyenová. Po přijetí balíku by na sankční seznam mělo přibýt dalších šedesát bank a sedmdesát plavidel z takzvané stínové flotily, která Rusku pomáhá vyvážet ropu a ropné produkty, a obcházet tak sankce.
„Sportovní akce nesmí sloužit jako prostor pro propagandistické aktivity. Zavádíme pro všechny sportovní akce v Evropské unii zákaz účasti ruských týmů a sportovců, kteří by soutěžili pod ruskou vlajkou,“ prohlásila šéfka EK.
„Navrhujeme zakázat vystavování oficiálních ruských symbolů. Omezíme rovněž finanční toky od ruských sponzorů směrem k sportovním a kulturním sdružením se sídlem v Evropě,“ dodala. Komise chce rovněž zavést omezení, která se mají týkat zastávání funkcí Rusy v řídicích orgánech sportovních federací se sídlem v Evropě.
Celkově se nový sankční balíček podle šéfky Komise zaměřuje na tři oblasti, jak zvýšit tlak na Rusko: omezit jeho možnosti financovat válku, dále prohloubit mezinárodní izolaci Ruska a účinněji vymáhat dodržování sankcí.
Sankce se zaměří i na kryptoměnové platformy či energetický sektor
V oblasti finančních služeb chce EU rozšířit zákaz transakcí na dalších zhruba šedesát ruských bank, které by zároveň měly být vyloučeny z mezinárodního platebního systému SWIFT. Zaměří se také na kryptoměnové a platební platformy, včetně těch ve třetích zemích, které Rusku pomáhají obcházet západní sankce. Evropská komise v této souvislosti zřídila pracovní skupinu pro sankce v oblasti kryptoměn, která má koordinovat postup s mezinárodními partnery.
Další opatření míří na ruský energetický sektor. Evropská unie chce rozšířit zákaz poskytování energetických služeb tak, aby evropské společnosti nemohly pomáhat s výstavbou, provozem ani opravami ruské energetické infrastruktury, zejména rafinerií. Nově se zákaz bude vztahovat také na služby v oblasti elektřiny. Na sankční seznam má přibýt více než sedmdesát dalších lodí takzvané ruské stínové flotily. Komise rovněž navrhuje zakázat vstup do EU všem tankerům pojištěným v Rusku.
Unijní exekutiva v novém balíčku dále posouvá návrh na zákaz udělování víz pro bývalé ruské bojovníky. „Bývalí ruští bojovníci představují pro Evropu bezpečnostní riziko. Nesmí jim být dovoleno, aby se volně pohybovali po našich zemích,“ zdůraznila von der Leyenová.
Komise původně již ve 21. balíčku navrhla zákaz vydávání víz všem osobám, které od 24. února 2022 sloužily v ruských ozbrojených silách nebo přidružených polovojenských skupinách a účastnily se války proti Ukrajině. Po jednáních členských států se ale opatření zúžilo. Rada EU nakonec schválila právní základ pro komplexní vízový zákaz pro současné i bývalé příslušníky ruských ozbrojených sil. Jeho účinnost ale odložila do doby, než budou připraveny podmínky pro praktické provádění. Nový balíček by tedy měl řešit praktické uplatňování zákazu vstupu.
„Evropanům rovněž zakážeme nadále zastávat funkce v řídicích orgánech společností v Rusku. V našich hospodářských vztazích s Ruskem již nelze pokračovat v běžném obchodním styku,“ dodala během svého pondělního vyjádření von der Leyenová.
Sankce musí jednomyslně schválit členské státy EU. Dosud poslední balík omezení unijní exekutiva navrhla na začátku června a schválila ho o měsíc později v červenci. Podle informací agentury ČTK je snahou Komise, aby byla omezující opatření odsouhlasena do konce roku a od ledna se mohlo pracovat na 24. balíčku, který by byl následně schválen do pátého výročí plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu. To připadá na 24. února 2027.
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